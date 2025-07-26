Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ırmağa devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat Korkmaz'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Vakıf Mahallesi'nde kontrolden çıkarak Gökırmak'a yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sudan çıkardıkları Korkmaz'ı ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Son Dakika › Güncel › Traktör Irmağa Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?