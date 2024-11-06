Trump 2024 Seçimlerini Kazandı

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FORT LAUDERDALE, 6 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale kentinde seçim gecesi düzenlenen etkinliğe katılan bir Cumhuriyetçi Parti destekçisi, 6 Kasım 2024.

Resmi olmayan sonuçlara göre 277 delege sayısına ulaşan Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Çarşamba gününün erken saatlerinde 2024 başkanlık seçiminin galibi olduğunu ilan etti. (Fotoğraf: Wu Xiaoling/Xinhua)