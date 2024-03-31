TRABZON SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.257
|Toplam Seçmen
|:
|619.603
|Açılan Sandık
|:
|535
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 23,70
|Kullanılan Oy
|:
|104.204
|Geçerli Oy
|:
|99.891
|Katılım Oranı
|:
|% 75,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET METİN GENÇ
|% 50,12
|50.065
|CHP
|HASAN SÜHA SARAL
|% 30,35
|30.313
|YENİDEN REFAH
|LOKMAN ÖZTÜRK
|% 7,8
|7.787
|İYİ PARTİ
|MUHAMMET ERKAN
|% 4,22
|4.214
|DİĞER
|% 2,11
|2.104
|SAADET
|RECEP YAKUPHAN
|% 1,96
|1.956
|ZAFER PARTİSİ
|FERHAT TÜYSÜZ
|% 1,36
|1.364
|BTP
|ÖMER TURAN
|% 0,96
|963
|DEVA PARTİSİ
|SELÇUK KESKİN
|% 0,17
|174
|AB PARTİ
|RECEP KADI
|% 0,12
|125
|DEM PARTİ
|BEDRİYE ZIRIĞ
|% 0,12
|117
|HÜDA PAR
|RIDVAN YILDIRIM
|% 0,1
|102
|TİP
|SÜLEYMAN HACIBEKTAŞOĞLU
|% 0,09
|94
|DSP
|UĞUR ERDEN
|% 0,09
|92
|MİLLET
|YUSUF AYDIN
|% 0,08
|81
|VATAN PARTİSİ
|HÜSEYİN CELAL DİHKAN
|% 0,07
|73
|TKP
|AHMET BİRİNCİ
|% 0,07
|67
|TKH
|BAYRAM İPEKÇİ
|% 0,05
|46
|HAK-PAR
|MEHMET ALİ SÖNMEZ
|% 0,04
|42
|HKP
|HACER EFE
|% 0,04
|39
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM TOPUZ
|% 0,04
|37
|BAĞIMSIZ
|SADULLAH YILMAZ
|% 0,04
|36
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 22,47
|Katılım Oranı
|:
|% 77,70
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|OSMAN NURİ EKİM
|% 41
|6.086
|CHP
|OSMAN KALYONCU
|% 30,33
|4.502
|YENİDEN REFAH
|RESUL ALTIN
|% 12
|1.782
|İYİ PARTİ
|EROL GEDİKLİ
|% 9,05
|1.344
|BTP
|SAMET AYVAZ
|% 2,98
|442
|SAADET
|ÖMER FARUK BAYRAM
|% 1,34
|199
|ZAFER PARTİSİ
|İHSAN KARLIDAĞ
|% 1,05
|156
|DİĞER
|% 0,88
|130
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜSEYİN SERBEST
|% 0,84
|124
|DP
|AYHAN CİVELEK
|% 0,28
|41
|DEM PARTİ
|HASAN GEZİCİ
|% 0,13
|19
|MİLLET
|FATİH ÖKSÜZ
|% 0,07
|11
|HKP
|MUSA ARSLAN
|% 0,05
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 24,83
|Katılım Oranı
|:
|% 64,83
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN AVNİ COŞKUN ÇEBİ
|% 42,1
|2.319
|YENİDEN REFAH
|AHMET KÜÇÜK
|% 22,53
|1.241
|SAADET
|ŞAKİR ŞAHİNTAŞ
|% 14,76
|813
|BAĞIMSIZ
|YUSUF DURMUŞ
|% 8,89
|490
|CHP
|OSMAN DİLBER
|% 5,19
|286
|BÜYÜK BİRLİK
|ADEM AYDIN
|% 2,27
|125
|BTP
|MESUT DEMİRTÜRKOĞLU
|% 2,14
|118
|ZAFER PARTİSİ
|YİĞİTHAN ÇİFT
|% 1,07
|59
|DEVA PARTİSİ
|LOKMAN UZUN
|% 0,38
|21
|BAĞIMSIZ
|DURSUNALİ BACIOĞLU
|% 0,29
|16
|DEM PARTİ
|MELTEM ASLAN
|% 0,22
|12
|DİĞER
|% 0,11
|6
|MİLLET
|KÖKSAL ÇAPKUNOĞLU
|% 0,05
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 9,57
|Katılım Oranı
|:
|% 81,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM KÜÇÜK
|% 46,71
|824
|YENİDEN REFAH
|HAMZA BİLGİN
|% 43,94
|775
|SAADET
|ALİ TOPAL
|% 3,8
|67
|CHP
|HASAN SUNGUR
|% 3,12
|55
|ZAFER PARTİSİ
|EMRE ÖRNEK
|% 0,74
|13
|VATAN PARTİSİ
|MURAT KALMUK
|% 0,45
|8
|BTP
|FERDİ ŞAHİNTÜRK
|% 0,34
|6
|DP
|YAKUP ÇAKICI
|% 0,34
|6
|BÜYÜK BİRLİK
|MURAT YILMAZ
|% 0,28
|5
|DEVA PARTİSİ
|YAVUZ SELİM PEKER
|% 0,28
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 27,54
|Katılım Oranı
|:
|% 84,72
