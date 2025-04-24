Sakarya'nın Karasu ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan kadın sürücü hayatını kaybetti.
Kurudere Mahallesi'nde tarlaya giden Havva Köroğlu'nun (50) kullandığı traktör Yayla mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde Köroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Traktör Devrildi: Kadın Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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