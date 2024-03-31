TRABZON SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 20:15  Güncelleme: 20:15
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.257
Toplam Seçmen : 619.603
Açılan Sandık : 455
Açılan Sandık Oranı : % 20,16
Kullanılan Oy : 88.616
Geçerli Oy : 85.095
Katılım Oranı : % 75,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET METİN GENÇ% 49,8942.457
CHPHASAN SÜHA SARAL% 30,5225.969
YENİDEN REFAHLOKMAN ÖZTÜRK% 7,746.586
İYİ PARTİMUHAMMET ERKAN% 4,283.641
DİĞER% 2,251.917
SAADETRECEP YAKUPHAN% 1,961.671
ZAFER PARTİSİFERHAT TÜYSÜZ% 1,411.196
BTPÖMER TURAN% 0,84719
DEVA PARTİSİSELÇUK KESKİN% 0,16137
AB PARTİRECEP KADI% 0,14116
DEM PARTİBEDRİYE ZIRIĞ% 0,12101
HÜDA PARRIDVAN YILDIRIM% 0,185
TİPSÜLEYMAN HACIBEKTAŞOĞLU% 0,183
MİLLETYUSUF AYDIN% 0,0973
DSPUĞUR ERDEN% 0,0872
TKPAHMET BİRİNCİ% 0,0653
VATAN PARTİSİHÜSEYİN CELAL DİHKAN% 0,0649
TKHBAYRAM İPEKÇİ% 0,0543
HAK-PARMEHMET ALİ SÖNMEZ% 0,0436
HKPHACER EFE% 0,0432
BAĞIMSIZİBRAHİM TOPUZ% 0,0432
BAĞIMSIZSADULLAH YILMAZ% 0,0327
AKÇAABAT

Açılan Sandık Oranı : % 16,99
Katılım Oranı : % 77,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN NURİ EKİM% 40,024.426
CHPOSMAN KALYONCU% 31,313.463
YENİDEN REFAHRESUL ALTIN% 12,531.386
İYİ PARTİEROL GEDİKLİ% 8,63954
BTPSAMET AYVAZ% 2,8310
SAADETÖMER FARUK BAYRAM% 1,39154
DİĞER% 1,06117
ZAFER PARTİSİİHSAN KARLIDAĞ% 1,05116
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN SERBEST% 0,8291
DPAYHAN CİVELEK% 0,222
DEM PARTİHASAN GEZİCİ% 0,089
HKPMUSA ARSLAN% 0,066
MİLLETFATİH ÖKSÜZ% 0,056
ARAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 22,07
Katılım Oranı : % 63,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN AVNİ COŞKUN ÇEBİ% 42,122.018
YENİDEN REFAHAHMET KÜÇÜK% 21,61.035
SAADETŞAKİR ŞAHİNTAŞ% 15,26731
BAĞIMSIZYUSUF DURMUŞ% 8,58411
CHPOSMAN DİLBER% 5,55266
BTPMESUT DEMİRTÜRKOĞLU% 2,36113
BÜYÜK BİRLİKADEM AYDIN% 2,32111
ZAFER PARTİSİYİĞİTHAN ÇİFT% 1,0249
DEVA PARTİSİLOKMAN UZUN% 0,419
BAĞIMSIZDURSUNALİ BACIOĞLU% 0,3316
DEM PARTİMELTEM ASLAN% 0,2713
DİĞER% 0,136
MİLLETKÖKSAL ÇAPKUNOĞLU% 0,063
ARSİN

Açılan Sandık Oranı : % 5,32
Katılım Oranı : % 82,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM KÜÇÜK% 51,16574
YENİDEN REFAHHAMZA BİLGİN% 37,61422
SAADETALİ TOPAL% 4,9956
CHPHASAN SUNGUR% 4,1947
ZAFER PARTİSİEMRE ÖRNEK% 0,536
BTPFERDİ ŞAHİNTÜRK% 0,364
VATAN PARTİSİMURAT KALMUK% 0,354
BÜYÜK BİRLİKMURAT YILMAZ% 0,273
DPYAKUP ÇAKICI% 0,273
DEVA PARTİSİYAVUZ SELİM PEKER% 0,273
BEŞİKDÜZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 23,19
Katılım Oranı : % 86,96

