TRABZON SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 22:05  Güncelleme: 22:05
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.257
Toplam Seçmen : 619.603
Açılan Sandık : 1.055
Açılan Sandık Oranı : % 46,74
Kullanılan Oy : 213.786
Geçerli Oy : 203.573
Katılım Oranı : % 76,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET METİN GENÇ% 50,75103.321
CHPHASAN SÜHA SARAL% 29,1859.399
YENİDEN REFAHLOKMAN ÖZTÜRK% 8,6317.567
İYİ PARTİMUHAMMET ERKAN% 3,988.102
SAADETRECEP YAKUPHAN% 2,224.519
ZAFER PARTİSİFERHAT TÜYSÜZ% 1,523.093
DİĞER% 1,32.647
BTPÖMER TURAN% 0,961.949
DEVA PARTİSİSELÇUK KESKİN% 0,22448
AB PARTİRECEP KADI% 0,17354
DSPUĞUR ERDEN% 0,17347
DEM PARTİBEDRİYE ZIRIĞ% 0,15297
HÜDA PARRIDVAN YILDIRIM% 0,12244
TİPSÜLEYMAN HACIBEKTAŞOĞLU% 0,11218
VATAN PARTİSİHÜSEYİN CELAL DİHKAN% 0,09189
MİLLETYUSUF AYDIN% 0,08167
TKPAHMET BİRİNCİ% 0,08162
BAĞIMSIZSADULLAH YILMAZ% 0,07146
HAK-PARMEHMET ALİ SÖNMEZ% 0,06110
TKHBAYRAM İPEKÇİ% 0,05107
HKPHACER EFE% 0,05101
BAĞIMSIZİBRAHİM TOPUZ% 0,0486
AKÇAABAT

Açılan Sandık Oranı : % 49,04
Katılım Oranı : % 78,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN NURİ EKİM% 41,1314.033
CHPOSMAN KALYONCU% 29,5210.072
YENİDEN REFAHRESUL ALTIN% 12,234.171
İYİ PARTİEROL GEDİKLİ% 8,772.993
BTPSAMET AYVAZ% 3,251.109
SAADETÖMER FARUK BAYRAM% 1,45496
ZAFER PARTİSİİHSAN KARLIDAĞ% 1,16397
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN SERBEST% 0,99339
DİĞER% 0,86294
DPAYHAN CİVELEK% 0,2690
DEM PARTİHASAN GEZİCİ% 0,1860
HKPMUSA ARSLAN% 0,1136
MİLLETFATİH ÖKSÜZ% 0,0930
ARAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 58,62
Katılım Oranı : % 70,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN AVNİ COŞKUN ÇEBİ% 40,815.937
YENİDEN REFAHAHMET KÜÇÜK% 22,293.243
SAADETŞAKİR ŞAHİNTAŞ% 16,582.412
BAĞIMSIZYUSUF DURMUŞ% 7,091.031
CHPOSMAN DİLBER% 6,54951
BÜYÜK BİRLİKADEM AYDIN% 2,93426
BTPMESUT DEMİRTÜRKOĞLU% 1,42206
ZAFER PARTİSİYİĞİTHAN ÇİFT% 0,96140
DEVA PARTİSİLOKMAN UZUN% 0,5783
BAĞIMSIZDURSUNALİ BACIOĞLU% 0,4159
DEM PARTİMELTEM ASLAN% 0,2334
DİĞER% 0,114
MİLLETKÖKSAL ÇAPKUNOĞLU% 0,0710
ARSİN

Açılan Sandık Oranı : % 38,30
Katılım Oranı : % 81,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHHAMZA BİLGİN% 51,453.691
AK PARTİİBRAHİM KÜÇÜK% 41,342.966
CHPHASAN SUNGUR% 2,79200
SAADETALİ TOPAL% 2,45176
ZAFER PARTİSİEMRE ÖRNEK% 0,8964
BÜYÜK BİRLİKMURAT YILMAZ% 0,2820
VATAN PARTİSİMURAT KALMUK% 0,2518
BTPFERDİ ŞAHİNTÜRK% 0,214
DPYAKUP ÇAKICI% 0,214
DEVA PARTİSİYAVUZ SELİM PEKER% 0,1511
BEŞİKDÜZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 50,72
Katılım Oranı : % 82,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBURHAN CAHİT ERDEM% 37,92.667
MHPBARIŞ ÖZTÜRK% 29,492.075
BTPSABRİ TERZİ% 13,66961
İYİ PARTİEMRULLAH FUAT GÖZAÇAN% 8,08569
DPRAMİS UZUN% 5,38379
YENİDEN REFAHSEDAT CUMUR% 1,55109
ZAFER PARTİSİKADİR ULUDÜZ% 1,3696
SAADETAHMET AYDIN% 1,0473
DEVA PARTİSİALİ ÖZTÜRK% 0,9768
DİĞER% 0,3424
MİLLETESMA ERSEN% 0,2316
ÇARŞIBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 43,75
Katılım Oranı : % 96,25

