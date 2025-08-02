Ordu'nun Ünye ilçesinde traktörün devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı İnkur Mahallesi'nde Yılmaz Çaloğlu'nun (67) kullandığı 52 LJ 234 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Çaloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Çaloğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Traktör Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?