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBURHAN CAHİT ERDEM% 35,581.052
MHPBARIŞ ÖZTÜRK% 28,44841
BTPSABRİ TERZİ% 14,74436
İYİ PARTİEMRULLAH FUAT GÖZAÇAN% 8,62255
DPRAMİS UZUN% 6,7198
ZAFER PARTİSİKADİR ULUDÜZ% 1,6649
YENİDEN REFAHSEDAT CUMUR% 1,4543
SAADETAHMET AYDIN% 1,4242
DEVA PARTİSİALİ ÖZTÜRK% 0,6118
DİĞER% 0,5416
MİLLETESMA ERSEN% 0,247
ÇARŞIBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 18,75
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPAHMET KELEŞ% 43,25769
CHPHAYDAR ÇOBAN% 30,49542
BAĞIMSIZZEKERİYA KARAÇENGEL% 18,73333
YENİDEN REFAHGÖKHAN ŞAHİN% 3,4361
İYİ PARTİHAMZA USTABAŞI% 3,0955
BTPMUSTAFA KUL% 0,7313
SAADETABDULLAH KUL% 0,285
ÇAYKARA

Açılan Sandık Oranı : % 10,17
Katılım Oranı : % 72,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHANEFİ TOK% 45,45210
BÜYÜK BİRLİKMEHMET SAVAŞ DÜNDAR% 20,7896
İYİ PARTİHASAN ÖZER% 12,5558
YENİDEN REFAHHASAN FEHMİ GENÇCAN% 8,2338
CHPNAİM ÇİMEN% 4,9823
SAADETMEHMET NURİ KADIOĞLU% 3,918
BAĞIMSIZVEYSEL BARIŞ KAROĞLU% 2,8113
BTPABDULLAH ALTUNBAŞ% 0,874
ZAFER PARTİSİBUĞRA İKİNCİ% 0,432
DERNEKPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 25
Katılım Oranı : % 67,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET AŞIK% 44,57238
BÜYÜK BİRLİKMURAT ARDUÇ% 28,46152
SAADETZEKİ AVNİ USTA% 11,9864
BAĞIMSIZMEHMET ERDİL% 7,8742
YENİDEN REFAHMUSTAFA CANSIZ% 4,3123
BTPHAYDAR GENÇCAN% 1,58
ZAFER PARTİSİALİ GÖKTAN MUTLU% 1,317
DÜZKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 31,11
Katılım Oranı : % 92,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSELİM ÇELENK% 48,251.448
CHPABİDİN ÇELİK% 35,461.064
DİĞER% 8,73262
YENİDEN REFAHTURGAY BAKAL% 3,8114
SAADETFEVZİ SERDAR% 2,2768
BÜYÜK BİRLİKHAYRULLAH BAYKUŞ% 0,6319
ZAFER PARTİSİBAYHAN AYDİN% 0,5316
BTPSALİH YILDIZ% 0,3310
HAYRAT

Açılan Sandık Oranı : % 34,15
Katılım Oranı : % 70,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET NUHOĞLU% 74,31995
YENİDEN REFAHHAMİ HACIOSMANOĞLU% 17,55235
SAADETBEHRAM YILDIZ% 3,2944
İYİ PARTİZAFER YAZICI% 1,3418
ZAFER PARTİSİFATİH SARIYILMAZ% 1,2717
DİĞER% 1,1215
BAĞIMSIZCEVAT SARMUSAK% 0,8211
BTPMEHMET AKIL% 0,34
KÖPRÜBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 28,57
Katılım Oranı : % 75,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ AYDIN% 64,36531
BÜYÜK BİRLİKSEBAHATTİN İMAMOĞLU% 17,33143
YENİDEN REFAHMUSTAFA KURT% 12,97107
CHPPOLAT KUMBASAR% 1,9416
SAADETSELİM ÜÇÜNCÜ% 1,714
İYİ PARTİFATİH SANCAK% 1,2110
BTPABDURRAHMAN SAKA% 0,494
MAÇKA

Açılan Sandık Oranı : % 74,04
Katılım Oranı : % 76,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKORAY KOÇHAN% 45,485.465
CHPMUSA TURAN% 37,64.519
YENİDEN REFAHİSMAİL ÖZTÜRK% 16,231.950
İYİ PARTİTURAN KONAK% 0,4757
SAADETHİKMET AYDIN% 0,1316
BÜYÜK BİRLİKTANER GÜR% 0,078
BTPAHMET BEKTAŞ% 0,022
OF

