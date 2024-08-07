Trabzon'da Üvey Kardeş ve Yengesini Öldüren Sanığa 48 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzon'da Üvey Kardeş ve Yengesini Öldüren Sanığa 48 Yıl Hapis Cezası

Trabzon'un Yomra ilçesinde tartıştığı üvey kardeşi ve yengesini tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık 48 yıl hapse çarptırıldı.

07.08.2024 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Yomra ilçesinde tartıştığı üvey kardeşi ve yengesini tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık 48 yıl hapse çarptırıldı.

İlçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi Soğuksu Küme Evleri'nde, 13 Eylül 2023'te üvey kardeşi Osman (55) ve eşi Hava Iğci'yi (54) tabancayla öldüren 80 yaşındaki Şükrü Yıldız'ın Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın karar duruşmasına, taraf avukatları ve maktullerin yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, mütalaada sanığın "tahrik altında nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasının talep edildiğini bildirdi.

Maktullerin çocukları, sanığa tahrik indirimi uygulanmamasını ve cezalandırılmasını istedi.

Tutuklu sanık Yıldız, mütalaaya diyeceğinin olmadığını belirterek, "Pişmanım, evimi bastılar, bilerek olmadı, bilmeyerek ateş ettim, üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığı, üvey kardeşi Osman Iğci'nin ölümüyle ilgili "üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Sanığa bu suçtan verilen ceza daha sonra maktullerin evini taşladıklarından dolayı haksız takdir indirimiyle 24 yıla düşürüldü.

Kardeşinin eşi Havva Iğci için de aynı suçtan önce ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanığa bu suçtan verilen ceza da tahrik indirimiyle 24 yıla indirildi.

Kaynak: AA

trabzon, Yomra, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Üvey Kardeş ve Yengesini Öldüren Sanığa 48 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:37 Pedofililer resmen cirit atıyormuş İşte Türkiye’de yasaklanan Roblox’un mide bulandıran yüzü Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü
20:21 Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun
20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
10:32 Altın ve dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:29 Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı
10:28 İtalya’da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı İtalya'da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı
10:21 Instagram yasağı şarkıcı Hadise’yi isyan ettirdi Instagram yasağı şarkıcı Hadise'yi isyan ettirdi
10:14 Bir yandan çocukları bir yandan evlatlarını saldırgan köpekten korumaya çalıştı Bir yandan çocukları bir yandan evlatlarını saldırgan köpekten korumaya çalıştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 23:16:16. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da Üvey Kardeş ve Yengesini Öldüren Sanığa 48 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement