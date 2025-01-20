Trump, 47. Başkan Olarak Yemin Etti - Son Dakika
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Trump, 47. Başkan Olarak Yemin Etti

Donald Trump, 4 yıllık aranın ardından Kongre'de yemin ederek ABD'nin 47. Başkanı oldu.

20.01.2025 21:17
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Kongre'deki törende yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı olan Donald Trump, 2016-2020 döneminin ardından ikinci başkanlık dönemine başladı.

ABD Başkanı Trump, 4 yıllık aranın ardından bugün Kongre'de düzenlenen törende yemin ederek görevine resmen başladı.

ABD'de 5 Kasım 2024'te yapılan başkanlık seçimlerinde Demokrat rakibi Kamala Harris'e üstünlük sağlayarak seçimleri kazanan Trump, bugün Beyaz Saray'a yeniden döndü.

ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı Yargıç John Roberts'ın yönettiği ve dua ile başlayan törende yemin eden Trump, ülkenin 47. Başkanı olarak tarihe geçti.

Trump'ın, eşi Melani Trump'ın tuttuğu İncil'e yemin ederken el basmaması ise dikkat çekti.

Trump, "Ben, Donald J. Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı görevini sadakatle yerine getireceğime ve Amerika Birleşik Devletleri Anayasasını tüm gücümle muhafaza edeceğime, koruyacağıma ve savunacağıma yemin ederim." ifadeleriyle yemin etti.

Soğuk hava nedeniyle Trump'ın talimatıyla Kongre binası içinde gerçekleşen yemin törenine Joe Biden'ın yanı sıra eski başkanlar Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton da katıldı.

JD Vance de yemin ederek başkan yardımcısı oldu

Öte yandan Trump'ın yemin etmesinden hemen önce kürsüye gelen JD Vance de yemin ederek resmen ABD Başkan Yardımcısı oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, 47. Başkan Olarak Yemin Etti - Son Dakika

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