Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 34 Kilo Ele Geçirildi

Trabzon'da 34 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yol uygulamalarında 2 araç durduruldu.
Araçlarda yapılan aramalarda, 34 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirildi.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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