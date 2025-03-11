Trabzon'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Trabzon'da sis etkili oluyor

TRABZON - Trabzon'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili olurken, özellikle hava ulaşımı olumsuz etkileniyor.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis yüzünden Trabzon Havalimanından yapılması planlanan bazı uçak seferlerinde aksamalar yaşanırken, sisin özellikle şehrin doğu tarafında daha yoğun olduğu gözlendi.

Şehrin büyük bir kısmını kaplayan yoğun sisin önümüzdeki saatlerde etkisini kaybetmesi beklenirken, özellikle kara yolunda seyreden araçların görüş mesafesini azalttığı belirtildi.