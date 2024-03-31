TRABZON SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.257
|Toplam Seçmen
|:
|619.603
|Açılan Sandık
|:
|1.619
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 71,73
|Kullanılan Oy
|:
|334.522
|Geçerli Oy
|:
|317.285
|Katılım Oranı
|:
|% 77,21
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET METİN GENÇ
|% 51,5
|163.412
|CHP
|HASAN SÜHA SARAL
|% 28,32
|89.843
|YENİDEN REFAH
|LOKMAN ÖZTÜRK
|% 8,98
|28.479
|İYİ PARTİ
|MUHAMMET ERKAN
|% 4,17
|13.226
|SAADET
|RECEP YAKUPHAN
|% 2,34
|7.418
|ZAFER PARTİSİ
|FERHAT TÜYSÜZ
|% 1,57
|4.968
|BTP
|ÖMER TURAN
|% 0,93
|2.947
|DİĞER
|% 0,7
|2.213
|DEVA PARTİSİ
|SELÇUK KESKİN
|% 0,23
|731
|AB PARTİ
|RECEP KADI
|% 0,18
|572
|HÜDA PAR
|RIDVAN YILDIRIM
|% 0,14
|451
|DEM PARTİ
|BEDRİYE ZIRIĞ
|% 0,14
|447
|DSP
|UĞUR ERDEN
|% 0,14
|446
|VATAN PARTİSİ
|HÜSEYİN CELAL DİHKAN
|% 0,11
|347
|TİP
|SÜLEYMAN HACIBEKTAŞOĞLU
|% 0,11
|338
|BAĞIMSIZ
|SADULLAH YILMAZ
|% 0,09
|302
|TKP
|AHMET BİRİNCİ
|% 0,08
|267
|MİLLET
|YUSUF AYDIN
|% 0,08
|267
|HKP
|HACER EFE
|% 0,06
|196
|HAK-PAR
|MEHMET ALİ SÖNMEZ
|% 0,06
|181
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM TOPUZ
|% 0,05
|156
|TKH
|BAYRAM İPEKÇİ
|% 0,02
|78
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 71,51
|Katılım Oranı
|:
|% 78,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|OSMAN NURİ EKİM
|% 41,15
|20.955
|CHP
|OSMAN KALYONCU
|% 29,49
|15.017
|YENİDEN REFAH
|RESUL ALTIN
|% 12,36
|6.293
|İYİ PARTİ
|EROL GEDİKLİ
|% 8,9
|4.530
|BTP
|SAMET AYVAZ
|% 3,03
|1.541
|SAADET
|ÖMER FARUK BAYRAM
|% 1,55
|792
|ZAFER PARTİSİ
|İHSAN KARLIDAĞ
|% 1,24
|634
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜSEYİN SERBEST
|% 0,98
|500
|DİĞER
|% 0,69
|350
|DP
|AYHAN CİVELEK
|% 0,29
|149
|DEM PARTİ
|HASAN GEZİCİ
|% 0,14
|73
|HKP
|MUSA ARSLAN
|% 0,09
|47
|MİLLET
|FATİH ÖKSÜZ
|% 0,09
|45
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 84,14
|Katılım Oranı
|:
|% 71,86
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN AVNİ COŞKUN ÇEBİ
|% 41,22
|8.883
|YENİDEN REFAH
|AHMET KÜÇÜK
|% 22,37
|4.821
|SAADET
|ŞAKİR ŞAHİNTAŞ
|% 16,52
|3.561
|BAĞIMSIZ
|YUSUF DURMUŞ
|% 7,03
|1.516
|CHP
|OSMAN DİLBER
|% 6,24
|1.345
|BÜYÜK BİRLİK
|ADEM AYDIN
|% 2,69
|580
|BTP
|MESUT DEMİRTÜRKOĞLU
|% 1,62
|350
|ZAFER PARTİSİ
|YİĞİTHAN ÇİFT
|% 0,87
|187
|DEVA PARTİSİ
|LOKMAN UZUN
|% 0,51
|110
|BAĞIMSIZ
|DURSUNALİ BACIOĞLU
|% 0,4
|86
|DEM PARTİ
|MELTEM ASLAN
|% 0,23
|49
|DİĞER
|% 0,23
|49
|MİLLET
|KÖKSAL ÇAPKUNOĞLU
|% 0,07
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 68,09
|Katılım Oranı
|:
|% 82,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|HAMZA BİLGİN
|% 51,93
|6.507
|AK PARTİ
|İBRAHİM KÜÇÜK
|% 40,86
|5.120
|CHP
|HASAN SUNGUR
|% 3,38
|424
|SAADET
|ALİ TOPAL
|% 1,96
|245
|ZAFER PARTİSİ
|EMRE ÖRNEK
|% 0,86
|108
|BÜYÜK BİRLİK
|MURAT YILMAZ
|% 0,37
|47
|VATAN PARTİSİ
|MURAT KALMUK
|% 0,18
|22
|BTP
|FERDİ ŞAHİNTÜRK
|% 0,17
|21
|DP
|YAKUP ÇAKICI
|% 0,15
|19
|DEVA PARTİSİ
|YAVUZ SELİM PEKER
|% 0,14
|17
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 75,36
|Katılım Oranı
|:
|% 83,04
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|BURHAN CAHİT ERDEM