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|BURHAN CAHİT ERDEM
|% 36,8
|1.354
|MHP
|BARIŞ ÖZTÜRK
|% 28,43
|1.046
|BTP
|SABRİ TERZİ
|% 14,79
|544
|İYİ PARTİ
|EMRULLAH FUAT GÖZAÇAN
|% 8,26
|304
|DP
|RAMİS UZUN
|% 6,33
|233
|YENİDEN REFAH
|SEDAT CUMUR
|% 1,55
|57
|ZAFER PARTİSİ
|KADİR ULUDÜZ
|% 1,39
|51
|SAADET
|AHMET AYDIN
|% 1,25
|46
|DEVA PARTİSİ
|ALİ ÖZTÜRK
|% 0,6
|22
|DİĞER
|% 0,38
|14
|MİLLET
|ESMA ERSEN
|% 0,22
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 22,92
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|AHMET KELEŞ
|% 41,83
|914
|CHP
|HAYDAR ÇOBAN
|% 29,93
|654
|BAĞIMSIZ
|ZEKERİYA KARAÇENGEL
|% 18,17
|397
|YENİDEN REFAH
|GÖKHAN ŞAHİN
|% 4,94
|108
|İYİ PARTİ
|HAMZA USTABAŞI
|% 3,3
|72
|BTP
|MUSTAFA KUL
|% 1,01
|22
|SAADET
|ABDULLAH KUL
|% 0,82
|18
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 10,17
|Katılım Oranı
|:
|% 72,21
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HANEFİ TOK
|% 45,45
|210
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET SAVAŞ DÜNDAR
|% 20,78
|96
|İYİ PARTİ
|HASAN ÖZER
|% 12,55
|58
|YENİDEN REFAH
|HASAN FEHMİ GENÇCAN
|% 8,23
|38
|CHP
|NAİM ÇİMEN
|% 4,98
|23
|SAADET
|MEHMET NURİ KADIOĞLU
|% 3,9
|18
|BAĞIMSIZ
|VEYSEL BARIŞ KAROĞLU
|% 2,81
|13
|BTP
|ABDULLAH ALTUNBAŞ
|% 0,87
|4
|ZAFER PARTİSİ
|BUĞRA İKİNCİ
|% 0,43
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 37,5
|Katılım Oranı
|:
|% 70,83
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET AŞIK
|% 41,37
|338
|BÜYÜK BİRLİK
|MURAT ARDUÇ
|% 24,85
|203
|BAĞIMSIZ
|MEHMET ERDİL
|% 13,22
|108
|SAADET
|ZEKİ AVNİ USTA
|% 11,63
|95
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA CANSIZ
|% 5,51
|45
|BTP
|HAYDAR GENÇCAN
|% 2,08
|17
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ GÖKTAN MUTLU
|% 1,34
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 33,33
|Katılım Oranı
|:
|% 91,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SELİM ÇELENK
|% 48,39
|1.546
|CHP
|ABİDİN ÇELİK
|% 35,62
|1.138
|DİĞER
|% 8,2
|262
|YENİDEN REFAH
|TURGAY BAKAL
|% 3,94
|126
|SAADET
|FEVZİ SERDAR
|% 2,25
|72
|BÜYÜK BİRLİK
|HAYRULLAH BAYKUŞ
|% 0,69
|22
|ZAFER PARTİSİ
|BAYHAN AYDİN
|% 0,56
|18
|BTP
|SALİH YILDIZ
|% 0,35
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 39,02
|Katılım Oranı
|:
|% 71,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET NUHOĞLU
|% 72,88
|1.094
|YENİDEN REFAH
|HAMİ HACIOSMANOĞLU
|% 19,05
|286
|SAADET
|BEHRAM YILDIZ
|% 3
|45
|İYİ PARTİ
|ZAFER YAZICI
|% 1,27
|19
|ZAFER PARTİSİ
|FATİH SARIYILMAZ
|% 1,27
|19
|BAĞIMSIZ
|CEVAT SARMUSAK
|% 1
|15
|DİĞER
|% 1
|15
|BTP
|MEHMET AKIL
|% 0,53
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 28,57
|Katılım Oranı
|:
|% 75,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ AYDIN
|% 64,36
|531
|BÜYÜK BİRLİK
|SEBAHATTİN İMAMOĞLU
|% 17,33
|143
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA KURT
|% 12,97
|107
|CHP
|POLAT KUMBASAR
|% 1,94
|16
|SAADET
|SELİM ÜÇÜNCÜ
|% 1,7
|14
|İYİ PARTİ
|FATİH SANCAK
|% 1,21
|10
|BTP
|ABDURRAHMAN SAKA
|% 0,49
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90,38
|Katılım Oranı
|:
|% 76,60
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|KORAY KOÇHAN
