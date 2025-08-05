Karaman'da traktörün devrildiği kazada sürücü yaşamını yitirdi.
Abdullah Karabacak (68) yönetimindeki 70 DS 991 plakalı traktör, merkeze bağlı Başkışla köyü yakınlarında devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde öldüğü belirlenen Karabacak'ın cenazesi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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