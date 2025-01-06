Trudeau İstifa Ediyor

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Kanada Başbakanı Trudeau, Liberal Parti'nin yeni lider seçiminin ardından istifa edeceğini açıkladı.

06.01.2025 20:58
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- Kanada Başbakanı Trudeau istifa edecek

OTTAWA - Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Liberal Parti'nin yeni bir lider seçmesinin ardından başbakanlık görevinden ve parti liderliğinden istifa edeceğini açıkladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, istifa edeceği yönünde çıkan haberlerin ardından basın toplantısı düzenledi. Trudeau, "Dünyada kritik bir andayız" ifadelerini kullanarak, "Ben bir savaşçıyım. Vücudumdaki her hücre bana her zaman mücadele etmemi söyledi, çünkü Kanadalıları çok önemsiyorum. ve gerçek şu ki, en iyi çabalara rağmen parlamento aylardır felç olmuş durumda. İşte bu nedenle bu sabah Genel Vali'ye yeni bir parlamento oturumuna ihtiyacımız olduğunu bildirdim. Kendisi bu talebimi kabul etti ve Meclis 24 Mart'a kadar tatile girecek" dedi.

Liberal Parti'nin yeni bir lider seçmesinin ardından başbakanlık görevinden ve parti liderliğinden istifa edeceğini açıklayan Trudeau, "Partinin bir sonraki liderini seçmesinin ardından parti liderliğinden ve başbakanlıktan istifa etme niyetindeyim. Bu ülke bir sonraki seçimde gerçek bir seçeneği hak ediyor ve parti içi savaşlarla mücadele etmek zorunda kalırsam, bu seçimde en iyi seçenek olamayacağımı açıkça gördüm. Liberal Parti'nin yeni lideri ve başbakana değerlerini ve ideallerini bir sonraki seçimlere taşıyacaktır. Önümüzdeki aylarda sürecin nasıl gelişeceğini görmek beni heyecanlandırıyor. Şimdi yeniden başlama zamanı. Sıcaklığın düşmesinin, halkın parlamentoda yeni bir başlangıç yapmasının, hem yurt içinde hem de uluslararası alanda bu karmaşık zamanları atlatabilmesinin zamanı geldi" dedi.

Trudeau, muhalefet lideri Poilievre'yi hedef aldı

Muhalefet lideri Pierre Poilievre'ye değinen Trudeau, "Pierre Poilievre'nin bu ülke için öngördüğü vizyon Kanadalılar için doğru vizyon değil. İklim değişikliğine karşı mücadeleyi durdurmak mantıklı değil. Geleceğe yönelik iddialı ve iyimser bir bakış açısına ihtiyacımız var. ve Pierre Poilievre bunu sunmuyor" dedi.

Kaynak: İHA

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