TRABZON SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 19:59
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.257
Toplam Seçmen : 619.603
Açılan Sandık : 411
Açılan Sandık Oranı : % 18,21
Kullanılan Oy : 80.125
Geçerli Oy : 76.966
Katılım Oranı : % 75,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET METİN GENÇ% 49,9338.429
CHPHASAN SÜHA SARAL% 30,4723.450
YENİDEN REFAHLOKMAN ÖZTÜRK% 7,675.900
İYİ PARTİMUHAMMET ERKAN% 4,343.339
DİĞER% 2,461.890
SAADETRECEP YAKUPHAN% 1,911.473
ZAFER PARTİSİFERHAT TÜYSÜZ% 1,371.056
BTPÖMER TURAN% 0,81626
DEVA PARTİSİSELÇUK KESKİN% 0,14107
AB PARTİRECEP KADI% 0,13102
DEM PARTİBEDRİYE ZIRIĞ% 0,1292
HÜDA PARRIDVAN YILDIRIM% 0,175
DSPUĞUR ERDEN% 0,0965
MİLLETYUSUF AYDIN% 0,0864
TİPSÜLEYMAN HACIBEKTAŞOĞLU% 0,0861
TKPAHMET BİRİNCİ% 0,0649
VATAN PARTİSİHÜSEYİN CELAL DİHKAN% 0,0541
TKHBAYRAM İPEKÇİ% 0,0540
HAK-PARMEHMET ALİ SÖNMEZ% 0,0432
HKPHACER EFE% 0,0429
BAĞIMSIZİBRAHİM TOPUZ% 0,0325
BAĞIMSIZSADULLAH YILMAZ% 0,0321
AKÇAABAT

Açılan Sandık Oranı : % 14,52
Katılım Oranı : % 78,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN NURİ EKİM% 41,073.766
CHPOSMAN KALYONCU% 30,942.837
YENİDEN REFAHRESUL ALTIN% 12,391.136
İYİ PARTİEROL GEDİKLİ% 8,38768
BTPSAMET AYVAZ% 2,49228
SAADETÖMER FARUK BAYRAM% 1,42130
ZAFER PARTİSİİHSAN KARLIDAĞ% 1,0697
DİĞER% 0,9385
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN SERBEST% 0,8780
DPAYHAN CİVELEK% 0,2220
DEM PARTİHASAN GEZİCİ% 0,1110
HKPMUSA ARSLAN% 0,066
MİLLETFATİH ÖKSÜZ% 0,066
ARAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 15,17
Katılım Oranı : % 62,72

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN AVNİ COŞKUN ÇEBİ% 41,461.365
YENİDEN REFAHAHMET KÜÇÜK% 22,15729
SAADETŞAKİR ŞAHİNTAŞ% 15,8520
BAĞIMSIZYUSUF DURMUŞ% 7,44245
CHPOSMAN DİLBER% 5,99197
BTPMESUT DEMİRTÜRKOĞLU% 2,5584
BÜYÜK BİRLİKADEM AYDIN% 2,3477
ZAFER PARTİSİYİĞİTHAN ÇİFT% 1,0334
DEM PARTİMELTEM ASLAN% 0,3712
DEVA PARTİSİLOKMAN UZUN% 0,310
BAĞIMSIZDURSUNALİ BACIOĞLU% 0,310
DİĞER% 0,186
MİLLETKÖKSAL ÇAPKUNOĞLU% 0,093
ARSİN

