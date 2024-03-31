TRABZON SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 23:21  Güncelleme: 23:22
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.257
Toplam Seçmen : 619.603
Açılan Sandık : 1.619
Açılan Sandık Oranı : % 71,73
Kullanılan Oy : 334.522
Geçerli Oy : 317.285
Katılım Oranı : % 77,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET METİN GENÇ% 51,5163.412
CHPHASAN SÜHA SARAL% 28,3289.843
YENİDEN REFAHLOKMAN ÖZTÜRK% 8,9828.479
İYİ PARTİMUHAMMET ERKAN% 4,1713.226
SAADETRECEP YAKUPHAN% 2,347.418
ZAFER PARTİSİFERHAT TÜYSÜZ% 1,574.968
BTPÖMER TURAN% 0,932.947
DİĞER% 0,72.213
DEVA PARTİSİSELÇUK KESKİN% 0,23731
AB PARTİRECEP KADI% 0,18572
HÜDA PARRIDVAN YILDIRIM% 0,14451
DEM PARTİBEDRİYE ZIRIĞ% 0,14447
DSPUĞUR ERDEN% 0,14446
VATAN PARTİSİHÜSEYİN CELAL DİHKAN% 0,11347
TİPSÜLEYMAN HACIBEKTAŞOĞLU% 0,11338
BAĞIMSIZSADULLAH YILMAZ% 0,09302
TKPAHMET BİRİNCİ% 0,08267
MİLLETYUSUF AYDIN% 0,08267
HKPHACER EFE% 0,06196
HAK-PARMEHMET ALİ SÖNMEZ% 0,06181
BAĞIMSIZİBRAHİM TOPUZ% 0,05156
TKHBAYRAM İPEKÇİ% 0,0278
AKÇAABAT

Açılan Sandık Oranı : % 71,51
Katılım Oranı : % 78,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN NURİ EKİM% 41,1520.955
CHPOSMAN KALYONCU% 29,4915.017
YENİDEN REFAHRESUL ALTIN% 12,366.293
İYİ PARTİEROL GEDİKLİ% 8,94.530
BTPSAMET AYVAZ% 3,031.541
SAADETÖMER FARUK BAYRAM% 1,55792
ZAFER PARTİSİİHSAN KARLIDAĞ% 1,24634
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN SERBEST% 0,98500
DİĞER% 0,69350
DPAYHAN CİVELEK% 0,29149
DEM PARTİHASAN GEZİCİ% 0,1473
HKPMUSA ARSLAN% 0,0947
MİLLETFATİH ÖKSÜZ% 0,0945
ARAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 84,14
Katılım Oranı : % 71,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN AVNİ COŞKUN ÇEBİ% 41,228.883
YENİDEN REFAHAHMET KÜÇÜK% 22,374.821
SAADETŞAKİR ŞAHİNTAŞ% 16,523.561
BAĞIMSIZYUSUF DURMUŞ% 7,031.516
CHPOSMAN DİLBER% 6,241.345
BÜYÜK BİRLİKADEM AYDIN% 2,69580
BTPMESUT DEMİRTÜRKOĞLU% 1,62350
ZAFER PARTİSİYİĞİTHAN ÇİFT% 0,87187
DEVA PARTİSİLOKMAN UZUN% 0,51110
BAĞIMSIZDURSUNALİ BACIOĞLU% 0,486
DEM PARTİMELTEM ASLAN% 0,2349
DİĞER% 0,2349
MİLLETKÖKSAL ÇAPKUNOĞLU% 0,0716
ARSİN

Açılan Sandık Oranı : % 68,09
Katılım Oranı : % 82,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHHAMZA BİLGİN% 51,936.507
AK PARTİİBRAHİM KÜÇÜK% 40,865.120
CHPHASAN SUNGUR% 3,38424
SAADETALİ TOPAL% 1,96245
ZAFER PARTİSİEMRE ÖRNEK% 0,86108
BÜYÜK BİRLİKMURAT YILMAZ% 0,3747
VATAN PARTİSİMURAT KALMUK% 0,1822
BTPFERDİ ŞAHİNTÜRK% 0,1721
DPYAKUP ÇAKICI% 0,1519
DEVA PARTİSİYAVUZ SELİM PEKER% 0,1417
BEŞİKDÜZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 75,36
Katılım Oranı : % 83,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBURHAN CAHİT ERDEM% 35,353.790
MHPBARIŞ ÖZTÜRK% 31,573.385
BTPSABRİ TERZİ% 13,971.498
İYİ PARTİEMRULLAH FUAT GÖZAÇAN% 7,58813
DPRAMİS UZUN% 5,79621
YENİDEN REFAHSEDAT CUMUR% 2,21237
ZAFER PARTİSİKADİR ULUDÜZ% 1,31140
SAADETAHMET AYDIN% 1,02109
DEVA PARTİSİALİ ÖZTÜRK% 0,7884
MİLLETESMA ERSEN% 0,2426
DİĞER% 0,1819
ÇARŞIBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 68,75
Katılım Oranı : % 94,72

