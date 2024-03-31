TRABZON SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 23:29  Güncelleme: 23:32
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.257
Toplam Seçmen : 619.603
Açılan Sandık : 1.723
Açılan Sandık Oranı : % 76,34
Kullanılan Oy : 358.798
Geçerli Oy : 339.949
Katılım Oranı : % 77,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET METİN GENÇ% 51,48175.009
CHPHASAN SÜHA SARAL% 28,3196.225
YENİDEN REFAHLOKMAN ÖZTÜRK% 9,0130.642
İYİ PARTİMUHAMMET ERKAN% 4,1614.147
SAADETRECEP YAKUPHAN% 2,357.994
ZAFER PARTİSİFERHAT TÜYSÜZ% 1,575.326
BTPÖMER TURAN% 0,933.159
DİĞER% 0,652.209
DEVA PARTİSİSELÇUK KESKİN% 0,23788
AB PARTİRECEP KADI% 0,18608
DSPUĞUR ERDEN% 0,15518
DEM PARTİBEDRİYE ZIRIĞ% 0,14486
HÜDA PARRIDVAN YILDIRIM% 0,14480
VATAN PARTİSİHÜSEYİN CELAL DİHKAN% 0,11381
TİPSÜLEYMAN HACIBEKTAŞOĞLU% 0,11371
BAĞIMSIZİBRAHİM TOPUZ% 0,1336
TKPAHMET BİRİNCİ% 0,09296
MİLLETYUSUF AYDIN% 0,09292
HKPHACER EFE% 0,06215
HAK-PARMEHMET ALİ SÖNMEZ% 0,06211
BAĞIMSIZSADULLAH YILMAZ% 0,05166
TKHBAYRAM İPEKÇİ% 0,0390
AKÇAABAT

Açılan Sandık Oranı : % 75,62
Katılım Oranı : % 78,72

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN NURİ EKİM% 41,0422.190
CHPOSMAN KALYONCU% 29,6316.021
YENİDEN REFAHRESUL ALTIN% 12,426.714
İYİ PARTİEROL GEDİKLİ% 8,814.762
BTPSAMET AYVAZ% 3,041.645
SAADETÖMER FARUK BAYRAM% 1,52822
ZAFER PARTİSİİHSAN KARLIDAĞ% 1,27688
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN SERBEST% 0,98531
DİĞER% 0,67359
DPAYHAN CİVELEK% 0,29157
DEM PARTİHASAN GEZİCİ% 0,1581
HKPMUSA ARSLAN% 0,0948
MİLLETFATİH ÖKSÜZ% 0,0948
ARAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 86,21
Katılım Oranı : % 71,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN AVNİ COŞKUN ÇEBİ% 41,49.089
YENİDEN REFAHAHMET KÜÇÜK% 22,294.895
SAADETŞAKİR ŞAHİNTAŞ% 16,73.667
BAĞIMSIZYUSUF DURMUŞ% 6,861.506
CHPOSMAN DİLBER% 6,141.349
BÜYÜK BİRLİKADEM AYDIN% 2,72597
BTPMESUT DEMİRTÜRKOĞLU% 1,58347
ZAFER PARTİSİYİĞİTHAN ÇİFT% 0,86188
DEVA PARTİSİLOKMAN UZUN% 0,51112
BAĞIMSIZDURSUNALİ BACIOĞLU% 0,4190
DEM PARTİMELTEM ASLAN% 0,2452
DİĞER% 0,2249
MİLLETKÖKSAL ÇAPKUNOĞLU% 0,0716
ARSİN

Açılan Sandık Oranı : % 75,53
Katılım Oranı : % 81,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHHAMZA BİLGİN% 51,967.324
AK PARTİİBRAHİM KÜÇÜK% 40,825.754
CHPHASAN SUNGUR% 3,3465
SAADETALİ TOPAL% 2,07292
ZAFER PARTİSİEMRE ÖRNEK% 0,84118
BÜYÜK BİRLİKMURAT YILMAZ% 0,3753
VATAN PARTİSİMURAT KALMUK% 0,1927
BTPFERDİ ŞAHİNTÜRK% 0,1622
DEVA PARTİSİYAVUZ SELİM PEKER% 0,1521
DPYAKUP ÇAKICI% 0,1420
BEŞİKDÜZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 81,16
Katılım Oranı : % 82,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBURHAN CAHİT ERDEM% 35,94.182
MHPBARIŞ ÖZTÜRK% 31,433.661
BTPSABRİ TERZİ% 13,671.592
İYİ PARTİEMRULLAH FUAT GÖZAÇAN% 7,32853
DPRAMİS UZUN% 5,91689
YENİDEN REFAHSEDAT CUMUR% 2,24261
ZAFER PARTİSİKADİR ULUDÜZ% 1,35157
SAADETAHMET AYDIN% 1116
DEVA PARTİSİALİ ÖZTÜRK% 0,7689
MİLLETESMA ERSEN% 0,2428
DİĞER% 0,1821
ÇARŞIBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 75
Katılım Oranı : % 94,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPAHMET KELEŞ% 34,172.564
CHPHAYDAR ÇOBAN% 32,522.440
BAĞIMSIZZEKERİYA KARAÇENGEL% 20,491.537
YENİDEN REFAHGÖKHAN ŞAHİN% 5,12384
İYİ PARTİHAMZA USTABAŞI% 4,06305
BTPMUSTAFA KUL% 1,88141
SAADETABDULLAH KUL% 1,76132
ÇAYKARA

