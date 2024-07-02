TREDAŞ: Vatandaşlar Orman Yangınlarına Karşı Duyarlı Olmalı

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Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ) vatandaşların orman yangınlarına karşı duyarlı olması gerektiğini bildirdi.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve insan faktörlerinden kaynaklı yangınların arttığı belirtildi.

Açıklamada, "Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte orman yangınları riski yükseliyor. Doğayı korumak hepimizin sorumluluğundadır. Unutmayalım, küçük ihmaller büyük yangınlara sebep olabilir. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan kaçınalım. Cam şişe ve kırık cam parçalarını ortalıkta bırakmayalım. Ormanlık alanlarda sigara ve izmaritleri yere atmayalım. Piknik sonrasında mutlaka ateşin söndüğünden emin olalım ve çöplerimizi toplayalım. Geleceğimiz için ormanlarımızı koruyalım." ifadesine yer verildi.