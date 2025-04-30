Trump: 100 Günde Köklü Değişim - Son Dakika
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Trump: 100 Günde Köklü Değişim

Trump, ilk 100 gününde ekonomi ve sınır güvenliğinde önemli adımlar attı ve Demokratları eleştirdi.

30.04.2025 03:16
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ABD Başkanı Donald Trump, görevdeki ilk 100 gününde özellikle sınır güvenliği ve ekonomi konusunda önemli adımlar attığını belirterek, "100 gün içinde Washington'da neredeyse 100 yılın en köklü değişimini gerçekleştirdik." dedi.

ABD Başkanı Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk 100 gününü Michigan eyaletinde yaptığı konuşmada değerlendirdi.

Trump, konuşmasının büyük bölümünde sınır güvenliğini sağlama yolunda attıkları adımları ve ekonomide yaptıklarını anlatarak, yaklaşık 3 ayda hem iç hem de dış politikada önemli işler yaptıklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Demokratların parti olarak ciddi bir güven kaybı yaşadığını, buna mukabil kendi yönetimi bağlamında Cumhuriyetçilerin çok daha güçlü olduğunu savundu.

Trump, "100 gün içinde Washington'da neredeyse 100 yılın en köklü değişimini gerçekleştirdik." değerlendirmesini yaptı.

Düzensiz göçmen girişi rekor seviyede düştü

Konuşmasında, en önemli seçim vaadinin "sınırdan düzensiz göçmen geçişlerini engellemek" olduğunu ve bu sözünü yerine getirdiğini anlatan Trump, "Tüm zamanların en düşük yasa dışı sınır geçişi rekorunu kırdık. Bu yasa dışı geçişler bizim dönemimizde yüzde 99,99 azaldı. Bu bir rekor." diye konuştu.

Önceki Demokrat Başkan Joe Biden'ı "sınır güvenliğini hiçe saymakla" suçlayan Trump, Biden döneminde sınırdan her türlü suçlunun girdiğini ancak kendilerinin düzensiz geçişleri neredeyse sıfırladıklarını vurguladı.

Trump, "Başka uluslar için savaşırdık ama kendimiz için savaşmazdık. Nihayet sınırlarımızı ve ulusumuzu savunan bir başkanınız var." diye konuştu.

Latin Amerika kökenli bazı çeteleri "yabancı terör örgütü" ilan ederek bu örgütlere mensup kişileri sınırda yakalayıp El Salvador'a gönderdiklerini anlatan Trump, mitingde bu düzensiz göçmenleri gösteren bir video izletti.

"Çin yerine Amerika'yı ilk sıraya koyuyorum"

Amerikan ekonomisinde gümrük tarifeleri yoluyla Çin'e verdikleri açığı kapatmaya çalıştıklarını anlatan Trump, Biden döneminde birçok iş kolunun Çin'e kaptırıldığını ancak bu istihdam alanlarını yeniden Amerika'ya getireceklerini söyledi.

"Çin yerine Michigan'ı ve Amerika'yı ilk sıraya koyuyorum. Çin'e uyguladığım gümrük vergileriyle dünya tarihindeki en büyük iş hırsızlığına son veriyoruz." diyen Trump, artık hiçbir ülkenin ABD'yi gümrük tarifeleri üzerinden suistimal edemeyeceğini ifade etti.

Konuşmasında Demokrat Parti'ye yüklenen Trump, "Seçimlerden önce hakkımda yazılan haberlerin yüzde 97'si olumsuzdu ancak yine de büyük bir farkla kazandık çünkü hiçbir inandırıcılıkları yoktu." dedi.

"Dünya tarihinin en büyük ekonomisini sunacağız"

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Trump, enflasyondaki düşüşe işaret etti.

Trump, enflasyonun ve tahvil faizlerinin "işini çok da iyi yapmayan bir Fed çalışanına" rağmen düştüğünü belirtti.

Ancak Fed'e karşı çok nazik ve saygılı olmak istediğini ifade eden Trump, "Onu eleştirmemeniz gerekiyor, kendi işini yapmasına izin vermelisiniz ama ben faiz oranları konusunda ondan çok daha fazla şey biliyorum." diye konuştu.

Trump, Çin'e uygulanan tarifelere ilişkin ise "Dünya tarihindeki en büyük iş hırsızlığını sona erdiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ancak bunun Çin ile iyi geçinmeyecekleri anlamına gelmediğini vurgulayan Trump, "Şu anda gümrük vergisi yüzde 145 seviyesinde, yani aslında 0 ile arasında büyük bir fark var ama bence bu iş çözülecek. Bir anlaşma yapmak istiyorlar ve yapacağız ama bu adil bir anlaşma olacak." ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca enflasyonu bitireceklerini, ücretleri artıracaklarını ve dünya tarihinin en büyük ekonomisini sunacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump: 100 Günde Köklü Değişim - Son Dakika

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