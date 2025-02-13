Trudeau: Trump'ın İlhası Boş Hayal

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OTTAWA, 13 Şubat (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'yı ilhak etme planının "asla gerçekleşemeyeceğini" söyledi.

CTV News'in haberine göre Avrupa'da temaslarda bulunan Trudeau çarşamba günü yaptığı açıklamada Trump'ın Kanada'yı ABD'nin 51. eyaleti yapma düşüncesinin "boş hayal" olduğunu belirtti.

Trudeau, "Bu asla olmayacak bir şey, ama Trump'ın söylediklerini ciddiye almalı ve Kanada'yı savunurken hep aklımızda tutmalıyız" dedi.

Trudeau cuma günü Toronto'da düzenlenen Kanada-ABD Ekonomi Zirvesi'nde iş dünyası liderlerine yaptığı konuşmada Trump'ın Kanada'yı ilhak etme tehdidinin, Kanada'nın kritik madenlerden yararlanma niyetiyle girişilen "gerçek bir tehdit" olduğunu söylemişti.

Trump yönetimi 1 Şubat'ta Kanada'dan yapılan ithalata gümrük vergisi uygulama kararını açıklamış, Kanada da 155 milyar Kanada doları (107 milyar ABD doları) tutarındaki ABD mallarına yüzde 25'lik gümrük vergisi getirerek karşılık vermişti. Vergilerin bu haftanın başlarında uygulamaya geçmesi bekleniyordu, ancak ABD ve Kanada son dakikada uygulamayı en az 30 gün süreyle durdurdu.

Trump, Kanada'nın yüksek gümrük vergilerinden kaçınmak için ABD'nin 51. eyaleti olabileceğini söylüyor.