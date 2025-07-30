Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Çorum'da traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.
Süleyman Keçeci (69) idaresindeki 05 LN 176 plakalı buğday yüklü traktör, Bahçelievler Mahallesi Bayraklı Sitesi hobi bahçeleri mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü sağlık ekiplerince kentte bulunan özel hastaneye kaldırıldı.
Keçeci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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