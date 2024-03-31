TRABZON SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.257
|Toplam Seçmen
|:
|619.603
|Açılan Sandık
|:
|1.723
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 76,34
|Kullanılan Oy
|:
|358.798
|Geçerli Oy
|:
|339.949
|Katılım Oranı
|:
|% 77,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET METİN GENÇ
|% 51,48
|175.009
|CHP
|HASAN SÜHA SARAL
|% 28,31
|96.225
|YENİDEN REFAH
|LOKMAN ÖZTÜRK
|% 9,01
|30.642
|İYİ PARTİ
|MUHAMMET ERKAN
|% 4,16
|14.147
|SAADET
|RECEP YAKUPHAN
|% 2,35
|7.994
|ZAFER PARTİSİ
|FERHAT TÜYSÜZ
|% 1,57
|5.326
|BTP
|ÖMER TURAN
|% 0,93
|3.159
|DİĞER
|% 0,65
|2.209
|DEVA PARTİSİ
|SELÇUK KESKİN
|% 0,23
|788
|AB PARTİ
|RECEP KADI
|% 0,18
|608
|DSP
|UĞUR ERDEN
|% 0,15
|518
|DEM PARTİ
|BEDRİYE ZIRIĞ
|% 0,14
|486
|HÜDA PAR
|RIDVAN YILDIRIM
|% 0,14
|480
|VATAN PARTİSİ
|HÜSEYİN CELAL DİHKAN
|% 0,11
|381
|TİP
|SÜLEYMAN HACIBEKTAŞOĞLU
|% 0,11
|371
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM TOPUZ
|% 0,1
|336
|TKP
|AHMET BİRİNCİ
|% 0,09
|296
|MİLLET
|YUSUF AYDIN
|% 0,09
|292
|HKP
|HACER EFE
|% 0,06
|215
|HAK-PAR
|MEHMET ALİ SÖNMEZ
|% 0,06
|211
|BAĞIMSIZ
|SADULLAH YILMAZ
|% 0,05
|166
|TKH
|BAYRAM İPEKÇİ
|% 0,03
|90
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 75,62
|Katılım Oranı
|:
|% 78,72
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|OSMAN NURİ EKİM
|% 41,04
|22.190
|CHP
|OSMAN KALYONCU
|% 29,63
|16.021
|YENİDEN REFAH
|RESUL ALTIN
|% 12,42
|6.714
|İYİ PARTİ
|EROL GEDİKLİ
|% 8,81
|4.762
|BTP
|SAMET AYVAZ
|% 3,04
|1.645
|SAADET
|ÖMER FARUK BAYRAM
|% 1,52
|822
|ZAFER PARTİSİ
|İHSAN KARLIDAĞ
|% 1,27
|688
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜSEYİN SERBEST
|% 0,98
|531
|DİĞER
|% 0,67
|359
|DP
|AYHAN CİVELEK
|% 0,29
|157
|DEM PARTİ
|HASAN GEZİCİ
|% 0,15
|81
|HKP
|MUSA ARSLAN
|% 0,09
|48
|MİLLET
|FATİH ÖKSÜZ
|% 0,09
|48
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 86,21
|Katılım Oranı
|:
|% 71,47
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN AVNİ COŞKUN ÇEBİ
|% 41,4
|9.089
|YENİDEN REFAH
|AHMET KÜÇÜK
|% 22,29
|4.895
|SAADET
|ŞAKİR ŞAHİNTAŞ
|% 16,7
|3.667
|BAĞIMSIZ
|YUSUF DURMUŞ
|% 6,86
|1.506
|CHP
|OSMAN DİLBER
|% 6,14
|1.349
|BÜYÜK BİRLİK
|ADEM AYDIN
|% 2,72
|597
|BTP
|MESUT DEMİRTÜRKOĞLU
|% 1,58
|347
|ZAFER PARTİSİ
|YİĞİTHAN ÇİFT
|% 0,86
|188
|DEVA PARTİSİ
|LOKMAN UZUN
|% 0,51
|112
|BAĞIMSIZ
|DURSUNALİ BACIOĞLU
|% 0,41
|90
|DEM PARTİ
|MELTEM ASLAN
|% 0,24
|52
|DİĞER
|% 0,22
|49
|MİLLET
|KÖKSAL ÇAPKUNOĞLU
|% 0,07
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 75,53
|Katılım Oranı
|:
|% 81,91
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|HAMZA BİLGİN
