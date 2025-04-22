Trump'a Üniversitelerden Tepki

ABD'de 100'den fazla üniversite ve yüksekokul, Başkan Donald Trump'ın eğitim sistemine yönelik "siyasi müdahalesine" tepki gösterdikleri ortak bir açıklamaya imza attı.

İlk olarak İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı öğrencilerin Filistin'e destek gösterileriyle Trump yönetiminin hedefi olan, daha sonra da "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını" sürdürdükleri gerekçesiyle yönetimin tepkisini çeken üniversiteler yeni bir açıklamaya imza attı.

Amerikan Üniversite ve Yüksekokullar Birliği (AAC&U) tarafından yayımlanan açıklamada, yönetimin, ülkenin önde gelen üniversitelerine karşı yürüttüğü baskı politikasına tepki gösterildi.

Açıklamaya göre, aralarında Harvard, Princeton ve Brown gibi prestijli üniversitelerin de bulunduğu 100'den fazla eğitim kurumu ortak açıklama kaleme alarak, Trump'ın eğitim sistemine yönelik "siyasi ve yersiz müdahalesine" karşı çıktı.

Üniversite rektörlerinin; yönetime, yapıcı etkileşim ve iletişim çağrısında bulunduğu açıklamada, yapıcı reformlara ve yönetimin meşru denetimine karşı olunmadığı, sadece yönetimin yersiz müdahalesine karşı çıkıldığı vurgulandı.

Açıklamada, hükümetin fon dondurma ve vergi muafiyeti kaldırma tehditlerine atıfta bulunularak, "Etkili ve adil mali uygulamaların her zaman arkasındayız, ancak kamu araştırma fonlarının baskı unsuru olarak kullanılmasını reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Akademide ifade özgürlüğünün ve düşünce çeşitliliğinin önemi vurgulanan açıklamada, bunun kısıtlanmasına, sansüre veya sınır dışı edilme tehditlerine de karşı çıkıldığı belirtildi.