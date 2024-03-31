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TRABZON SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 22:59
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.257
Toplam Seçmen : 619.603
Açılan Sandık : 1.502
Açılan Sandık Oranı : % 66,55
Kullanılan Oy : 309.345
Geçerli Oy : 293.664
Katılım Oranı : % 77,06

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET METİN GENÇ% 51,3150.645
CHPHASAN SÜHA SARAL% 28,5983.956
YENİDEN REFAHLOKMAN ÖZTÜRK% 8,8826.089
İYİ PARTİMUHAMMET ERKAN% 4,1512.184
SAADETRECEP YAKUPHAN% 2,316.778
ZAFER PARTİSİFERHAT TÜYSÜZ% 1,584.628
BTPÖMER TURAN% 0,932.741
DİĞER% 0,762.229
DEVA PARTİSİSELÇUK KESKİN% 0,23680
AB PARTİRECEP KADI% 0,18538
HÜDA PARRIDVAN YILDIRIM% 0,14423
DSPUĞUR ERDEN% 0,14416
DEM PARTİBEDRİYE ZIRIĞ% 0,14412
TİPSÜLEYMAN HACIBEKTAŞOĞLU% 0,11329
VATAN PARTİSİHÜSEYİN CELAL DİHKAN% 0,11308
BAĞIMSIZSADULLAH YILMAZ% 0,09270
MİLLETYUSUF AYDIN% 0,09249
TKPAHMET BİRİNCİ% 0,08240
HKPHACER EFE% 0,06176
HAK-PARMEHMET ALİ SÖNMEZ% 0,06169
BAĞIMSIZİBRAHİM TOPUZ% 0,05135
TKHBAYRAM İPEKÇİ% 0,0269
AKÇAABAT

Açılan Sandık Oranı : % 66,58
Katılım Oranı : % 78,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN NURİ EKİM% 41,1119.399
CHPOSMAN KALYONCU% 29,1713.763
YENİDEN REFAHRESUL ALTIN% 12,495.893
İYİ PARTİEROL GEDİKLİ% 94.248
BTPSAMET AYVAZ% 3,121.474
SAADETÖMER FARUK BAYRAM% 1,52716
ZAFER PARTİSİİHSAN KARLIDAĞ% 1,21573
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN SERBEST% 1473
DİĞER% 0,75353
DPAYHAN CİVELEK% 0,28134
DEM PARTİHASAN GEZİCİ% 0,1569
HKPMUSA ARSLAN% 0,145
MİLLETFATİH ÖKSÜZ% 0,145
ARAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 78,62
Katılım Oranı : % 71,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN AVNİ COŞKUN ÇEBİ% 41,428.285
YENİDEN REFAHAHMET KÜÇÜK% 22,934.587
SAADETŞAKİR ŞAHİNTAŞ% 16,193.239
BAĞIMSIZYUSUF DURMUŞ% 6,921.384
CHPOSMAN DİLBER% 6,051.211
BÜYÜK BİRLİKADEM AYDIN% 2,78556
BTPMESUT DEMİRTÜRKOĞLU% 1,34268
ZAFER PARTİSİYİĞİTHAN ÇİFT% 0,89179
DEVA PARTİSİLOKMAN UZUN% 0,52103
BAĞIMSIZDURSUNALİ BACIOĞLU% 0,480
DİĞER% 0,2549
DEM PARTİMELTEM ASLAN% 0,2346
MİLLETKÖKSAL ÇAPKUNOĞLU% 0,0815
ARSİN

Açılan Sandık Oranı : % 59,57
Katılım Oranı : % 81,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHHAMZA BİLGİN% 51,65.678
AK PARTİİBRAHİM KÜÇÜK% 40,794.489
CHPHASAN SUNGUR% 3,65402
SAADETALİ TOPAL% 2,02222
ZAFER PARTİSİEMRE ÖRNEK% 0,8897
BÜYÜK BİRLİKMURAT YILMAZ% 0,3842
BTPFERDİ ŞAHİNTÜRK% 0,1820
VATAN PARTİSİMURAT KALMUK% 0,1820
DPYAKUP ÇAKICI% 0,1719
DEVA PARTİSİYAVUZ SELİM PEKER% 0,1516
BEŞİKDÜZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 71,01
Katılım Oranı : % 82,84

