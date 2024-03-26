Trabzon'un Akçaabat ilçesinde üç katlı binada çıkan yangında maddi hasar oluştu.
İlçenin Işıklar Mahallesi'nde Hüseyin Okumuş'a ait apartmanın ikinci katındaki samanların tutuşması üzerine yangın çıktı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Yenimahalle ilçesinde halkı selamladı. Altınok, Ankara'nın sağduyuya sahip olacağını ve eser ve hizmet belediyeciliğinin galip geleceğini belirtti. Ayrıca, Antalya'da daire aldığı iddialarına yanıt veren Altınok, bu iddiaların yalan ve iftira olduğunu söyledi. Altınok, Belçika'da gerçekleşen terör saldırısını da kınadı.
Amasya'da Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Fındıklı mevkisinde 500 fidan toprakla buluşturuldu. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer ve protokol üyeleri ile öğrenciler etkinliğe katıldı. Etkinlikte 100'er sedir, karaçam, mavi servi, kara servi ve mahlep fidanı dikildi. Hafta boyunca ise toplamda 59 bin fidan dağıtıldı.
Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Temizlik Her Yerde Projesi Resim Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Yarışmada birinci ve ikinci dereceye giren öğrencilerin resimleri temizlik araçlarının üzerine giydirildi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Daire Başkanları Toplantısı, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, daire başkanları gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetler hakkında Rektör Özölçer'i bilgilendirdi.
YouTube, yapay zeka özellikleri için denemeler yapmaya başladı. Mobilde iki kere dokunma ile videonun bir kısmını atlamanız mümkün olacak. Yapay zeka kullanıcıya atlamak istediği bölüm tavsiyesi verecek. İçerik üreticileri bölüm atlama için verilen tavsiyeleri belirleme imkanına sahip olacak. Ancak kullanıcılar, önemli anları da geçme imkanına sahip olacak. Özellik şu an sınırlı bir kullanıcı kitlesi tarafından deneniyor.
Çin tarafından getirilen kısıtlamalar nedeniyle Google servislerini kullanamayan Apple, Çin pazarında Baidu AI ile işbirliği yapacak. Apple'ın yeni cihazları, iOS 18 ile birlikte Baidu AI özellikleriyle piyasaya sürülecek. Bu işbirliği, Apple'ın marka değerini Çin pazarında arttıracak ve Baidu'yu daha da kapsamlı bir şirket haline getirecek.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, iftar programları kapsamında jandarma personeliyle bir araya geldi. İl Jandarma Komutanlığında gerçekleşen programa Ekici'nin yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile jandarma personeli katıldı. Ekici, iftar programında yaptığı konuşmada, ramazan ayında birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, gece gündüz demeden vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışan güvenlik güçlerine teşekkür etti. Programda dualar eşliğinde oruç açıldı.
Dışişleri Bakanlığı, Brüksel'deki olaylar karşısında Belçika makamlarıyla hemen iletişime geçtiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye'nin Belçika Dışişleri Bakanıyla telefonda görüştüğünü ve diplomatik temsilcilerin olay bölgelerindeki Türk vatandaşlarıyla buluştuğunu belirtti.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bayrampaşa'da yaptığı konuşmada, İstanbul'un huzurlu ve güvenli bir şehir olmasını istediklerini belirterek, 1 Nisan sabahı Bayrampaşa'ya yeniden güneş doğacağını söyledi.
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