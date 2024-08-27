Trump'a suikast girişimiyle ilgili soruşturma devam ediyor

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Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunulan Pennsylvania'daki Butler bölgesini ziyaret eden Kongre üyeleri, "somut ve kapsamlı bir soruşturma" sözü verdi.

Eski ABD Başkanı Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili süreç devam ederken, Kongre'deki Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerin kurduğu araştırma komisyonu, suikast girişiminin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

6 Demokrat ve 7 Cumhuriyetçi Kongre üyesinden oluşan araştırma komisyonu, Trump'a suikast girişiminde bulunulan Pennsylvania'nın Butler bölgesindeki incelemelerinde yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Kongre üyeleri, "somut ve kapsamlı bir soruşturma" sözü verdi ve "aceleye getirilmiş bir adım atmayacaklarını" belirtti.

Komisyonun başkanı Mike Kelly, "Gerçeğe ulaşmak yavaş işleyen bir süreçtir." diyerek her detayı yakından inceleyeceklerini vurguladı.

Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.