|% 35,35
|3.790
|MHP
|BARIŞ ÖZTÜRK
|% 31,57
|3.385
|BTP
|SABRİ TERZİ
|% 13,97
|1.498
|İYİ PARTİ
|EMRULLAH FUAT GÖZAÇAN
|% 7,58
|813
|DP
|RAMİS UZUN
|% 5,79
|621
|YENİDEN REFAH
|SEDAT CUMUR
|% 2,21
|237
|ZAFER PARTİSİ
|KADİR ULUDÜZ
|% 1,31
|140
|SAADET
|AHMET AYDIN
|% 1,02
|109
|DEVA PARTİSİ
|ALİ ÖZTÜRK
|% 0,78
|84
|MİLLET
|ESMA ERSEN
|% 0,24
|26
|DİĞER
|% 0,18
|19
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 68,75
|Katılım Oranı
|:
|% 94,72
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|AHMET KELEŞ
|% 34,47
|2.385
|CHP
|HAYDAR ÇOBAN
|% 33,7
|2.332
|BAĞIMSIZ
|ZEKERİYA KARAÇENGEL
|% 19,19
|1.328
|YENİDEN REFAH
|GÖKHAN ŞAHİN
|% 5,09
|352
|İYİ PARTİ
|HAMZA USTABAŞI
|% 3,92
|271
|BTP
|MUSTAFA KUL
|% 1,91
|132
|SAADET
|ABDULLAH KUL
|% 1,72
|119
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 59,32
|Katılım Oranı
|:
|% 76,54
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HANEFİ TOK
|% 42,74
|2.065
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET SAVAŞ DÜNDAR
|% 21,45
|1.036
|CHP
|NAİM ÇİMEN
|% 8,69
|420
|İYİ PARTİ
|HASAN ÖZER
|% 6,71
|324
|YENİDEN REFAH
|HASAN FEHMİ GENÇCAN
|% 6,46
|312
|SAADET
|MEHMET NURİ KADIOĞLU
|% 5,65
|273
|BAĞIMSIZ
|VEYSEL BARIŞ KAROĞLU
|% 5,09
|246
|BTP
|ABDULLAH ALTUNBAŞ
|% 2,34
|113
|ZAFER PARTİSİ
|BUĞRA İKİNCİ
|% 0,87
|42
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,75
|Katılım Oranı
|:
|% 71,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET AŞIK
|% 43,05
|972
|BÜYÜK BİRLİK
|MURAT ARDUÇ
|% 17,58
|397
|SAADET
|ZEKİ AVNİ USTA
|% 13,95
|315
|BAĞIMSIZ
|MEHMET ERDİL
|% 13,91
|314
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA CANSIZ
|% 7,88
|178
|BTP
|HAYDAR GENÇCAN
|% 2,52
|57
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ GÖKTAN MUTLU
|% 1,11
|25
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,33
|Katılım Oranı
|:
|% 85,83
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SELİM ÇELENK
|% 53,31
|4.612
|CHP
|ABİDİN ÇELİK
|% 36,4
|3.149
|YENİDEN REFAH
|TURGAY BAKAL
|% 4,35
|376
|SAADET
|FEVZİ SERDAR
|% 2,29
|198
|DİĞER
|% 1,73
|150
|ZAFER PARTİSİ
|BAYHAN AYDİN
|% 1,03
|89
|BÜYÜK BİRLİK
|HAYRULLAH BAYKUŞ
|% 0,54
|47
|BTP
|SALİH YILDIZ
|% 0,35
|30
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90,24
|Katılım Oranı
|:
|% 75,97
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET NUHOĞLU
|% 71,92
|3.620
|YENİDEN REFAH
|HAMİ HACIOSMANOĞLU
|% 18,7
|941
|SAADET
|BEHRAM YILDIZ
|% 3,81
|192
|İYİ PARTİ
|ZAFER YAZICI
|% 2,15
|108
|BAĞIMSIZ
|CEVAT SARMUSAK
|% 1,57
|79
|ZAFER PARTİSİ
|FATİH SARIYILMAZ
|% 1,11
|56
|BTP
|MEHMET AKIL
|% 0,48
|24
|DİĞER
|% 0,26
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90,48
|Katılım Oranı
|:
|% 80,88
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ AYDIN
|% 54,73
|1.503
|BÜYÜK BİRLİK
|SEBAHATTİN İMAMOĞLU
|% 18,75
|515
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA KURT
|% 16,53
|454
|CHP
|POLAT KUMBASAR
|% 4,12
|113
|İYİ PARTİ
|FATİH SANCAK
|% 3,28
|90
|SAADET
|SELİM ÜÇÜNCÜ
|% 1,57
|43
|BTP
|ABDURRAHMAN SAKA
|% 0,47
|13
|DP
|MEHMET AVCI
|% 0,29
|8
|DEVA PARTİSİ
|AHMET ASLAN
|% 0,26
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,19