|% 51,96
|7.324
|AK PARTİ
|İBRAHİM KÜÇÜK
|% 40,82
|5.754
|CHP
|HASAN SUNGUR
|% 3,3
|465
|SAADET
|ALİ TOPAL
|% 2,07
|292
|ZAFER PARTİSİ
|EMRE ÖRNEK
|% 0,84
|118
|BÜYÜK BİRLİK
|MURAT YILMAZ
|% 0,37
|53
|VATAN PARTİSİ
|MURAT KALMUK
|% 0,19
|27
|BTP
|FERDİ ŞAHİNTÜRK
|% 0,16
|22
|DEVA PARTİSİ
|YAVUZ SELİM PEKER
|% 0,15
|21
|DP
|YAKUP ÇAKICI
|% 0,14
|20
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 81,16
|Katılım Oranı
|:
|% 82,86
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|BURHAN CAHİT ERDEM
|% 35,9
|4.182
|MHP
|BARIŞ ÖZTÜRK
|% 31,43
|3.661
|BTP
|SABRİ TERZİ
|% 13,67
|1.592
|İYİ PARTİ
|EMRULLAH FUAT GÖZAÇAN
|% 7,32
|853
|DP
|RAMİS UZUN
|% 5,91
|689
|YENİDEN REFAH
|SEDAT CUMUR
|% 2,24
|261
|ZAFER PARTİSİ
|KADİR ULUDÜZ
|% 1,35
|157
|SAADET
|AHMET AYDIN
|% 1
|116
|DEVA PARTİSİ
|ALİ ÖZTÜRK
|% 0,76
|89
|MİLLET
|ESMA ERSEN
|% 0,24
|28
|DİĞER
|% 0,18
|21
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 75
|Katılım Oranı
|:
|% 94,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|AHMET KELEŞ
|% 34,17
|2.564
|CHP
|HAYDAR ÇOBAN
|% 32,52
|2.440
|BAĞIMSIZ
|ZEKERİYA KARAÇENGEL
|% 20,49
|1.537
|YENİDEN REFAH
|GÖKHAN ŞAHİN
|% 5,12
|384
|İYİ PARTİ
|HAMZA USTABAŞI
|% 4,06
|305
|BTP
|MUSTAFA KUL
|% 1,88
|141
|SAADET
|ABDULLAH KUL
|% 1,76
|132
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 66,10
|Katılım Oranı
|:
|% 76,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HANEFİ TOK
|% 41,89
|2.289
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET SAVAŞ DÜNDAR
|% 21,62
|1.181
|CHP
|NAİM ÇİMEN
|% 9,12
|498
|İYİ PARTİ
|HASAN ÖZER
|% 7,43
|406
|YENİDEN REFAH
|HASAN FEHMİ GENÇCAN
|% 6,35
|347
|SAADET
|MEHMET NURİ KADIOĞLU
|% 5,49
|300
|BAĞIMSIZ
|VEYSEL BARIŞ KAROĞLU
|% 4,81
|263
|BTP
|ABDULLAH ALTUNBAŞ
|% 2,43
|133
|ZAFER PARTİSİ
|BUĞRA İKİNCİ
|% 0,86
|47
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,75
|Katılım Oranı
|:
|% 71,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET AŞIK
|% 43,05
|972
|BÜYÜK BİRLİK
|MURAT ARDUÇ
|% 17,58
|397
|SAADET
|ZEKİ AVNİ USTA
|% 13,95
|315
|BAĞIMSIZ
|MEHMET ERDİL
|% 13,91
|314
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA CANSIZ
|% 7,88
|178
|BTP
|HAYDAR GENÇCAN
|% 2,52
|57
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ GÖKTAN MUTLU
|% 1,11
|25
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,78
|Katılım Oranı
|:
|% 85,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SELİM ÇELENK
|% 53,25
|4.838
|CHP
|ABİDİN ÇELİK
|% 36,73
|3.337
|YENİDEN REFAH
|TURGAY BAKAL
|% 4,22
|383
|SAADET
|FEVZİ SERDAR
|% 2,24
|203
|DİĞER
|% 1,65
|150
|ZAFER PARTİSİ
|BAYHAN AYDİN
|% 1,01
|92
|BÜYÜK BİRLİK
|HAYRULLAH BAYKUŞ
|% 0,53
|48
|BTP
|SALİH YILDIZ
|% 0,37
|34