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPAHMET KELEŞ% 36,361.588
CHPHAYDAR ÇOBAN% 32,681.427
BAĞIMSIZZEKERİYA KARAÇENGEL% 20,43892
YENİDEN REFAHGÖKHAN ŞAHİN% 4,56199
İYİ PARTİHAMZA USTABAŞI% 3,39148
BTPMUSTAFA KUL% 1,4463
SAADETABDULLAH KUL% 1,1450
ÇAYKARA

Açılan Sandık Oranı : % 30,51
Katılım Oranı : % 72,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHANEFİ TOK% 46,621.028
BÜYÜK BİRLİKMEHMET SAVAŞ DÜNDAR% 18397
YENİDEN REFAHHASAN FEHMİ GENÇCAN% 7,71170
İYİ PARTİHASAN ÖZER% 6,8150
CHPNAİM ÇİMEN% 6,03133
BAĞIMSIZVEYSEL BARIŞ KAROĞLU% 5,81128
SAADETMEHMET NURİ KADIOĞLU% 4,67103
BTPABDULLAH ALTUNBAŞ% 3,6380
ZAFER PARTİSİBUĞRA İKİNCİ% 0,7316
DERNEKPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 62,5
Katılım Oranı : % 75,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET AŞIK% 42,37625
BÜYÜK BİRLİKMURAT ARDUÇ% 20,95309
SAADETZEKİ AVNİ USTA% 14,31211
BAĞIMSIZMEHMET ERDİL% 10,78159
YENİDEN REFAHMUSTAFA CANSIZ% 8,2121
BTPHAYDAR GENÇCAN% 1,928
ZAFER PARTİSİALİ GÖKTAN MUTLU% 1,4922
DÜZKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 62,22
Katılım Oranı : % 87,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSELİM ÇELENK% 51,942.998
CHPABİDİN ÇELİK% 35,792.066
YENİDEN REFAHTURGAY BAKAL% 4,49259
DİĞER% 3,34193
SAADETFEVZİ SERDAR% 2,13123
ZAFER PARTİSİBAYHAN AYDİN% 1,2773
BÜYÜK BİRLİKHAYRULLAH BAYKUŞ% 0,6638
BTPSALİH YILDIZ% 0,3822
HAYRAT

Açılan Sandık Oranı : % 75,61
Katılım Oranı : % 75,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET NUHOĞLU% 70,942.895
YENİDEN REFAHHAMİ HACIOSMANOĞLU% 19,11780
SAADETBEHRAM YILDIZ% 3,68150
İYİ PARTİZAFER YAZICI% 2,1688
BAĞIMSIZCEVAT SARMUSAK% 1,5764
ZAFER PARTİSİFATİH SARIYILMAZ% 1,5463
BTPMEHMET AKIL% 0,5623
DİĞER% 0,4418
KÖPRÜBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 57,14
Katılım Oranı : % 83,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ AYDIN% 58,75994
BÜYÜK BİRLİKSEBAHATTİN İMAMOĞLU% 18,91320
YENİDEN REFAHMUSTAFA KURT% 11,47194
CHPPOLAT KUMBASAR% 5,2689
İYİ PARTİFATİH SANCAK% 3,0151
SAADETSELİM ÜÇÜNCÜ% 1,627
BTPABDURRAHMAN SAKA% 0,5910
DPMEHMET AVCI% 0,295
DEVA PARTİSİAHMET ASLAN% 0,122
MAÇKA

Açılan Sandık Oranı : % 92,31
Katılım Oranı : % 79,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKORAY KOÇHAN% 43,627.020
CHPMUSA TURAN% 38,396.177
YENİDEN REFAHİSMAİL ÖZTÜRK% 15,292.461
İYİ PARTİTURAN KONAK% 1,27204
SAADETHİKMET AYDIN% 0,5792
BÜYÜK BİRLİKTANER GÜR% 0,580
BTPAHMET BEKTAŞ% 0,349
DİĞER% 0,069
OF