|Katılım Oranı
|:
|% 83,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|KORAY KOÇHAN
|% 42,36
|7.187
|CHP
|MUSA TURAN
|% 37,78
|6.411
|YENİDEN REFAH
|İSMAİL ÖZTÜRK
|% 15,21
|2.580
|İYİ PARTİ
|TURAN KONAK
|% 1,81
|307
|SAADET
|HİKMET AYDIN
|% 1,13
|192
|BTP
|AHMET BEKTAŞ
|% 0,87
|147
|BÜYÜK BİRLİK
|TANER GÜR
|% 0,78
|133
|DİĞER
|% 0,06
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 68,57
|Katılım Oranı
|:
|% 75,02
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SALİM SALİH SARIALİOĞLU
|% 46,97
|7.787
|YENİDEN REFAH
|GÜNGÖR SARAL
|% 23,38
|3.876
|SAADET
|MUSTAFA SARAL
|% 22,84
|3.786
|CHP
|HALİL SARAL
|% 4,14
|687
|İYİ PARTİ
|EMİNE BODUR
|% 1,68
|278
|BTP
|AVNİ KALEMCİ
|% 0,28
|47
|MİLLİ YOL
|NUMAN HARPUTOĞLU
|% 0,26
|43
|DİĞER
|% 0,17
|29
|DEM PARTİ
|ÇETİN ARYİNDOĞAN
|% 0,16
|26
|MİLLET
|MUSTAFA ŞİMŞEK
|% 0,12
|20
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 58,39
|Katılım Oranı
|:
|% 73,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET KAYA
|% 48,24
|45.889
|AK PARTİ
|ERGİN AYDIN
|% 39,06
|37.160
|YENİDEN REFAH
|HALİL İBRAHİM KILIÇASLAN
|% 5,73
|5.452
|İYİ PARTİ
|VEYSEL KURTOĞLU
|% 1,75
|1.666
|SAADET
|ÜMİT ÇEBİ
|% 1,62
|1.539
|ZAFER PARTİSİ
|SİNEM DEMİRGÖZ
|% 1,47
|1.403
|DİĞER
|% 0,94
|897
|BTP
|AHMET REMZİ KASIM
|% 0,45
|429
|DEVA PARTİSİ
|SERKAN IŞIKLI
|% 0,32
|306
|MİLLET
|HALİL AYDIN
|% 0,13
|120
|HKP
|SELMA GÜMÜŞ
|% 0,11
|100
|DSP
|MEHMET KÖSE
|% 0,1
|91
|VATAN PARTİSİ
|AHMET YAVUZ
|% 0,08
|75
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 89,25
|Katılım Oranı
|:
|% 75,51
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN AZİZOĞLU
|% 44,34
|5.661
|YENİDEN REFAH
|ORHAN KAHVECİ
|% 26,94
|3.440
|SAADET
|RECEP KALYONCU
|% 12,08
|1.542
|CHP
|İSMAİL AKSOY
|% 10,51
|1.342
|İYİ PARTİ
|SELAMİ ATEŞ
|% 3,61
|461
|DEVA PARTİSİ
|MEHMETALİ DUMAN
|% 0,95
|122
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKDENİZ TEMEL YILMAZ
|% 0,67
|85
|BÜYÜK BİRLİK
|MUHAMMET TOPRAK
|% 0,4
|51
|BTP
|ZEKİ UZUN
|% 0,23
|29
|DİĞER
|% 0,13
|17
|VATAN PARTİSİ
|YILMAZ SANCAK
|% 0,1
|13
|MİLLET
|AHMET SELÇUK ERSEN
|% 0,04
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 72,73
|Katılım Oranı
|:
|% 86,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|FARUK BELDÜZ
|% 32,57
|1.956
|MHP
|REFİK KURUKIZ
|% 31,16
|1.871
|YENİDEN REFAH
|FATİH YILMAZ
|% 20,8
|1.249
|BÜYÜK BİRLİK
|NECATİ SELVİTOP
|% 4,56
|274
|DP
|METİN GÜNAY
|% 4,33
|260
|CHP
|MUSTAFA BAYRAM
|% 3,18
|191
|DİĞER
|% 1,5
|90
|SAADET
|AHMET KIRAN
|% 1,28
|77
|ZAFER PARTİSİ
|BUMİN KAAN SOYLU
|% 0,62
|37
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 86,36
|Katılım Oranı
|:
|% 76,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|OSMAN BEŞEL
|% 44,75
|3.395
|BAĞIMSIZ
|VEYSEL KURT
|% 35,54
|2.696
|CHP
|ALİ TOKGÖZ
|% 10,14
|769
|DİĞER
|% 7,32
|555
|BTP
|YILDIRAY YILDIRIM
|% 1,05
|80
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET BAHADIR
|% 0,71
|54
|BÜYÜK BİRLİK
|YAŞAR GÜNNAR
|% 0,25
|19
|ZAFER PARTİSİ
|ABDUL SAMET TÜYSÜZ
|% 0,24
|18
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 65,52
|Katılım Oranı
|:
|% 81,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BAĞIMSIZ
|HAMİDE KUTOĞLU
|% 36,89
|4.065
