Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Erzurum'un Karayazı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
İbrahim Kaya'nın (51) kullandığı 25 KB 885 plakalı traktör, Değirmenkaya Mahallesi'nde tarlada ot biçerken devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü Kaya ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırılan Kaya, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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