|% 45,19
|6.879
|CHP
|MUSA TURAN
|% 38,37
|5.841
|YENİDEN REFAH
|İSMAİL ÖZTÜRK
|% 15,68
|2.387
|İYİ PARTİ
|TURAN KONAK
|% 0,44
|67
|SAADET
|HİKMET AYDIN
|% 0,14
|21
|BÜYÜK BİRLİK
|TANER GÜR
|% 0,12
|18
|BTP
|AHMET BEKTAŞ
|% 0,06
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 6,43
|Katılım Oranı
|:
|% 77,47
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SALİM SALİH SARIALİOĞLU
|% 58,3
|569
|YENİDEN REFAH
|GÜNGÖR SARAL
|% 17,42
|170
|SAADET
|MUSTAFA SARAL
|% 17,32
|169
|CHP
|HALİL SARAL
|% 5,63
|55
|İYİ PARTİ
|EMİNE BODUR
|% 1,23
|12
|BTP
|AVNİ KALEMCİ
|% 0,1
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 9,99
|Katılım Oranı
|:
|% 74,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET KAYA
|% 46,43
|7.327
|AK PARTİ
|ERGİN AYDIN
|% 39,28
|6.198
|YENİDEN REFAH
|HALİL İBRAHİM KILIÇASLAN
|% 5,44
|859
|DİĞER
|% 3,48
|549
|İYİ PARTİ
|VEYSEL KURTOĞLU
|% 1,82
|287
|ZAFER PARTİSİ
|SİNEM DEMİRGÖZ
|% 1,35
|213
|SAADET
|ÜMİT ÇEBİ
|% 1,23
|194
|BTP
|AHMET REMZİ KASIM
|% 0,39
|62
|DEVA PARTİSİ
|SERKAN IŞIKLI
|% 0,16
|26
|DSP
|MEHMET KÖSE
|% 0,15
|23
|MİLLET
|HALİL AYDIN
|% 0,11
|18
|HKP
|SELMA GÜMÜŞ
|% 0,08
|13
|VATAN PARTİSİ
|AHMET YAVUZ
|% 0,08
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 48,39
|Katılım Oranı
|:
|% 72,62
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN AZİZOĞLU
|% 44,4
|2.801
|YENİDEN REFAH
|ORHAN KAHVECİ
|% 26,79
|1.690
|SAADET
|RECEP KALYONCU
|% 13,04
|823
|CHP
|İSMAİL AKSOY
|% 9,83
|620
|İYİ PARTİ
|SELAMİ ATEŞ
|% 3,69
|233
|DİĞER
|% 0,78
|49
|DEVA PARTİSİ
|MEHMETALİ DUMAN
|% 0,59
|37
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKDENİZ TEMEL YILMAZ
|% 0,43
|27
|BÜYÜK BİRLİK
|MUHAMMET TOPRAK
|% 0,22
|14
|BTP
|ZEKİ UZUN
|% 0,19
|12
|VATAN PARTİSİ
|YILMAZ SANCAK
|% 0,03
|2
|MİLLET
|AHMET SELÇUK ERSEN
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 11,36
|Katılım Oranı
|:
|% 89,39
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|REFİK KURUKIZ
|% 35,43
|287
|İYİ PARTİ
|FARUK BELDÜZ
|% 22,34
|181
|YENİDEN REFAH
|FATİH YILMAZ
|% 16,42
|133
|DP
|METİN GÜNAY
|% 14,94
|121
|CHP
|MUSTAFA BAYRAM
|% 3,58
|29
|DİĞER
|% 3,46
|28
|BÜYÜK BİRLİK
|NECATİ SELVİTOP
|% 2,84
|23
|SAADET
|AHMET KIRAN
|% 0,74
|6
|ZAFER PARTİSİ
|BUMİN KAAN SOYLU
|% 0,25
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 61,36
|Katılım Oranı
|:
|% 68,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|OSMAN BEŞEL
|% 51,95
|2.625
|BAĞIMSIZ
|VEYSEL KURT
|% 36,39
|1.839
|CHP
|ALİ TOKGÖZ
|% 11,66
|589
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 14,94
|Katılım Oranı
|:
|% 79,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUHAMMET BALTA
|% 37,94
|851
|BAĞIMSIZ
|HAMİDE KUTOĞLU
|% 34,15
|766
|BAĞIMSIZ
|AHMET İHSAN HACIFETTAHOĞLU
|% 20,33
|456
|YENİDEN REFAH
|ERDAL SAYİN
|% 3,74
|84
|BTP
|ABDULLAH ÖZDEMİR
|% 1,65
|37
|ZAFER PARTİSİ
|AYHAN KAYHAN
|% 0,94
|21
|BÜYÜK BİRLİK
|MUZAFFER HALİSÇELİK
|% 0,76
|17
|BAĞIMSIZ
|FUAT KOÇAL
|% 0,45
|10
|DİĞER
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 29,75
|Katılım Oranı
|:
|% 73,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BIYIK