|AK PARTİ
|MUHAMMET BALTA
|% 33,92
|3.738
|BAĞIMSIZ
|AHMET İHSAN HACIFETTAHOĞLU
|% 20,85
|2.298
|YENİDEN REFAH
|ERDAL SAYİN
|% 3,93
|433
|BTP
|ABDULLAH ÖZDEMİR
|% 1,7
|187
|DİĞER
|% 0,86
|95
|ZAFER PARTİSİ
|AYHAN KAYHAN
|% 0,83
|91
|BÜYÜK BİRLİK
|MUZAFFER HALİSÇELİK
|% 0,69
|76
|BAĞIMSIZ
|FUAT KOÇAL
|% 0,33
|37
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 81,82
|Katılım Oranı
|:
|% 77,20
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BIYIK
|% 48,81
|10.203
|AK PARTİ
|ABDULKADİR ÖZDEMİR
|% 30,05
|6.282
|DP
|İBRAHİM SAĞIROĞLU
|% 18,81
|3.931
|SAADET
|AHMET SALİH KALAYCI
|% 0,96
|201
|BTP
|ÜMİT DURSUN
|% 0,58
|121
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET ÜÇÜNCÜ
|% 0,42
|88
|BAĞIMSIZ
|GÖKHAN SEZGİN
|% 0,24
|51
|HKP
|İBRAHİM KIVILCIM ÇOLAK
|% 0,12
|26
|DİĞER
|% 0,01
|1
Son Dakika › Güncel › TRABZON SON - Son Dakika
2024 Yerel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre CHP'li Dursun Mirza, Bandırma Belediye Başkanı oldu. Bandırma'da seçim yarışını kazanan Mirza, zaferini kutladı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 51.54, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.31 oy aldı. İzmir'in ilçelerinde ise CHP Adayı çoğunluğu elde etti.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 63.29, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.44 oy aldı. Ankara'nın ilçelerinde ise CHP adayı birçok ilçede önde görünüyor.
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, belediye önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Yavaş, "Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşehrilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankaralının helal oylarıyla tüm Türkiye’de 'Mansur Yavaş Belediyeciliği' tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni, rakibimiz için çalışan hemşehrilerimiz de değildir. Bizler onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok’tur. Geçen seçimden hiç ders almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler ve kaybetmeye de devam edecekler" dedi.
Sinop'ta yapılan yerel seçimlerde Metin Gürbüz Sinop Belediye Başkanı seçildi. Gürbüz, destekçilerine teşekkür ederek Sinop'u yeniden kazanacaklarını söyledi.
31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın, oy sayımında önde götürüyor.
CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş, ilçedeki seçim sonuçlarının son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Üsküdar'daki sandıkların yüzde 70'inin açıldığını ve önde olduklarını söyleyen Dedetaş, 'Çeşitli tweetler atılıyor, televizyonlarda farklı veriler paylaşılıyor. O yüzden lütfen bunlara itimat etmeyiniz. Sandıklarda çalışmaya devam.' dedi.
Bitlis merkezde resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti'li birçok kişi kutlama yaptı. AK Parti adaylarından Nesrullah Tanğlay, Abdullah Akbaba, Yavuz Gülmez, Yahya Şam, Emrullah Yıldırım, Vahdettin Barlak ve Mümin Erol seçildi.
Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy sayımı sırasında kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından tabancayla ateş edildi. Olay sonucunda 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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