Kastamonu'da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Hüseyin Öz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Bük köyünde 10 gün önce traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Hüseyin Öz, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Öz, kurtarılamadı.
Öz'ün cenazesi, Bük köyünde toprağa verilecek.
Son Dakika › Güncel › Traktör Devrildi, Hüseyin Öz Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?