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPAHMET KELEŞ% 34,472.385
CHPHAYDAR ÇOBAN% 33,72.332
BAĞIMSIZZEKERİYA KARAÇENGEL% 19,191.328
YENİDEN REFAHGÖKHAN ŞAHİN% 5,09352
İYİ PARTİHAMZA USTABAŞI% 3,92271
BTPMUSTAFA KUL% 1,91132
SAADETABDULLAH KUL% 1,72119
ÇAYKARA

Açılan Sandık Oranı : % 59,32
Katılım Oranı : % 76,54

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHANEFİ TOK% 42,742.065
BÜYÜK BİRLİKMEHMET SAVAŞ DÜNDAR% 21,451.036
CHPNAİM ÇİMEN% 8,69420
İYİ PARTİHASAN ÖZER% 6,71324
YENİDEN REFAHHASAN FEHMİ GENÇCAN% 6,46312
SAADETMEHMET NURİ KADIOĞLU% 5,65273
BAĞIMSIZVEYSEL BARIŞ KAROĞLU% 5,09246
BTPABDULLAH ALTUNBAŞ% 2,34113
ZAFER PARTİSİBUĞRA İKİNCİ% 0,8742
DERNEKPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 93,75
Katılım Oranı : % 71,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET AŞIK% 43,05972
BÜYÜK BİRLİKMURAT ARDUÇ% 17,58397
SAADETZEKİ AVNİ USTA% 13,95315
BAĞIMSIZMEHMET ERDİL% 13,91314
YENİDEN REFAHMUSTAFA CANSIZ% 7,88178
BTPHAYDAR GENÇCAN% 2,5257
ZAFER PARTİSİALİ GÖKTAN MUTLU% 1,1125
DÜZKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 93,33
Katılım Oranı : % 85,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSELİM ÇELENK% 53,314.612
CHPABİDİN ÇELİK% 36,43.149
YENİDEN REFAHTURGAY BAKAL% 4,35376
SAADETFEVZİ SERDAR% 2,29198
DİĞER% 1,73150
ZAFER PARTİSİBAYHAN AYDİN% 1,0389
BÜYÜK BİRLİKHAYRULLAH BAYKUŞ% 0,5447
BTPSALİH YILDIZ% 0,3530
HAYRAT

Açılan Sandık Oranı : % 90,24
Katılım Oranı : % 75,97

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET NUHOĞLU% 71,923.620
YENİDEN REFAHHAMİ HACIOSMANOĞLU% 18,7941
SAADETBEHRAM YILDIZ% 3,81192
İYİ PARTİZAFER YAZICI% 2,15108
BAĞIMSIZCEVAT SARMUSAK% 1,5779
ZAFER PARTİSİFATİH SARIYILMAZ% 1,1156
BTPMEHMET AKIL% 0,4824
DİĞER% 0,2613
KÖPRÜBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 90,48
Katılım Oranı : % 80,88

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ AYDIN% 54,731.503
BÜYÜK BİRLİKSEBAHATTİN İMAMOĞLU% 18,75515
YENİDEN REFAHMUSTAFA KURT% 16,53454
CHPPOLAT KUMBASAR% 4,12113
İYİ PARTİFATİH SANCAK% 3,2890
SAADETSELİM ÜÇÜNCÜ% 1,5743
BTPABDURRAHMAN SAKA% 0,4713
DPMEHMET AVCI% 0,298
DEVA PARTİSİAHMET ASLAN% 0,267
MAÇKA

Açılan Sandık Oranı : % 95,19
Katılım Oranı : % 83,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKORAY KOÇHAN% 42,367.187
CHPMUSA TURAN% 37,786.411
YENİDEN REFAHİSMAİL ÖZTÜRK% 15,212.580
İYİ PARTİTURAN KONAK% 1,81307
SAADETHİKMET AYDIN% 1,13192
BTPAHMET BEKTAŞ% 0,87147
BÜYÜK BİRLİKTANER GÜR% 0,78133
DİĞER% 0,0611
OF

