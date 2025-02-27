Traktörle Evlilik Teklifi - Son Dakika
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Traktörle Evlilik Teklifi

Çorum'da çiftçi, tarlaya yazdığı mesajla nişanlısına evlenme teklif etti ve 'evet' cevabını aldı.

27.02.2025 19:02
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Çorum'da ilginç evlilik teklifi: Traktörle tarlaya yazdı, "evet" cevabını aldı

ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde yaşayan bir çiftçi, traktörle tarlaya "benimle evlenir misin" yazarak kız arkadaşına evlilik teklifi etti.

Çorum'un İskilip ilçesi Örübağ köyünde çiftçilik yapan Cihat Ayva, kız arkadaşı Ayşe Nur ile birkaç ay önce nişanlandı. Nişanlısı Ayşe Nur'a evlilik teklifinde bulunmak isteyen Ayva, ilginç bir yöntem seçti. Traktörü ile tarlaya "benimle evlenir misin" yazan Ayva bu anları dron ile kayıt altına aldı. Genç çiftçi daha sonra nişanlısını tarlaya getirdi. Gördüğü manzara karşısında şaşıran Ayşe Nur, daha sonra Ayva'nın teklifine "evet" yanıtını verdi.

Bulduğu fikri nişanlısının çok beğendiğini ifade eden Cihat Ayva, "İskilip ilçesinin Örübağ köyünde çiftçilik yapıyorum. Nişanlıma nasıl bir evlilik teklifi yaparım diye düşündüm. Sonra aklıma tarlaya traktörle 'benimle evlenir misin' yazmak geldi. Nişanlım bu teklifi beklemiyordu, çok şaşırdı ve sonra 'evet' yanıtı verdi. Mutluyum, yazın inşallah düğünümüz olacak" dedi.

Kaynak: İHA

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