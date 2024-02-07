Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Trabzon\'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, Ortahisar ilçesinde H.Y'nin (38) ikametinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edildi. Operasyonda, 11 gram kubar esrar, 13 gram bonzai, 15 gram sentetik uyuşturucu ve 3 uyuşturucu kullanımına yarayan aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

07.02.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda, Ortahisar ilçesinde H.Y'nin (38) ikametinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı belirlendi.

Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, 11 gram kubar esrar, 13 gram bonzai, 15 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanımına yarayan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Ortahisar, Jandarma, Trabzon, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2024 00:37:56. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement