Trabzon'da Taşkın Anı Güvenlik Kamerasında

Trabzon'da, 3 Haziran'da meydana gelen taşkında suyun yükselme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ortahisar ilçesinde sağanağın ardından yaşanan taşkında Beşirli Mahallesi'nde ve Moloz mevkisinde su basan çok sayıda iş yerinde temizlik çalışmalarına devam edildi.
İlgili kurumların ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da kendi imkanlarıyla iş yerlerini temizledi.
Öte yandan taşkın sırasında yolda suyun yükselme anı, Beşirli Mahallesi'ndeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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