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92,68
|Katılım Oranı
|:
|% 75,88
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET NUHOĞLU
|% 72,34
|3.819
|YENİDEN REFAH
|HAMİ HACIOSMANOĞLU
|% 18,55
|979
|SAADET
|BEHRAM YILDIZ
|% 3,66
|193
|İYİ PARTİ
|ZAFER YAZICI
|% 2,08
|110
|BAĞIMSIZ
|CEVAT SARMUSAK
|% 1,57
|83
|ZAFER PARTİSİ
|FATİH SARIYILMAZ
|% 1,1
|58
|BTP
|MEHMET AKIL
|% 0,45
|24
|DİĞER
|% 0,25
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,24
|Katılım Oranı
|:
|% 81,37
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ AYDIN
|% 55,92
|1.686
|BÜYÜK BİRLİK
|SEBAHATTİN İMAMOĞLU
|% 18,87
|569
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA KURT
|% 15,59
|470
|CHP
|POLAT KUMBASAR
|% 4,01
|121
|İYİ PARTİ
|FATİH SANCAK
|% 3,12
|94
|SAADET
|SELİM ÜÇÜNCÜ
|% 1,46
|44
|BTP
|ABDURRAHMAN SAKA
|% 0,43
|13
|DP
|MEHMET AVCI
|% 0,37
|11
|DEVA PARTİSİ
|AHMET ASLAN
|% 0,23
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,19
|Katılım Oranı
|:
|% 83,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|KORAY KOÇHAN
|% 42,22
|7.188
|CHP
|MUSA TURAN
|% 37,74
|6.426
|YENİDEN REFAH
|İSMAİL ÖZTÜRK
|% 15,16
|2.581
|İYİ PARTİ
|TURAN KONAK
|% 1,89
|322
|SAADET
|HİKMET AYDIN
|% 1,23
|210
|BTP
|AHMET BEKTAŞ
|% 0,91
|155
|BÜYÜK BİRLİK
|TANER GÜR
|% 0,82
|140
|DİĞER
|% 0,03
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 75,71
|Katılım Oranı
|:
|% 74,62
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SALİM SALİH SARIALİOĞLU
|% 47,37
|8.697
|YENİDEN REFAH
|GÜNGÖR SARAL
|% 23,35
|4.287
|SAADET
|MUSTAFA SARAL
|% 22,61
|4.151
|CHP
|HALİL SARAL
|% 4,02
|737
|İYİ PARTİ
|EMİNE BODUR
|% 1,69
|311
|BTP
|AVNİ KALEMCİ
|% 0,29
|54
|MİLLİ YOL
|NUMAN HARPUTOĞLU
|% 0,26
|48
|DEM PARTİ
|ÇETİN ARYİNDOĞAN
|% 0,16
|29
|DİĞER
|% 0,13
|24
|MİLLET
|MUSTAFA ŞİMŞEK
|% 0,12
|22
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 63,80
|Katılım Oranı
|:
|% 73,59
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET KAYA
|% 48,26
|50.189
|AK PARTİ
|ERGİN AYDIN
|% 39,17
|40.738
|YENİDEN REFAH
|HALİL İBRAHİM KILIÇASLAN
|% 5,73
|5.962
|İYİ PARTİ
|VEYSEL KURTOĞLU
|% 1,79
|1.861
|SAADET
|ÜMİT ÇEBİ
|% 1,66
|1.726
|ZAFER PARTİSİ
|SİNEM DEMİRGÖZ
|% 1,46
|1.521
|DİĞER
|% 0,74
|774
|BTP
|AHMET REMZİ KASIM
|% 0,46
|476
|DEVA PARTİSİ
|SERKAN IŞIKLI
|% 0,31
|326
|MİLLET
|HALİL AYDIN
|% 0,14
|141
|HKP
|SELMA GÜMÜŞ
|% 0,1
|106
|DSP
|MEHMET KÖSE
|% 0,1
|105
|VATAN PARTİSİ
|AHMET YAVUZ
|% 0,08
|79
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92,47
|Katılım Oranı
|:
|% 76,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN AZİZOĞLU
|% 44,02
|5.893
|YENİDEN REFAH
|ORHAN KAHVECİ
|% 27,09
|3.627
|SAADET
|RECEP KALYONCU
|% 12,1
|1.620
|CHP
|İSMAİL AKSOY
|% 10,61
|1.421
|İYİ PARTİ
