Trudeau, Trump'ı Tebrik Etti - Son Dakika
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Trudeau, Trump'ı Tebrik Etti

Kanada Başbakanı Trudeau, Trump'ı kutlayarak işbirliğine hazır olduğunu açıkladı.

21.01.2025 00:47
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Kanada'da istifa edeceğini açıklayan Başbakan Justin Trudeau, yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı olan Donald Trump'ı kutlayarak, birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Kanada Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada Trudeau, ABD'nin 47. Devlet Başkanı olarak göreve başlamasından dolayı Donald Trump'ı tebrik etti.

Trudeau, "Birlikte çalıştığımızda daha güçlü oluyoruz. Kanadalıların çıkarlarını koruyup savunurken, vatandaşlarımızın refahını artırmak için Başkan Trump, yönetimi, ABD Kongresi üyeleri ve eyalet ve yerel düzeydeki yetkililerle işbirliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kanada ve ABD'nin "dünyanın en başarılı ekonomik ortaklığına sahip" iki ülkesi olduğunu belirten Trudeau, "Milyonlarca istihdam yaratan, milyarlarca yatırımı kıtaya çeken ve vatandaşlarımızı güvende tutan bir ilişki ile birbirimizin en büyük ticaret ortaklarıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Trudeau, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğine dikkati çekerek, Kanada'nın sınır ötesi ticareti desteklemek, tedarik zincirlerini güçlendirmek ve her iki ülkede de istihdam yaratmak için yatırımlar yaptığının altını çizdi.

"ABD'nin 51. eyaleti"

Trump, daha önce birçok kez Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil olması gerektiğini savunmuştu. Kanadalıların da ABD'nin parçası olmayı istediğini iddia eden Trump, ayrıca Trudeau için de defalarca "vali" ifadesini kullanmıştı.

Donald Trump, Kanada'nın ayakta kalabilmesi için ihtiyaç duyduğu büyük ticaret açıklarını ve sübvansiyonları ABD'nin daha fazla kaldıramayacağını belirtmiş, Trudeau'nun bu yüzden istifa ettiğini öne sürmüştü.

Trump, ayrıca başkanlık görevini devraldığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trudeau, Trump'ı Tebrik Etti - Son Dakika

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