Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde traktörün dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İlçenin Tamzara Mahallesi'nde Ahmet O. (78) idaresindeki 28 DF 755 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Ekipler, sürücünün eşi Emine O'nun (79) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı sürücü, kaldırıldığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Traktör Dere Yatağına Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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