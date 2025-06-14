Trakya'da Kuş Halkalama Projesi Başladı

KUŞLARIN göç rotasında yer alan Trakya'da nesli tükenme tehlikesi altındaki şah kartal ile leylek yavruları için halkalama çalışması başlatıldı. 5 yıllık proje boyunca; 500 leylek ve 100 şah kartalın halkalanması, en az 15 şah kartal ve 5 leyleğe de uydu vericili GPS takılması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1'inci Bölge Müdürlüğü ile Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.(TREDAŞ) iş birliğiyle 'Trakya'nın kuşlarını halkalıyoruz' projesi kapsamında nesli tükenme tehlikesi altındaki şah kartal ile leylek yavruları halkalanmaya başlandı. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Karakavak köyünde projenin ilk adımı atılarak, halkalama çalışması başlatıldı. Proje kapsamında 5 yıl içinde 500 leylek ile 100 şah kartalı halkalanarak, göç rotalarını, yaşam sürelerini, üreme başarılarını ve karşılaştıkları tehditleri bilimsel verilerle izlemek, elde edilen bilgiler doğrultusunda etkili koruma stratejileri geliştirme hedefleniyor.

HEDEF 500 LEYLEK VE 100 ŞAH KARTAL

Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncay Başoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1'inci Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin ve çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte, kuşlar halkalandı. DKMP 1'inci Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, Trakya'nın kuş göç yolları üzerindeki stratejik konumu ve sahip olduğu; biyolojik çeşitlilik dikkate alınarak başlatılan projede, şah kartal ve leylek türleri başta olmak üzere, bölgedeki kuşların bilimsel olarak izlenmesi ve korunmasına yönelik uzun soluklu bir süreç başlatıldığını söyledi. Ulu, "Projenin temel hedefi, bireylerin göç yollarını, yaşam alanlarını ve üreme başarılarını belirlemek, insan kaynaklı tehditleri ortaya koymak ve tüm bu verilerle koruma stratejileri geliştirmek. 5 yıllık proje boyunca; 500 leylek ve 100 şah kartalın halkalanması, ayrıca en az 15 şah kartal ve 5 leyleğe uydu vericili GPS takılması hedefleniyor. Bu kapsamda ilk yıl şah kartal ve leylekler halkalanacak; ikinci yıldan itibaren ise halkalama çalışmaları ile birlikte uydu vericili GPS ile bireysel takip süreci başlayacak. Bu çalışmalara, önümüzdeki süreçte Trakya Bölgesi'nde diğer öncelikli türler de dahil edilecek ve böylece Trakya'daki biyolojik çeşitliliğin bütüncül olarak izlenmesi sağlanacak" diye konuştu.

'DOĞAYLA UYUMLU YENİ PROJELER GELİŞTİRDİK'

TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin, Trakya'da doğayla uyumlu çözümlere yönelik projeler geliştirdiklerini belirterek, "Çünkü biliyoruz ki; doğa varsa biz de varız. Bu anlayışla, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile başlattığımız iş birliği, bizim için yalnızca bir proje olmanın ötesinde; Trakya'nın vazgeçilmez misafirleri leyleklerimizin ve görkemli şah kartalın yaşam alanlarını korumaya ve doğanın dengesini sürdürülebilir şekilde desteklemeye yönelik güçlü bir adımdır. Bu yolculuk, biyolojik çeşitliliğin ve ortak geleceğimizin korunmasına yönelik kararlı bir çabadır. Projemiz, sulak alanlardan meralara, ormanlardan açık arazilere kadar pek çok yaşam alanının, yaban hayatı açısından ne denli kıymetli olduğunu da gözler önüne serecek. Amacımız; doğa koruma bilincini Trakya'nın tarlalarından okullarına, şehirlerinden köylerine kadar tüm bölgeye yaymak ve bu bilinci hep birlikte yaşatmaktır" dedi. Ergin, bugüne kadar Trakya'nın çeşitli alanlarında yaklaşık bin leylek platformu montajı gerçekleştirdiklerini, çalışmaların devam ettiğini söyledi.