Açılan Sandık Oranı : % 66,10
Katılım Oranı : % 76,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHANEFİ TOK% 41,892.289
BÜYÜK BİRLİKMEHMET SAVAŞ DÜNDAR% 21,621.181
CHPNAİM ÇİMEN% 9,12498
İYİ PARTİHASAN ÖZER% 7,43406
YENİDEN REFAHHASAN FEHMİ GENÇCAN% 6,35347
SAADETMEHMET NURİ KADIOĞLU% 5,49300
BAĞIMSIZVEYSEL BARIŞ KAROĞLU% 4,81263
BTPABDULLAH ALTUNBAŞ% 2,43133
ZAFER PARTİSİBUĞRA İKİNCİ% 0,8647
DERNEKPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 93,75
Katılım Oranı : % 71,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET AŞIK% 43,05972
BÜYÜK BİRLİKMURAT ARDUÇ% 17,58397
SAADETZEKİ AVNİ USTA% 13,95315
BAĞIMSIZMEHMET ERDİL% 13,91314
YENİDEN REFAHMUSTAFA CANSIZ% 7,88178
BTPHAYDAR GENÇCAN% 2,5257
ZAFER PARTİSİALİ GÖKTAN MUTLU% 1,1125
DÜZKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 97,78
Katılım Oranı : % 85,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSELİM ÇELENK% 53,254.838
CHPABİDİN ÇELİK% 36,733.337
YENİDEN REFAHTURGAY BAKAL% 4,22383
SAADETFEVZİ SERDAR% 2,24203
DİĞER% 1,65150
ZAFER PARTİSİBAYHAN AYDİN% 1,0192
BÜYÜK BİRLİKHAYRULLAH BAYKUŞ% 0,5348
BTPSALİH YILDIZ% 0,3734
HAYRAT

Açılan Sandık Oranı : % 92,68
Katılım Oranı : % 75,88

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET NUHOĞLU% 72,343.819
YENİDEN REFAHHAMİ HACIOSMANOĞLU% 18,55979
SAADETBEHRAM YILDIZ% 3,66193
İYİ PARTİZAFER YAZICI% 2,08110
BAĞIMSIZCEVAT SARMUSAK% 1,5783
ZAFER PARTİSİFATİH SARIYILMAZ% 1,158
BTPMEHMET AKIL% 0,4524
DİĞER% 0,2513
KÖPRÜBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 95,24
Katılım Oranı : % 81,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ AYDIN% 55,921.686
BÜYÜK BİRLİKSEBAHATTİN İMAMOĞLU% 18,87569
YENİDEN REFAHMUSTAFA KURT% 15,59470
CHPPOLAT KUMBASAR% 4,01121
İYİ PARTİFATİH SANCAK% 3,1294
SAADETSELİM ÜÇÜNCÜ% 1,4644
BTPABDURRAHMAN SAKA% 0,4313
DPMEHMET AVCI% 0,3711
DEVA PARTİSİAHMET ASLAN% 0,237
MAÇKA

Açılan Sandık Oranı : % 95,19
Katılım Oranı : % 83,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKORAY KOÇHAN% 42,227.188
CHPMUSA TURAN% 37,746.426
YENİDEN REFAHİSMAİL ÖZTÜRK% 15,162.581
İYİ PARTİTURAN KONAK% 1,89322
SAADETHİKMET AYDIN% 1,23210
BTPAHMET BEKTAŞ% 0,91155
BÜYÜK BİRLİKTANER GÜR% 0,82140
DİĞER% 0,034
OF