|SELAMİ ATEŞ
|% 3,62
|485
|DEVA PARTİSİ
|MEHMETALİ DUMAN
|% 0,96
|128
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKDENİZ TEMEL YILMAZ
|% 0,69
|92
|BÜYÜK BİRLİK
|MUHAMMET TOPRAK
|% 0,46
|62
|BTP
|ZEKİ UZUN
|% 0,22
|30
|VATAN PARTİSİ
|YILMAZ SANCAK
|% 0,14
|19
|DİĞER
|% 0,05
|6
|MİLLET
|AHMET SELÇUK ERSEN
|% 0,04
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 72,73
|Katılım Oranı
|:
|% 86,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|FARUK BELDÜZ
|% 32,57
|1.956
|MHP
|REFİK KURUKIZ
|% 31,16
|1.871
|YENİDEN REFAH
|FATİH YILMAZ
|% 20,8
|1.249
|BÜYÜK BİRLİK
|NECATİ SELVİTOP
|% 4,56
|274
|DP
|METİN GÜNAY
|% 4,33
|260
|CHP
|MUSTAFA BAYRAM
|% 3,18
|191
|DİĞER
|% 1,5
|90
|SAADET
|AHMET KIRAN
|% 1,28
|77
|ZAFER PARTİSİ
|BUMİN KAAN SOYLU
|% 0,62
|37
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 88,64
|Katılım Oranı
|:
|% 77,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|OSMAN BEŞEL
|% 43,53
|3.453
|BAĞIMSIZ
|VEYSEL KURT
|% 33,98
|2.696
|CHP
|ALİ TOKGÖZ
|% 10,89
|864
|DİĞER
|% 8,8
|698
|BTP
|YILDIRAY YILDIRIM
|% 1,42
|113
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET BAHADIR
|% 0,81
|64
|ZAFER PARTİSİ
|ABDUL SAMET TÜYSÜZ
|% 0,29
|23
|BÜYÜK BİRLİK
|YAŞAR GÜNNAR
|% 0,28
|22
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 70,11
|Katılım Oranı
|:
|% 82,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BAĞIMSIZ
|FUAT KOÇAL
|% 36,65
|4.301
|AK PARTİ
|MUHAMMET BALTA
|% 34,43
|4.041
|BAĞIMSIZ
|AHMET İHSAN HACIFETTAHOĞLU
|% 20,5
|2.406
|YENİDEN REFAH
|ERDAL SAYİN
|% 4,04
|474
|BTP
|ABDULLAH ÖZDEMİR
|% 1,71
|201
|ZAFER PARTİSİ
|AYHAN KAYHAN
|% 0,85
|100
|DİĞER
|% 0,8
|94
|BÜYÜK BİRLİK
|MUZAFFER HALİSÇELİK
|% 0,67
|78
|BAĞIMSIZ
|HAMİDE KUTOĞLU
|% 0,35
|41
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 82,64
|Katılım Oranı
|:
|% 77,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BIYIK
|% 48,82
|10.321
|AK PARTİ
|ABDULKADİR ÖZDEMİR
|% 29,97
|6.335
|DP
|İBRAHİM SAĞIROĞLU
|% 18,76
|3.965
|SAADET
|AHMET SALİH KALAYCI
|% 1,02
|215
|BTP
|ÜMİT DURSUN
|% 0,6
|127
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET ÜÇÜNCÜ
|% 0,43
|91
|BAĞIMSIZ
|GÖKHAN SEZGİN
|% 0,27
|58
|HKP
|İBRAHİM KIVILCIM ÇOLAK
|% 0,13
|27
Son Dakika › Güncel › TRABZON SON - Son Dakika
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP Genel Merkezi'nde yaşanan sevinci sosyal medya hesabından paylaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sandıklardan gelen olumlu haberleri; CHP Genel Başkan Yardımcıları, Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, milletvekilleri ve Genel Merkez çalışanları ile beraber kutladı.