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBURHAN CAHİT ERDEM% 36,383.647
MHPBARIŞ ÖZTÜRK% 30,843.092
BTPSABRİ TERZİ% 13,641.367
İYİ PARTİEMRULLAH FUAT GÖZAÇAN% 7,77779
DPRAMİS UZUN% 5,46547
YENİDEN REFAHSEDAT CUMUR% 2,26227
ZAFER PARTİSİKADİR ULUDÜZ% 1,32132
SAADETAHMET AYDIN% 1,01101
DEVA PARTİSİALİ ÖZTÜRK% 0,880
DİĞER% 0,2929
MİLLETESMA ERSEN% 0,2323
ÇARŞIBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 64,58
Katılım Oranı : % 95,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPAHMET KELEŞ% 34,562.265
CHPHAYDAR ÇOBAN% 34,532.263
BAĞIMSIZZEKERİYA KARAÇENGEL% 19,391.271
YENİDEN REFAHGÖKHAN ŞAHİN% 4,58300
İYİ PARTİHAMZA USTABAŞI% 3,68241
BTPMUSTAFA KUL% 1,69111
SAADETABDULLAH KUL% 1,57103
ÇAYKARA

Açılan Sandık Oranı : % 50,85
Katılım Oranı : % 74,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHANEFİ TOK% 43,061.653
BÜYÜK BİRLİKMEHMET SAVAŞ DÜNDAR% 20768
CHPNAİM ÇİMEN% 8,86340
İYİ PARTİHASAN ÖZER% 7,55290
YENİDEN REFAHHASAN FEHMİ GENÇCAN% 6,1234
SAADETMEHMET NURİ KADIOĞLU% 5,81223
BAĞIMSIZVEYSEL BARIŞ KAROĞLU% 5,39207
BTPABDULLAH ALTUNBAŞ% 2,4795
ZAFER PARTİSİBUĞRA İKİNCİ% 0,7629
DERNEKPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 93,75
Katılım Oranı : % 71,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET AŞIK% 43,05972
BÜYÜK BİRLİKMURAT ARDUÇ% 17,58397
SAADETZEKİ AVNİ USTA% 13,95315
BAĞIMSIZMEHMET ERDİL% 13,91314
YENİDEN REFAHMUSTAFA CANSIZ% 7,88178
BTPHAYDAR GENÇCAN% 2,5257
ZAFER PARTİSİALİ GÖKTAN MUTLU% 1,1125
DÜZKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 91,11
Katılım Oranı : % 85,74

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSELİM ÇELENK% 53,464.480
CHPABİDİN ÇELİK% 36,093.024
YENİDEN REFAHTURGAY BAKAL% 4,34364
SAADETFEVZİ SERDAR% 2,36198
DİĞER% 1,79150
ZAFER PARTİSİBAYHAN AYDİN% 1,0588
BÜYÜK BİRLİKHAYRULLAH BAYKUŞ% 0,5647
BTPSALİH YILDIZ% 0,3529
HAYRAT

Açılan Sandık Oranı : % 90,24
Katılım Oranı : % 75,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET NUHOĞLU% 71,943.620
YENİDEN REFAHHAMİ HACIOSMANOĞLU% 18,7941
SAADETBEHRAM YILDIZ% 3,81192
İYİ PARTİZAFER YAZICI% 2,15108
BAĞIMSIZCEVAT SARMUSAK% 1,5578
ZAFER PARTİSİFATİH SARIYILMAZ% 1,0352
BTPMEHMET AKIL% 0,4824
DİĞER% 0,3417
KÖPRÜBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 90,48
Katılım Oranı : % 80,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ AYDIN% 54,731.503
BÜYÜK BİRLİKSEBAHATTİN İMAMOĞLU% 18,75515
YENİDEN REFAHMUSTAFA KURT% 16,53454
CHPPOLAT KUMBASAR% 4,12113
İYİ PARTİFATİH SANCAK% 3,2890
SAADETSELİM ÜÇÜNCÜ% 1,5743
BTPABDURRAHMAN SAKA% 0,4713
DPMEHMET AVCI% 0,298
DEVA PARTİSİAHMET ASLAN% 0,267
MAÇKA

Açılan Sandık Oranı : % 95,19
Katılım Oranı : % 82,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKORAY KOÇHAN% 42,557.187
CHPMUSA TURAN% 37,966.411
YENİDEN REFAHİSMAİL ÖZTÜRK% 15,172.562
İYİ PARTİTURAN KONAK% 1,71289
SAADETHİKMET AYDIN% 0,99167
BTPAHMET BEKTAŞ% 0,84141
BÜYÜK BİRLİKTANER GÜR% 0,7119
DİĞER% 0,0813
OF