Açılan Sandık Oranı : % 75,71
Katılım Oranı : % 74,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSALİM SALİH SARIALİOĞLU% 47,378.697
YENİDEN REFAHGÜNGÖR SARAL% 23,354.287
SAADETMUSTAFA SARAL% 22,614.151
CHPHALİL SARAL% 4,02737
İYİ PARTİEMİNE BODUR% 1,69311
BTPAVNİ KALEMCİ% 0,2954
MİLLİ YOLNUMAN HARPUTOĞLU% 0,2648
DEM PARTİÇETİN ARYİNDOĞAN% 0,1629
DİĞER% 0,1324
MİLLETMUSTAFA ŞİMŞEK% 0,1222
ORTAHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 63,80
Katılım Oranı : % 73,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET KAYA% 48,2650.189
AK PARTİERGİN AYDIN% 39,1740.738
YENİDEN REFAHHALİL İBRAHİM KILIÇASLAN% 5,735.962
İYİ PARTİVEYSEL KURTOĞLU% 1,791.861
SAADETÜMİT ÇEBİ% 1,661.726
ZAFER PARTİSİSİNEM DEMİRGÖZ% 1,461.521
DİĞER% 0,74774
BTPAHMET REMZİ KASIM% 0,46476
DEVA PARTİSİSERKAN IŞIKLI% 0,31326
MİLLETHALİL AYDIN% 0,14141
HKPSELMA GÜMÜŞ% 0,1106
DSPMEHMET KÖSE% 0,1105
VATAN PARTİSİAHMET YAVUZ% 0,0879
SÜRMENE

Açılan Sandık Oranı : % 92,47
Katılım Oranı : % 76,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN AZİZOĞLU% 44,025.893
YENİDEN REFAHORHAN KAHVECİ% 27,093.627
SAADETRECEP KALYONCU% 12,11.620
CHPİSMAİL AKSOY% 10,611.421
İYİ PARTİSELAMİ ATEŞ% 3,62485
DEVA PARTİSİMEHMETALİ DUMAN% 0,96128
ZAFER PARTİSİGÖKDENİZ TEMEL YILMAZ% 0,6992
BÜYÜK BİRLİKMUHAMMET TOPRAK% 0,4662
BTPZEKİ UZUN% 0,2230
VATAN PARTİSİYILMAZ SANCAK% 0,1419
DİĞER% 0,056
MİLLETAHMET SELÇUK ERSEN% 0,045
ŞALPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 72,73
Katılım Oranı : % 86,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİFARUK BELDÜZ% 32,571.956
MHPREFİK KURUKIZ% 31,161.871
YENİDEN REFAHFATİH YILMAZ% 20,81.249
BÜYÜK BİRLİKNECATİ SELVİTOP% 4,56274
DPMETİN GÜNAY% 4,33260
CHPMUSTAFA BAYRAM% 3,18191
DİĞER% 1,590
SAADETAHMET KIRAN% 1,2877
ZAFER PARTİSİBUMİN KAAN SOYLU% 0,6237
TONYA

Açılan Sandık Oranı : % 88,64
Katılım Oranı : % 77,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN BEŞEL% 43,533.453
BAĞIMSIZVEYSEL KURT% 33,982.696
CHPALİ TOKGÖZ% 10,89864
DİĞER% 8,8698
BTPYILDIRAY YILDIRIM% 1,42113
YENİDEN REFAHMUHAMMET BAHADIR% 0,8164
ZAFER PARTİSİABDUL SAMET TÜYSÜZ% 0,2923
BÜYÜK BİRLİKYAŞAR GÜNNAR% 0,2822
VAKFIKEBİR

Açılan Sandık Oranı : % 70,11
Katılım Oranı : % 82,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZFUAT KOÇAL% 36,654.301
AK PARTİMUHAMMET BALTA% 34,434.041
BAĞIMSIZAHMET İHSAN HACIFETTAHOĞLU% 20,52.406
YENİDEN REFAHERDAL SAYİN% 4,04474
BTPABDULLAH ÖZDEMİR% 1,71201
ZAFER PARTİSİAYHAN KAYHAN% 0,85100
DİĞER% 0,894
BÜYÜK BİRLİKMUZAFFER HALİSÇELİK% 0,6778
BAĞIMSIZHAMİDE KUTOĞLU% 0,3541
YOMRA

Açılan Sandık Oranı : % 82,64
Katılım Oranı : % 77,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMUSTAFA BIYIK% 48,8210.321
AK PARTİABDULKADİR ÖZDEMİR% 29,976.335
DPİBRAHİM SAĞIROĞLU% 18,763.965
SAADETAHMET SALİH KALAYCI% 1,02215
BTPÜMİT DURSUN% 0,6127
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ÜÇÜNCÜ% 0,4391
BAĞIMSIZGÖKHAN SEZGİN% 0,2758
HKPİBRAHİM KIVILCIM ÇOLAK% 0,1327

Kaynak: AA

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