Açılan Sandık Oranı : % 68,57
Katılım Oranı : % 75,02

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSALİM SALİH SARIALİOĞLU% 46,977.787
YENİDEN REFAHGÜNGÖR SARAL% 23,383.876
SAADETMUSTAFA SARAL% 22,843.786
CHPHALİL SARAL% 4,14687
İYİ PARTİEMİNE BODUR% 1,68278
BTPAVNİ KALEMCİ% 0,2847
MİLLİ YOLNUMAN HARPUTOĞLU% 0,2643
DİĞER% 0,1729
DEM PARTİÇETİN ARYİNDOĞAN% 0,1626
MİLLETMUSTAFA ŞİMŞEK% 0,1220
ORTAHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 58,39
Katılım Oranı : % 73,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET KAYA% 48,2445.889
AK PARTİERGİN AYDIN% 39,0637.160
YENİDEN REFAHHALİL İBRAHİM KILIÇASLAN% 5,735.452
İYİ PARTİVEYSEL KURTOĞLU% 1,751.666
SAADETÜMİT ÇEBİ% 1,621.539
ZAFER PARTİSİSİNEM DEMİRGÖZ% 1,471.403
DİĞER% 0,94897
BTPAHMET REMZİ KASIM% 0,45429
DEVA PARTİSİSERKAN IŞIKLI% 0,32306
MİLLETHALİL AYDIN% 0,13120
HKPSELMA GÜMÜŞ% 0,11100
DSPMEHMET KÖSE% 0,191
VATAN PARTİSİAHMET YAVUZ% 0,0875
SÜRMENE

Açılan Sandık Oranı : % 89,25
Katılım Oranı : % 75,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN AZİZOĞLU% 44,345.661
YENİDEN REFAHORHAN KAHVECİ% 26,943.440
SAADETRECEP KALYONCU% 12,081.542
CHPİSMAİL AKSOY% 10,511.342
İYİ PARTİSELAMİ ATEŞ% 3,61461
DEVA PARTİSİMEHMETALİ DUMAN% 0,95122
ZAFER PARTİSİGÖKDENİZ TEMEL YILMAZ% 0,6785
BÜYÜK BİRLİKMUHAMMET TOPRAK% 0,451
BTPZEKİ UZUN% 0,2329
DİĞER% 0,1317
VATAN PARTİSİYILMAZ SANCAK% 0,113
MİLLETAHMET SELÇUK ERSEN% 0,045
ŞALPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 72,73
Katılım Oranı : % 86,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİFARUK BELDÜZ% 32,571.956
MHPREFİK KURUKIZ% 31,161.871
YENİDEN REFAHFATİH YILMAZ% 20,81.249
BÜYÜK BİRLİKNECATİ SELVİTOP% 4,56274
DPMETİN GÜNAY% 4,33260
CHPMUSTAFA BAYRAM% 3,18191
DİĞER% 1,590
SAADETAHMET KIRAN% 1,2877
ZAFER PARTİSİBUMİN KAAN SOYLU% 0,6237
TONYA

Açılan Sandık Oranı : % 86,36
Katılım Oranı : % 76,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN BEŞEL% 44,753.395
BAĞIMSIZVEYSEL KURT% 35,542.696
CHPALİ TOKGÖZ% 10,14769
DİĞER% 7,32555
BTPYILDIRAY YILDIRIM% 1,0580
YENİDEN REFAHMUHAMMET BAHADIR% 0,7154
BÜYÜK BİRLİKYAŞAR GÜNNAR% 0,2519
ZAFER PARTİSİABDUL SAMET TÜYSÜZ% 0,2418
VAKFIKEBİR

Açılan Sandık Oranı : % 65,52
Katılım Oranı : % 81,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZHAMİDE KUTOĞLU% 36,894.065
AK PARTİMUHAMMET BALTA% 33,923.738
BAĞIMSIZAHMET İHSAN HACIFETTAHOĞLU% 20,852.298
YENİDEN REFAHERDAL SAYİN% 3,93433
BTPABDULLAH ÖZDEMİR% 1,7187
DİĞER% 0,8695
ZAFER PARTİSİAYHAN KAYHAN% 0,8391
BÜYÜK BİRLİKMUZAFFER HALİSÇELİK% 0,6976
BAĞIMSIZFUAT KOÇAL% 0,3337
YOMRA

Açılan Sandık Oranı : % 81,82
Katılım Oranı : % 77,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMUSTAFA BIYIK% 48,8110.203
AK PARTİABDULKADİR ÖZDEMİR% 30,056.282
DPİBRAHİM SAĞIROĞLU% 18,813.931
SAADETAHMET SALİH KALAYCI% 0,96201
BTPÜMİT DURSUN% 0,58121
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ÜÇÜNCÜ% 0,4288
BAĞIMSIZGÖKHAN SEZGİN% 0,2451
HKPİBRAHİM KIVILCIM ÇOLAK% 0,1226
DİĞER% 0,011

Kaynak: AA

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