Trabzon'da Üvey Kardeş ve Yengesini Öldüren Sanığa 48 Yıl Hapis Cezası

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Trabzon'un Yomra ilçesinde tartıştığı üvey kardeşi ve yengesini tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık 48 yıl hapse çarptırıldı.

İlçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi Soğuksu Küme Evleri'nde, 13 Eylül 2023'te üvey kardeşi Osman (55) ve eşi Hava Iğci'yi (54) tabancayla öldüren 80 yaşındaki Şükrü Yıldız'ın Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın karar duruşmasına, taraf avukatları ve maktullerin yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, mütalaada sanığın "tahrik altında nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasının talep edildiğini bildirdi.

Maktullerin çocukları, sanığa tahrik indirimi uygulanmamasını ve cezalandırılmasını istedi.

Tutuklu sanık Yıldız, mütalaaya diyeceğinin olmadığını belirterek, "Pişmanım, evimi bastılar, bilerek olmadı, bilmeyerek ateş ettim, üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığı, üvey kardeşi Osman Iğci'nin ölümüyle ilgili "üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Sanığa bu suçtan verilen ceza daha sonra maktullerin evini taşladıklarından dolayı haksız takdir indirimiyle 24 yıla düşürüldü.

Kardeşinin eşi Havva Iğci için de aynı suçtan önce ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanığa bu suçtan verilen ceza da tahrik indirimiyle 24 yıla indirildi.