TRABZON SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 20:29
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.257
Toplam Seçmen : 619.603
Açılan Sandık : 535
Açılan Sandık Oranı : % 23,70
Kullanılan Oy : 104.204
Geçerli Oy : 99.891
Katılım Oranı : % 75,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET METİN GENÇ% 50,1250.065
CHPHASAN SÜHA SARAL% 30,3530.313
YENİDEN REFAHLOKMAN ÖZTÜRK% 7,87.787
İYİ PARTİMUHAMMET ERKAN% 4,224.214
DİĞER% 2,112.104
SAADETRECEP YAKUPHAN% 1,961.956
ZAFER PARTİSİFERHAT TÜYSÜZ% 1,361.364
BTPÖMER TURAN% 0,96963
DEVA PARTİSİSELÇUK KESKİN% 0,17174
AB PARTİRECEP KADI% 0,12125
DEM PARTİBEDRİYE ZIRIĞ% 0,12117
HÜDA PARRIDVAN YILDIRIM% 0,1102
TİPSÜLEYMAN HACIBEKTAŞOĞLU% 0,0994
DSPUĞUR ERDEN% 0,0992
MİLLETYUSUF AYDIN% 0,0881
VATAN PARTİSİHÜSEYİN CELAL DİHKAN% 0,0773
TKPAHMET BİRİNCİ% 0,0767
TKHBAYRAM İPEKÇİ% 0,0546
HAK-PARMEHMET ALİ SÖNMEZ% 0,0442
HKPHACER EFE% 0,0439
BAĞIMSIZİBRAHİM TOPUZ% 0,0437
BAĞIMSIZSADULLAH YILMAZ% 0,0436
AKÇAABAT

Açılan Sandık Oranı : % 22,47
Katılım Oranı : % 77,70

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN NURİ EKİM% 416.086
CHPOSMAN KALYONCU% 30,334.502
YENİDEN REFAHRESUL ALTIN% 121.782
İYİ PARTİEROL GEDİKLİ% 9,051.344
BTPSAMET AYVAZ% 2,98442
SAADETÖMER FARUK BAYRAM% 1,34199
ZAFER PARTİSİİHSAN KARLIDAĞ% 1,05156
DİĞER% 0,88130
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN SERBEST% 0,84124
DPAYHAN CİVELEK% 0,2841
DEM PARTİHASAN GEZİCİ% 0,1319
MİLLETFATİH ÖKSÜZ% 0,0711
HKPMUSA ARSLAN% 0,058
ARAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 24,83
Katılım Oranı : % 64,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN AVNİ COŞKUN ÇEBİ% 42,12.319
YENİDEN REFAHAHMET KÜÇÜK% 22,531.241
SAADETŞAKİR ŞAHİNTAŞ% 14,76813
BAĞIMSIZYUSUF DURMUŞ% 8,89490
CHPOSMAN DİLBER% 5,19286
BÜYÜK BİRLİKADEM AYDIN% 2,27125
BTPMESUT DEMİRTÜRKOĞLU% 2,14118
ZAFER PARTİSİYİĞİTHAN ÇİFT% 1,0759
DEVA PARTİSİLOKMAN UZUN% 0,3821
BAĞIMSIZDURSUNALİ BACIOĞLU% 0,2916
DEM PARTİMELTEM ASLAN% 0,2212
DİĞER% 0,116
MİLLETKÖKSAL ÇAPKUNOĞLU% 0,053
ARSİN

Açılan Sandık Oranı : % 9,57
Katılım Oranı : % 81,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM KÜÇÜK% 46,71824
YENİDEN REFAHHAMZA BİLGİN% 43,94775
SAADETALİ TOPAL% 3,867
CHPHASAN SUNGUR% 3,1255
ZAFER PARTİSİEMRE ÖRNEK% 0,7413
VATAN PARTİSİMURAT KALMUK% 0,458
BTPFERDİ ŞAHİNTÜRK% 0,346
DPYAKUP ÇAKICI% 0,346
BÜYÜK BİRLİKMURAT YILMAZ% 0,285
DEVA PARTİSİYAVUZ SELİM PEKER% 0,285
BEŞİKDÜZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 27,54
Katılım Oranı : % 84,72

