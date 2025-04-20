Trabzon'da Yoğun Sis Uçuşları İptal Etti

TRABZON'da etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hava ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle Trabzon Havalimanı çevresinde görüş mesafesi düştü. Özellikle kentin sahil kesiminde yoğunlaşan sis nedeniyle İstanbul, Ankara ve Mersin'e karşılıklı yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi. Hava şartlarının normale dönmesi ile uçak seferlerinin yeniden yapılması planlanıyor.

HABER-KAMERA: Efnan DEMİREREN/TRABZON,