Açılan Sandık Oranı : % 3,57
Katılım Oranı : % 78,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSALİM SALİH SARIALİOĞLU% 56,56293
SAADETMUSTAFA SARAL% 22,01114
YENİDEN REFAHGÜNGÖR SARAL% 16,4185
CHPHALİL SARAL% 4,0621
İYİ PARTİEMİNE BODUR% 0,774
BTPAVNİ KALEMCİ% 0,191
ORTAHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 7,49
Katılım Oranı : % 74,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET KAYA% 46,55.508
AK PARTİERGİN AYDIN% 38,174.521
YENİDEN REFAHHALİL İBRAHİM KILIÇASLAN% 5,39638
DİĞER% 4,62547
İYİ PARTİVEYSEL KURTOĞLU% 1,87222
ZAFER PARTİSİSİNEM DEMİRGÖZ% 1,39164
SAADETÜMİT ÇEBİ% 1,22145
BTPAHMET REMZİ KASIM% 0,3744
DEVA PARTİSİSERKAN IŞIKLI% 0,1417
MİLLETHALİL AYDIN% 0,1113
HKPSELMA GÜMÜŞ% 0,112
DSPMEHMET KÖSE% 0,067
VATAN PARTİSİAHMET YAVUZ% 0,067
SÜRMENE

Açılan Sandık Oranı : % 40,86
Katılım Oranı : % 70,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN AZİZOĞLU% 45,782.418
YENİDEN REFAHORHAN KAHVECİ% 26,61.405
SAADETRECEP KALYONCU% 11,95631
CHPİSMAİL AKSOY% 9,67511
İYİ PARTİSELAMİ ATEŞ% 3,6190
DİĞER% 1,2164
ZAFER PARTİSİGÖKDENİZ TEMEL YILMAZ% 0,421
DEVA PARTİSİMEHMETALİ DUMAN% 0,2815
BTPZEKİ UZUN% 0,2413
BÜYÜK BİRLİKMUHAMMET TOPRAK% 0,2111
VATAN PARTİSİYILMAZ SANCAK% 0,042
MİLLETAHMET SELÇUK ERSEN% 0,021
ŞALPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 4,55
Katılım Oranı : % 89,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPREFİK KURUKIZ% 40,16147
DPMETİN GÜNAY% 21,5879
YENİDEN REFAHFATİH YILMAZ% 18,5868
İYİ PARTİFARUK BELDÜZ% 7,9229
DİĞER% 5,7421
CHPMUSTAFA BAYRAM% 4,6517
BÜYÜK BİRLİKNECATİ SELVİTOP% 0,823
SAADETAHMET KIRAN% 0,552
TONYA

Açılan Sandık Oranı : % 59,09
Katılım Oranı : % 67,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN BEŞEL% 53,412.532
BAĞIMSIZVEYSEL KURT% 35,221.670
CHPALİ TOKGÖZ% 11,37539
VAKFIKEBİR

Açılan Sandık Oranı : % 10,34
Katılım Oranı : % 79,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUHAMMET BALTA% 37,43505
BAĞIMSIZHAMİDE KUTOĞLU% 34,99472
BAĞIMSIZAHMET İHSAN HACIFETTAHOĞLU% 20,31274
YENİDEN REFAHERDAL SAYİN% 3,3445
BTPABDULLAH ÖZDEMİR% 1,6322
ZAFER PARTİSİAYHAN KAYHAN% 1,1916
BÜYÜK BİRLİKMUZAFFER HALİSÇELİK% 0,8211
BAĞIMSIZFUAT KOÇAL% 0,223
DİĞER% 0,071
YOMRA

Açılan Sandık Oranı : % 28,93
Katılım Oranı : % 73,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMUSTAFA BIYIK% 52,173.937
AK PARTİABDULKADİR ÖZDEMİR% 29,42.219
DPİBRAHİM SAĞIROĞLU% 17,081.289
SAADETAHMET SALİH KALAYCI% 0,7254
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ÜÇÜNCÜ% 0,2116
BTPÜMİT DURSUN% 0,215
HKPİBRAHİM KIVILCIM ÇOLAK% 0,097
DİĞER% 0,086
BAĞIMSIZGÖKHAN SEZGİN% 0,054

Kaynak: AA

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