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBURHAN CAHİT ERDEM% 36,81.354
MHPBARIŞ ÖZTÜRK% 28,431.046
BTPSABRİ TERZİ% 14,79544
İYİ PARTİEMRULLAH FUAT GÖZAÇAN% 8,26304
DPRAMİS UZUN% 6,33233
YENİDEN REFAHSEDAT CUMUR% 1,5557
ZAFER PARTİSİKADİR ULUDÜZ% 1,3951
SAADETAHMET AYDIN% 1,2546
DEVA PARTİSİALİ ÖZTÜRK% 0,622
DİĞER% 0,3814
MİLLETESMA ERSEN% 0,228
ÇARŞIBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 22,92
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPAHMET KELEŞ% 41,83914
CHPHAYDAR ÇOBAN% 29,93654
BAĞIMSIZZEKERİYA KARAÇENGEL% 18,17397
YENİDEN REFAHGÖKHAN ŞAHİN% 4,94108
İYİ PARTİHAMZA USTABAŞI% 3,372
BTPMUSTAFA KUL% 1,0122
SAADETABDULLAH KUL% 0,8218
ÇAYKARA

Açılan Sandık Oranı : % 10,17
Katılım Oranı : % 72,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHANEFİ TOK% 45,45210
BÜYÜK BİRLİKMEHMET SAVAŞ DÜNDAR% 20,7896
İYİ PARTİHASAN ÖZER% 12,5558
YENİDEN REFAHHASAN FEHMİ GENÇCAN% 8,2338
CHPNAİM ÇİMEN% 4,9823
SAADETMEHMET NURİ KADIOĞLU% 3,918
BAĞIMSIZVEYSEL BARIŞ KAROĞLU% 2,8113
BTPABDULLAH ALTUNBAŞ% 0,874
ZAFER PARTİSİBUĞRA İKİNCİ% 0,432
DERNEKPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 37,5
Katılım Oranı : % 70,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET AŞIK% 41,37338
BÜYÜK BİRLİKMURAT ARDUÇ% 24,85203
BAĞIMSIZMEHMET ERDİL% 13,22108
SAADETZEKİ AVNİ USTA% 11,6395
YENİDEN REFAHMUSTAFA CANSIZ% 5,5145
BTPHAYDAR GENÇCAN% 2,0817
ZAFER PARTİSİALİ GÖKTAN MUTLU% 1,3411
DÜZKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 33,33
Katılım Oranı : % 91,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSELİM ÇELENK% 48,391.546
CHPABİDİN ÇELİK% 35,621.138
DİĞER% 8,2262
YENİDEN REFAHTURGAY BAKAL% 3,94126
SAADETFEVZİ SERDAR% 2,2572
BÜYÜK BİRLİKHAYRULLAH BAYKUŞ% 0,6922
ZAFER PARTİSİBAYHAN AYDİN% 0,5618
BTPSALİH YILDIZ% 0,3511
HAYRAT

Açılan Sandık Oranı : % 39,02
Katılım Oranı : % 71,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET NUHOĞLU% 72,881.094
YENİDEN REFAHHAMİ HACIOSMANOĞLU% 19,05286
SAADETBEHRAM YILDIZ% 345
İYİ PARTİZAFER YAZICI% 1,2719
ZAFER PARTİSİFATİH SARIYILMAZ% 1,2719
BAĞIMSIZCEVAT SARMUSAK% 115
DİĞER% 115
BTPMEHMET AKIL% 0,538
KÖPRÜBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 28,57
Katılım Oranı : % 75,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ AYDIN% 64,36531
BÜYÜK BİRLİKSEBAHATTİN İMAMOĞLU% 17,33143
YENİDEN REFAHMUSTAFA KURT% 12,97107
CHPPOLAT KUMBASAR% 1,9416
SAADETSELİM ÜÇÜNCÜ% 1,714
İYİ PARTİFATİH SANCAK% 1,2110
BTPABDURRAHMAN SAKA% 0,494
MAÇKA

Açılan Sandık Oranı : % 90,38
Katılım Oranı : % 76,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKORAY KOÇHAN% 45,196.879
CHPMUSA TURAN% 38,375.841
YENİDEN REFAHİSMAİL ÖZTÜRK% 15,682.387
İYİ PARTİTURAN KONAK% 0,4467
SAADETHİKMET AYDIN% 0,1421
BÜYÜK BİRLİKTANER GÜR% 0,1218
BTPAHMET BEKTAŞ% 0,069
OF