Açılan Sandık Oranı : % 4,26
Katılım Oranı : % 81,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM KÜÇÜK% 53,1463
YENİDEN REFAHHAMZA BİLGİN% 37,39326
SAADETALİ TOPAL% 4,3638
CHPHASAN SUNGUR% 3,5631
VATAN PARTİSİMURAT KALMUK% 0,464
ZAFER PARTİSİEMRE ÖRNEK% 0,343
BTPFERDİ ŞAHİNTÜRK% 0,343
BÜYÜK BİRLİKMURAT YILMAZ% 0,232
DPYAKUP ÇAKICI% 0,111
DEVA PARTİSİYAVUZ SELİM PEKER% 0,111
BEŞİKDÜZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 13,04
Katılım Oranı : % 86,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBURHAN CAHİT ERDEM% 39,36516
MHPBARIŞ ÖZTÜRK% 25,17330
BTPSABRİ TERZİ% 11,37149
DPRAMİS UZUN% 10,98144
İYİ PARTİEMRULLAH FUAT GÖZAÇAN% 8,09106
ZAFER PARTİSİKADİR ULUDÜZ% 2,1428
YENİDEN REFAHSEDAT CUMUR% 1,1415
SAADETAHMET AYDIN% 0,699
DEVA PARTİSİALİ ÖZTÜRK% 0,618
MİLLETESMA ERSEN% 0,34
DİĞER% 0,152
ÇARŞIBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 18,75
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPAHMET KELEŞ% 43,25769
CHPHAYDAR ÇOBAN% 30,49542
BAĞIMSIZZEKERİYA KARAÇENGEL% 18,73333
YENİDEN REFAHGÖKHAN ŞAHİN% 3,4361
İYİ PARTİHAMZA USTABAŞI% 3,0955
BTPMUSTAFA KUL% 0,7313
SAADETABDULLAH KUL% 0,285
ÇAYKARA

Açılan Sandık Oranı : % 10,17
Katılım Oranı : % 72,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHANEFİ TOK% 45,45210
BÜYÜK BİRLİKMEHMET SAVAŞ DÜNDAR% 20,7896
İYİ PARTİHASAN ÖZER% 12,5558
YENİDEN REFAHHASAN FEHMİ GENÇCAN% 8,2338
CHPNAİM ÇİMEN% 4,9823
SAADETMEHMET NURİ KADIOĞLU% 3,918
BAĞIMSIZVEYSEL BARIŞ KAROĞLU% 2,8113
BTPABDULLAH ALTUNBAŞ% 0,874
ZAFER PARTİSİBUĞRA İKİNCİ% 0,432
DERNEKPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 18,75
Katılım Oranı : % 66,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET AŞIK% 39,44155
BÜYÜK BİRLİKMURAT ARDUÇ% 33,59132
SAADETZEKİ AVNİ USTA% 15,2760
YENİDEN REFAHMUSTAFA CANSIZ% 4,3217
BAĞIMSIZMEHMET ERDİL% 4,0716
BTPHAYDAR GENÇCAN% 1,787
ZAFER PARTİSİALİ GÖKTAN MUTLU% 1,536
DÜZKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 31,11
Katılım Oranı : % 91,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSELİM ÇELENK% 48,091.448
CHPABİDİN ÇELİK% 35,341.064
DİĞER% 9,03272
YENİDEN REFAHTURGAY BAKAL% 3,79114
SAADETFEVZİ SERDAR% 2,2668
BÜYÜK BİRLİKHAYRULLAH BAYKUŞ% 0,6319
ZAFER PARTİSİBAYHAN AYDİN% 0,5316
BTPSALİH YILDIZ% 0,3310
HAYRAT

Açılan Sandık Oranı : % 31,71
Katılım Oranı : % 70,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET NUHOĞLU% 73,47922
YENİDEN REFAHHAMİ HACIOSMANOĞLU% 18,17228
SAADETBEHRAM YILDIZ% 3,4343
İYİ PARTİZAFER YAZICI% 1,4318
ZAFER PARTİSİFATİH SARIYILMAZ% 1,2716
DİĞER% 1,1915
BAĞIMSIZCEVAT SARMUSAK% 0,729
BTPMEHMET AKIL% 0,324
KÖPRÜBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 23,81
Katılım Oranı : % 76,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ AYDIN% 64,67496
BÜYÜK BİRLİKSEBAHATTİN İMAMOĞLU% 17,6135
YENİDEN REFAHMUSTAFA KURT% 13,43103
CHPPOLAT KUMBASAR% 1,9615
İYİ PARTİFATİH SANCAK% 1,310
BTPABDURRAHMAN SAKA% 0,524
SAADETSELİM ÜÇÜNCÜ% 0,524
MAÇKA

Açılan Sandık Oranı : % 57,69
Katılım Oranı : % 76,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKORAY KOÇHAN% 46,414.232
CHPMUSA TURAN% 36,613.339
YENİDEN REFAHİSMAİL ÖZTÜRK% 16,361.492
İYİ PARTİTURAN KONAK% 0,3734
SAADETHİKMET AYDIN% 0,1514
BÜYÜK BİRLİKTANER GÜR% 0,098
BTPAHMET BEKTAŞ% 0,011
OF

