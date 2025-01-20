Trump, Biden'ın Kararnamelerini Kaldıracak

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WASHINGTON, 20 Ocak (Xinhua) -- ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump, görevine başlar başlamaz Biden yönetiminin çıkardığı çok sayıda başkanlık kararnamesini yürürlükten kaldıracağını duyurdu.

Washington'da pazar günü düzenlenen zafer mitinginde destekçilerine seslenen Trump, "Biden yönetiminin imzaladığı radikal ve saçma başkanlık kararnameleri, yemin ederek göreve başlamamdan hemen sonra, birkaç saat içinde yürürlükten kaldırılacak" dedi.

Trump, sınır güvenliği, enerji ve federal hükümet harcamalarının yanı sıra kısa video paylaşım platformu TikTok ve Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık programları gibi konularda başkanlık kararnameleri çıkaracağını söyledi.

Trump, "Yarın öğle saatlerinde, Amerika'nın tam dört yıldır süren gerileme süreci sona eriyor; Amerika'nın gücü ve refahı, gurur ve onuruyla parladığı yepyeni bir dönem başlıyor" dedi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre Trump'ın göreve başlayacağı gün 100'ün üzerinde başkanlık kararnamesi imzalaması bekleniyor.

Trump, pazartesi günü öğlen saatlerinde yemin ederek görevine başlayacak. Washington D.C.'de etkili olması beklenen soğuk hava koşulları nedeniyle yemin töreni, ABD'de kırk yıl sonra ilk kez kapalı bir mekanda gerçekleştirilecek.