Açılan Sandık Oranı : % 32,14
Katılım Oranı : % 72,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSALİM SALİH SARIALİOĞLU% 45,443.319
SAADETMUSTAFA SARAL% 24,241.771
YENİDEN REFAHGÜNGÖR SARAL% 23,241.698
CHPHALİL SARAL% 4,11300
İYİ PARTİEMİNE BODUR% 1,83134
MİLLİ YOLNUMAN HARPUTOĞLU% 0,322
BTPAVNİ KALEMCİ% 0,2921
DİĞER% 0,1914
DEM PARTİÇETİN ARYİNDOĞAN% 0,1813
MİLLETMUSTAFA ŞİMŞEK% 0,1813
ORTAHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 36,06
Katılım Oranı : % 74,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET KAYA% 48,128.170
AK PARTİERGİN AYDIN% 38,9822.828
YENİDEN REFAHHALİL İBRAHİM KILIÇASLAN% 5,583.271
İYİ PARTİVEYSEL KURTOĞLU% 1,861.088
DİĞER% 1,59931
SAADETÜMİT ÇEBİ% 1,44844
ZAFER PARTİSİSİNEM DEMİRGÖZ% 1,37801
BTPAHMET REMZİ KASIM% 0,44259
DEVA PARTİSİSERKAN IŞIKLI% 0,28163
MİLLETHALİL AYDIN% 0,1166
DSPMEHMET KÖSE% 0,0954
HKPSELMA GÜMÜŞ% 0,0951
VATAN PARTİSİAHMET YAVUZ% 0,0739
SÜRMENE

Açılan Sandık Oranı : % 70,97
Katılım Oranı : % 74,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN AZİZOĞLU% 43,64.302
YENİDEN REFAHORHAN KAHVECİ% 25,832.549
SAADETRECEP KALYONCU% 13,361.318
CHPİSMAİL AKSOY% 11,121.097
İYİ PARTİSELAMİ ATEŞ% 3,48343
DEVA PARTİSİMEHMETALİ DUMAN% 0,989
ZAFER PARTİSİGÖKDENİZ TEMEL YILMAZ% 0,5756
DİĞER% 0,4544
BÜYÜK BİRLİKMUHAMMET TOPRAK% 0,3232
BTPZEKİ UZUN% 0,2525
VATAN PARTİSİYILMAZ SANCAK% 0,088
MİLLETAHMET SELÇUK ERSEN% 0,044
ŞALPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 40,91
Katılım Oranı : % 86,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPREFİK KURUKIZ% 33,061.128
YENİDEN REFAHFATİH YILMAZ% 27,05923
İYİ PARTİFARUK BELDÜZ% 19,05650
DPMETİN GÜNAY% 7,09242
BÜYÜK BİRLİKNECATİ SELVİTOP% 4,81164
CHPMUSTAFA BAYRAM% 3,72127
DİĞER% 3,31113
SAADETAHMET KIRAN% 1,2342
ZAFER PARTİSİBUMİN KAAN SOYLU% 0,6823
TONYA

Açılan Sandık Oranı : % 70,45
Katılım Oranı : % 72,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN BEŞEL% 47,642.856
BAĞIMSIZVEYSEL KURT% 39,152.347
CHPALİ TOKGÖZ% 12,28736
BTPYILDIRAY YILDIRIM% 0,424
YENİDEN REFAHMUHAMMET BAHADIR% 0,318
BÜYÜK BİRLİKYAŞAR GÜNNAR% 0,138
ZAFER PARTİSİABDUL SAMET TÜYSÜZ% 0,16
VAKFIKEBİR

Açılan Sandık Oranı : % 35,63
Katılım Oranı : % 80,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUHAMMET BALTA% 37,072.118
BAĞIMSIZHAMİDE KUTOĞLU% 35,792.045
BAĞIMSIZAHMET İHSAN HACIFETTAHOĞLU% 19,921.138
YENİDEN REFAHERDAL SAYİN% 3,83219
BTPABDULLAH ÖZDEMİR% 1,5890
ZAFER PARTİSİAYHAN KAYHAN% 0,8750
BÜYÜK BİRLİKMUZAFFER HALİSÇELİK% 0,5230
BAĞIMSIZFUAT KOÇAL% 0,3319
DİĞER% 0,095
YOMRA

Açılan Sandık Oranı : % 53,72
Katılım Oranı : % 76,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMUSTAFA BIYIK% 49,727.126
AK PARTİABDULKADİR ÖZDEMİR% 29,374.209
DPİBRAHİM SAĞIROĞLU% 18,942.715
SAADETAHMET SALİH KALAYCI% 0,84120
BTPÜMİT DURSUN% 0,4564
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ÜÇÜNCÜ% 0,3854
BAĞIMSIZGÖKHAN SEZGİN% 0,1521
HKPİBRAHİM KIVILCIM ÇOLAK% 0,1218
DİĞER% 0,034

Kaynak: AA

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