Açılan Sandık Oranı : % 61,43
Katılım Oranı : % 75,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSALİM SALİH SARIALİOĞLU% 46,856.900
YENİDEN REFAHGÜNGÖR SARAL% 23,383.443
SAADETMUSTAFA SARAL% 233.388
CHPHALİL SARAL% 4,08600
İYİ PARTİEMİNE BODUR% 1,67246
BTPAVNİ KALEMCİ% 0,2943
MİLLİ YOLNUMAN HARPUTOĞLU% 0,2740
DİĞER% 0,1928
DEM PARTİÇETİN ARYİNDOĞAN% 0,1421
MİLLETMUSTAFA ŞİMŞEK% 0,1319
ORTAHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 55,06
Katılım Oranı : % 73,72

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET KAYA% 48,2843.340
AK PARTİERGİN AYDIN% 39,0335.037
YENİDEN REFAHHALİL İBRAHİM KILIÇASLAN% 5,675.094
İYİ PARTİVEYSEL KURTOĞLU% 1,761.584
SAADETÜMİT ÇEBİ% 1,61.434
ZAFER PARTİSİSİNEM DEMİRGÖZ% 1,51.346
DİĞER% 0,97870
BTPAHMET REMZİ KASIM% 0,46410
DEVA PARTİSİSERKAN IŞIKLI% 0,33293
MİLLETHALİL AYDIN% 0,12112
HKPSELMA GÜMÜŞ% 0,1195
DSPMEHMET KÖSE% 0,0982
VATAN PARTİSİAHMET YAVUZ% 0,0870
SÜRMENE

Açılan Sandık Oranı : % 82,80
Katılım Oranı : % 74,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN AZİZOĞLU% 43,675.176
YENİDEN REFAHORHAN KAHVECİ% 27,073.208
SAADETRECEP KALYONCU% 12,481.479
CHPİSMAİL AKSOY% 10,611.258
İYİ PARTİSELAMİ ATEŞ% 3,74443
DEVA PARTİSİMEHMETALİ DUMAN% 0,95112
ZAFER PARTİSİGÖKDENİZ TEMEL YILMAZ% 0,6274
BÜYÜK BİRLİKMUHAMMET TOPRAK% 0,3542
BTPZEKİ UZUN% 0,2428
DİĞER% 0,1417
VATAN PARTİSİYILMAZ SANCAK% 0,0910
MİLLETAHMET SELÇUK ERSEN% 0,045
ŞALPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 61,36
Katılım Oranı : % 87,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİFARUK BELDÜZ% 31,621.617
MHPREFİK KURUKIZ% 30,661.568
YENİDEN REFAHFATİH YILMAZ% 21,121.080
DPMETİN GÜNAY% 4,95253
BÜYÜK BİRLİKNECATİ SELVİTOP% 4,46228
CHPMUSTAFA BAYRAM% 3,19163
DİĞER% 2,31118
SAADETAHMET KIRAN% 1,0554
ZAFER PARTİSİBUMİN KAAN SOYLU% 0,6433
TONYA

Açılan Sandık Oranı : % 84,09
Katılım Oranı : % 75,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN BEŞEL% 45,693.336
BAĞIMSIZVEYSEL KURT% 36,932.696
CHPALİ TOKGÖZ% 10,53769
DİĞER% 4,94361
BTPYILDIRAY YILDIRIM% 0,9368
YENİDEN REFAHMUHAMMET BAHADIR% 0,6245
BÜYÜK BİRLİKYAŞAR GÜNNAR% 0,2216
ZAFER PARTİSİABDUL SAMET TÜYSÜZ% 0,1410
VAKFIKEBİR

Açılan Sandık Oranı : % 55,17
Katılım Oranı : % 81,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZHAMİDE KUTOĞLU% 37,083.288
AK PARTİMUHAMMET BALTA% 35,173.119
BAĞIMSIZAHMET İHSAN HACIFETTAHOĞLU% 20,031.776
YENİDEN REFAHERDAL SAYİN% 4,1364
BTPABDULLAH ÖZDEMİR% 1,73153
ZAFER PARTİSİAYHAN KAYHAN% 0,8878
BÜYÜK BİRLİKMUZAFFER HALİSÇELİK% 0,6356
BAĞIMSIZFUAT KOÇAL% 0,3733
DİĞER% 0,011
YOMRA

Açılan Sandık Oranı : % 76,86
Katılım Oranı : % 76,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMUSTAFA BIYIK% 49,459.871
AK PARTİABDULKADİR ÖZDEMİR% 29,715.932
DPİBRAHİM SAĞIROĞLU% 18,583.710
SAADETAHMET SALİH KALAYCI% 0,88176
BTPÜMİT DURSUN% 0,59118
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ÜÇÜNCÜ% 0,4182
BAĞIMSIZGÖKHAN SEZGİN% 0,2345
HKPİBRAHİM KIVILCIM ÇOLAK% 0,1325
DİĞER% 0,024

Kaynak: AA

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