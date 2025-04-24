Trabzon Tanıtım Günleri Katar'da Başladı - Son Dakika
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Trabzon Tanıtım Günleri Katar'da Başladı

Trabzon, Katar'da yatırım fırsatlarıyla tanıtılıyor. Etkinlik, büyük ilgiyle sürüyor.

24.04.2025 15:15
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Katar'daki iş dünyasına Trabzon'daki yatırım fırsatları ve iş birliği olanaklarının tanıtılacağı "Trabzon Tanıtım Günleri" düzenlenen açılış resepsiyonu ile başladı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu'nun ev sahipliğinde elçilik bahçesinde düzenlenen resepsiyona Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu ve Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ile Katarlı iş insanları ve davetliler katıldı.

" Karadeniz'in Harikası: Trabzon" sloganıyla, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği tarafından organize edilen "Trabzon Tanıtım Günleri" etkinliği, Katar'da bulunan Türk vatandaşları ve Katarlı davetlilerin yoğun ilgisi ile karşılandı.

Resepsiyonda Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisi büyük beğeni toplarken, Karadeniz mutfağının öne çıkan lezzetleri davetlilere sunuldu. Etkinlikte ayrıca Trabzon'da yatırımı bulunan Katarlı iş insanlarıyla görüşmeler de gerçekleştirildi.

Trabzon'un kültürel zenginlikleri, ekonomik potansiyeli, zengin mutfağı ve tarihinin tanıtıldığı resepsiyonda Trabzon'dan gelen ünlü şefler yöresel yemekler hazırlayarak hünerlerini sergiledi.

Büyükelçi Göksu, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Trabzon'da yatırımı olan Katarlı iş insanlarıyla, Katar'da yatırımı bulunan Trabzonlu iş insanlarını bir araya getirmek amacıyla böyle bir gece organize ettiklerini ifade etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç ise, "2024 yılı itibarıyla şehrimiz 1,3 milyon ziyaretçi ağırlamış ve yaklaşık 1,5 milyar dolarlık turizm geliri elde etmiştir. Halihazırda 350 Katarlı dostumuzun Trabzon'da yatırımı bulunuyor ve bu sayının daha da artmasını ümit ediyoruz. Doha-Trabzon arasında direkt uçuşlarımızın yeniden başlaması, kültürel bağlarımızı güçlendirmenin yanı sıra ekonomik iş birliklerimize de ivme kazandıracaktır." diye konuştu.

Resepsiyonda iki ülke arasındaki iş birliğinin pekiştirilmesi adına fikir alışverişinde bulunulurken, Trabzon'un Körfez ülkelerindeki tanıtımına önemli katkı sağlandığı vurgulandı.

"Trabzon Tanıtım Günleri", 3 gün boyunca başkent Doha'daki West Walk AVM'de devam edecek.

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Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Yönetim, Etkinlik, Ekonomi, Trabzon, Kültür, Turizm, Güncel, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon Tanıtım Günleri Katar'da Başladı - Son Dakika

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