OTTAWA, 10 Mart (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'den gelen "varoluşsal bir tehdit" ile karşı karşıya olduklarını söyledi.
Liberal Parti'nin yeni liderinin seçilmesi amacıyla pazar günü düzenlenen toplantıda veda konuşması yapan Trudeau, "Kanadalılar, komşularından gelen varoluşsal bir tehdit ile karşı karşıya" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Trudeau: ABD Varoluşsal Tehdit - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?