Açılan Sandık Oranı : % 3,57
Katılım Oranı : % 78,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSALİM SALİH SARIALİOĞLU% 56,56293
SAADETMUSTAFA SARAL% 22,01114
YENİDEN REFAHGÜNGÖR SARAL% 16,4185
CHPHALİL SARAL% 4,0621
İYİ PARTİEMİNE BODUR% 0,774
BTPAVNİ KALEMCİ% 0,191
ORTAHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 5,55
Katılım Oranı : % 75,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET KAYA% 45,913.970
AK PARTİERGİN AYDIN% 37,353.230
DİĞER% 6,29544
YENİDEN REFAHHALİL İBRAHİM KILIÇASLAN% 5,17447
İYİ PARTİVEYSEL KURTOĞLU% 1,79155
ZAFER PARTİSİSİNEM DEMİRGÖZ% 1,38119
SAADETÜMİT ÇEBİ% 1,25108
BTPAHMET REMZİ KASIM% 0,4236
DEVA PARTİSİSERKAN IŞIKLI% 0,1210
HKPSELMA GÜMÜŞ% 0,19
MİLLETHALİL AYDIN% 0,098
VATAN PARTİSİAHMET YAVUZ% 0,076
DSPMEHMET KÖSE% 0,065
SÜRMENE

Açılan Sandık Oranı : % 37,63
Katılım Oranı : % 70,00

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN AZİZOĞLU% 46,392.215
YENİDEN REFAHORHAN KAHVECİ% 26,931.286
SAADETRECEP KALYONCU% 12,02574
CHPİSMAİL AKSOY% 9,07433
İYİ PARTİSELAMİ ATEŞ% 3,54169
DİĞER% 0,8239
ZAFER PARTİSİGÖKDENİZ TEMEL YILMAZ% 0,4220
DEVA PARTİSİMEHMETALİ DUMAN% 0,3115
BTPZEKİ UZUN% 0,2512
BÜYÜK BİRLİKMUHAMMET TOPRAK% 0,199
VATAN PARTİSİYILMAZ SANCAK% 0,042
MİLLETAHMET SELÇUK ERSEN% 0,021
ŞALPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 2,27
Katılım Oranı : % 87,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPREFİK KURUKIZ% 50,88116
YENİDEN REFAHFATİH YILMAZ% 25,4458
İYİ PARTİFARUK BELDÜZ% 10,5224
CHPMUSTAFA BAYRAM% 6,5815
DİĞER% 3,959
BÜYÜK BİRLİKNECATİ SELVİTOP% 0,882
DPMETİN GÜNAY% 0,882
SAADETAHMET KIRAN% 0,872
TONYA

Açılan Sandık Oranı : % 54,55
Katılım Oranı : % 67,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN BEŞEL% 56,162.422
BAĞIMSIZVEYSEL KURT% 33,361.439
CHPALİ TOKGÖZ% 10,48452
VAKFIKEBİR

Açılan Sandık Oranı : % 5,75
Katılım Oranı : % 77,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZHAMİDE KUTOĞLU% 37299
AK PARTİMUHAMMET BALTA% 33,54271
BAĞIMSIZAHMET İHSAN HACIFETTAHOĞLU% 21,66175
YENİDEN REFAHERDAL SAYİN% 3,4728
BTPABDULLAH ÖZDEMİR% 1,9816
ZAFER PARTİSİAYHAN KAYHAN% 1,119
BÜYÜK BİRLİKMUZAFFER HALİSÇELİK% 0,877
BAĞIMSIZFUAT KOÇAL% 0,252
DİĞER% 0,121
YOMRA

Açılan Sandık Oranı : % 28,93
Katılım Oranı : % 73,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMUSTAFA BIYIK% 52,173.937
AK PARTİABDULKADİR ÖZDEMİR% 29,42.219
DPİBRAHİM SAĞIROĞLU% 17,081.289
SAADETAHMET SALİH KALAYCI% 0,7254
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ÜÇÜNCÜ% 0,2116
BTPÜMİT DURSUN% 0,215
HKPİBRAHİM KIVILCIM ÇOLAK% 0,097
DİĞER% 0,086
BAĞIMSIZGÖKHAN SEZGİN% 0,054

Kaynak: AA

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