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İzmir'deki son verilere göre seçimi kazandıklarını belirterek 'İnanın bana kaybeden hiç kimse yok, hepimiz kazandık. Bu vatanı, milleti seven, bu millete saygı duyan insanlar kazandı.' dedi. Tugay, partililere seslenirken seçimin kaybedeninin olmadığını vurguladı ve İzmir için yeni bir başlangıç olduğunu söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'nın Yunusemre ilçesinde oy kullandığı sandıkta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en yüksek oy CHP adayı Ferdi Zeyrek'e çıktı. Sandıkta kullanılan 289 oyun 13'ü geçersiz sayıldı. Ferdi Zeyrek 197 oy alırken, Cumhur İttifakı adayı Cengiz Ergün'e ise 42 oy çıktı. Yunusemre Belediye Başkanlığı seçiminde ise CHP adayı Musa Semih Balaban 168 oy alırken, diğer adaylar da oy aldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bugün elde ettiğimiz başarının en önemli mesajı şudur: CHP artık başının üzerindeki görünmez yüzde 25’lik tavanı söz verdiğimiz gibi kırmıştır, tuzla buz etmiştir. TRT'nin bize yaptığı onca haksızlığa, adaletsizliğe karşın onlara bir sürprizimiz var, demiştim. Onlara sürprizim 1977’den beri ilk kez, TRT ekranlarında CHP’nin şu anda birinci parti olmasıdır. Bu seçimlerde, hiçbir siyasi partiyle ittifak kurulmadığı halde CHP’nin gücü ve seçmenin vicdanının sandıkta kurduğu Türkiye İttifakı, 2019 başarısını daha da büyütmüştür” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Mansur Yavaş, "Biz bu seçim sonuçlarını zafer olarak görmüyoruz.
31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da sandıkların yüzde 68.22'si sayıldı. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yüzde 55.87 oy oranıyla önde götürüyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 22.45 itibarıyla Çanakkale'de oyların yüzde 47,64'ü sayıldı. Çanakkale'de yüzde 40,8 ile CHP Adayı Muharrem Erkek birinci sırada bulunuyor. Çanakkale Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle: CHP yüzde 40,8, İYİ Parti yüzde 37,85, AK Parti yüzde 18.83, DEM Parti yüzde 1,5, YRP yüzde 0,36. Çanakkale'de oy sayma işlemleri devam ediyor.
Bursa'da yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaferi sonrası partililer meşalelerle kutlama yaptı. Başkan adayı Mustafa Bozbey'in katılımıyla gece yarısı büyük bir kutlama olması bekleniyor.
Aydın'da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP Adayı Özlem Çerçioğlu yüzde 52,77 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP Belediye Başkan adayı Ertuğrul Tetik seçimi kazandı. Seçim sonuçlarına göre Tetik, yüzde 49,08 oy alarak zaferini ilan etti.
Denizli'nin Tavas ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasında balkonun çökmesi sonucu 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.
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