Açılan Sandık Oranı : % 6,43
Katılım Oranı : % 77,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSALİM SALİH SARIALİOĞLU% 58,3569
YENİDEN REFAHGÜNGÖR SARAL% 17,42170
SAADETMUSTAFA SARAL% 17,32169
CHPHALİL SARAL% 5,6355
İYİ PARTİEMİNE BODUR% 1,2312
BTPAVNİ KALEMCİ% 0,11
ORTAHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 9,99
Katılım Oranı : % 74,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET KAYA% 46,437.327
AK PARTİERGİN AYDIN% 39,286.198
YENİDEN REFAHHALİL İBRAHİM KILIÇASLAN% 5,44859
DİĞER% 3,48549
İYİ PARTİVEYSEL KURTOĞLU% 1,82287
ZAFER PARTİSİSİNEM DEMİRGÖZ% 1,35213
SAADETÜMİT ÇEBİ% 1,23194
BTPAHMET REMZİ KASIM% 0,3962
DEVA PARTİSİSERKAN IŞIKLI% 0,1626
DSPMEHMET KÖSE% 0,1523
MİLLETHALİL AYDIN% 0,1118
HKPSELMA GÜMÜŞ% 0,0813
VATAN PARTİSİAHMET YAVUZ% 0,0812
SÜRMENE

Açılan Sandık Oranı : % 48,39
Katılım Oranı : % 72,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN AZİZOĞLU% 44,42.801
YENİDEN REFAHORHAN KAHVECİ% 26,791.690
SAADETRECEP KALYONCU% 13,04823
CHPİSMAİL AKSOY% 9,83620
İYİ PARTİSELAMİ ATEŞ% 3,69233
DİĞER% 0,7849
DEVA PARTİSİMEHMETALİ DUMAN% 0,5937
ZAFER PARTİSİGÖKDENİZ TEMEL YILMAZ% 0,4327
BÜYÜK BİRLİKMUHAMMET TOPRAK% 0,2214
BTPZEKİ UZUN% 0,1912
VATAN PARTİSİYILMAZ SANCAK% 0,032
MİLLETAHMET SELÇUK ERSEN% 0,011
ŞALPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 11,36
Katılım Oranı : % 89,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPREFİK KURUKIZ% 35,43287
İYİ PARTİFARUK BELDÜZ% 22,34181
YENİDEN REFAHFATİH YILMAZ% 16,42133
DPMETİN GÜNAY% 14,94121
CHPMUSTAFA BAYRAM% 3,5829
DİĞER% 3,4628
BÜYÜK BİRLİKNECATİ SELVİTOP% 2,8423
SAADETAHMET KIRAN% 0,746
ZAFER PARTİSİBUMİN KAAN SOYLU% 0,252
TONYA

Açılan Sandık Oranı : % 61,36
Katılım Oranı : % 68,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN BEŞEL% 51,952.625
BAĞIMSIZVEYSEL KURT% 36,391.839
CHPALİ TOKGÖZ% 11,66589
VAKFIKEBİR

Açılan Sandık Oranı : % 14,94
Katılım Oranı : % 79,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUHAMMET BALTA% 37,94851
BAĞIMSIZHAMİDE KUTOĞLU% 34,15766
BAĞIMSIZAHMET İHSAN HACIFETTAHOĞLU% 20,33456
YENİDEN REFAHERDAL SAYİN% 3,7484
BTPABDULLAH ÖZDEMİR% 1,6537
ZAFER PARTİSİAYHAN KAYHAN% 0,9421
BÜYÜK BİRLİKMUZAFFER HALİSÇELİK% 0,7617
BAĞIMSIZFUAT KOÇAL% 0,4510
DİĞER% 0,041
YOMRA

Açılan Sandık Oranı : % 29,75
Katılım Oranı : % 73,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMUSTAFA BIYIK% 51,974.059
AK PARTİABDULKADİR ÖZDEMİR% 29,292.288
DPİBRAHİM SAĞIROĞLU% 17,271.349
SAADETAHMET SALİH KALAYCI% 0,755
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ÜÇÜNCÜ% 0,3326
BTPÜMİT DURSUN% 0,1915
HKPİBRAHİM KIVILCIM ÇOLAK% 0,129
DİĞER% 0,086
BAĞIMSIZGÖKHAN SEZGİN% 0,054

Kaynak: AA

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