|% 51,97
|4.059
|AK PARTİ
|ABDULKADİR ÖZDEMİR
|% 29,29
|2.288
|DP
|İBRAHİM SAĞIROĞLU
|% 17,27
|1.349
|SAADET
|AHMET SALİH KALAYCI
|% 0,7
|55
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET ÜÇÜNCÜ
|% 0,33
|26
|BTP
|ÜMİT DURSUN
|% 0,19
|15
|HKP
|İBRAHİM KIVILCIM ÇOLAK
|% 0,12
|9
|DİĞER
|% 0,08
|6
|BAĞIMSIZ
|GÖKHAN SEZGİN
|% 0,05
|4
Son Dakika › Güncel › TRABZON SON - Son Dakika
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 20.50 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 61.92 Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Soydan yüzde 33.21 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Mersin'deki sandıkların yüzde 37.54'ü açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Vahap Seçer oyların yüzde 61.92'sini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 33.21'ini aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 20.47 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 52.63, Cumhur İttifakı'nın adayı Hakan Tütüncü yüzde 41.34 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Antalya'daki sandıkların yüzde 27.72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Muhittin Böcek oyların yüzde 52.63'ünü, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 41.34'ünü aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 20.47 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 51.5, Cumhur İttifakı'nın adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.34 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Eskişehir'de yerel seçimlerde saat 20.48 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 54.2, Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu yüzde 39.55 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor ve şu ana kadar açılan sandıkların yüzde 25,33'ü açıldı.
ANKA Haber Ajansının verilerine göre, saat 20.58 itibarıyla sandıkların yüzde 33,09'unun açıldığı Hatay'da CHP ile AK Parti'nin adayları başa baş gidiyor. Hatay'da CHP yüzde 47,12, AK Parti yüzde 46,96 oy aldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin'in beraberindeki kişiler ile sandık görevlisi İdris Aydın arasında çıkan tartışmada İdris Aydın rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçime ilişkin yaptığı açıklamada, şu an elde ettikleri verilere göre vatandaşın teveccühünün kendilerini memnun ettiğini ancak seçimin henüz bitmediğini belirtti. İmamoğlu, büyükşehir belediye başkanlığı verilerinin yanı sıra ilçe belediye başkanlığı ve ilçe meclis üyeliği verilerinin de önemli olduğunu vurguladı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 20.50 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 61.85, Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 31.67 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.
Sinop'ta yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde saat 21.00 itibarıyla oyların yüzde 33,09'u sayıldı. CHP Adayı Metin Gürbüz yüzde 51,58 oy oranıyla birinci sırada bulunuyor. AK Parti yüzde 40,74, İYİ Parti yüzde 4,95, YRP yüzde 1,98 ve DEM Parti yüzde 0,73 oy oranına sahip.
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