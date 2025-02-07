Trudeau'dan Trump'a Yanıt: Kanada 51. Eyalet Olmaz!

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kanada'nın, ABD'nin 51. eyaleti olması" çağrısının "sadece bir retorik olmadığını, Amerikan çıkarlarıyla bağlantılı ciddi bir konu olduğunu söyledi.

Toronto Star'ın haberine göre, Trudeau, iş dünyası ve sendika liderleriyle bir araya geldiği toplantıda, Trump'ın son dönemdeki Kanada'ya ilişkin söylemlerini değerlendirdi.

Başbakan Trudeau, Trump'ın "Kanada'nın, ABD'nin 51. eyaleti olması" çağrısının "sadece bir retorik olmadığını, ülkenin geniş doğal kaynaklarına yönelik Amerikan çıkarlarıyla bağlantılı ciddi bir konu olduğunu savundu.

Trudeau, "Trump yönetiminin, sadece kaç tane kritik mineralimiz olduğunu bilmediğini, aynı zamanda bizi absorbe edip 51. eyaleti yapmaktan bahsetmeye devam etmesinin nedeninin bu olabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Olası "ilhakı" ABD'nin, Kanada'nın "kaynak zenginliğinden faydalanmasının uygulanabilir bir yolu" olarak gördüğünü öne süren Trudeau, Kanada'nın kendi ekonomisini güçlendirmesi, ülkede eyaletler arası ticaret engellerinin azaltılması gerektiğini kaydetti.

Trudeau, ilerlemeyi yavaşlatan bürokratik zorluklara dikkati çekerek, "Kanada için gerçek serbest ticaretin zamanı geldi." diye konuştu.

Trump, daha önce birçok kez Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil olması gerektiğini savunmuştu. Kanadalıların da ABD'nin parçası olmayı istediğini iddia eden Trump, ayrıca Trudeau için de defalarca "vali" ifadesini kullanmıştı.