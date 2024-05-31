Trabzon'da Sigarayı Bırak Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Trabzon'da Sigarayı Bırak Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Trabzon\'da Sigarayı Bırak Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Trabzon'da, Sigarayı bırak sağlıklı yaşamaya bak sloganıyla düzenlenen yürüyüşte öğrenciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kamu kurumlarının idarecileri bir araya geldi. Yürüyüşte, sigaranın zararları hakkında bilgi verildi ve farkındalık oluşturuldu. Yeşilay Trabzon Şube Başkanı ise sağlıklı nesiller için mücadele ettiklerini belirtti.

31.05.2024 14:10
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Trabzon'da, "Sigarayı bırak sağlıklı yaşamaya bak" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, öğrenciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kamu kurumlarının idarecileri Kahramanmaraş Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar, "Dumansız hayatın zirvesindeyiz", "Ciğerine iyi bak, sigarayı bırak", "Kendini sev sağlığını koru" yazılı pankartlar taşıdı.

Yeşilay Trabzon Şubesince açılan stantta vatandaşlara, tütün kullanımının olumsuzlukları hakkında bilgi verildi.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine, farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

Ortahisar Sağlık Müdürlüğünde sigara bırakma polikliniğini bugün hizmete açtıklarını belirten Usta, "Sigaranın zararlarından yola çıkarak farkındalık oluşturmak istiyoruz. Geleceğimizi kurtarma ve sağlıklı bir şekilde kurma adına bu illetten kurtulmak istiyoruz. Yürüyüşe katılan çocuklarımıza bu bilinçlendirmeyi yaptık. Halkımıza da onlar sayesinde bilinçlendirmeyi yapıyoruz. İnşallah biz ve Yeşilay gibi diğer örgütlerle hep beraber bunu sağlama gayreti içerisinde olacağız." dedi.

Yeşilay Trabzon Şube Başkanı Işıl Demir Güner ise sağlıklı nesiller için mücadele ettiklerini vurguladı.

Kaynak: AA

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