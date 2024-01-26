 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trump, Carroll davasında ifade verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Trump, Carroll davasında ifade verdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta süren E. Jean Carroll adlı kadına tecavüz ve hakaret davasının devamı kapsamındaki zarar tazminatı davasında 3 dakikalık ifade verdi. Trump, mahkemede Carroll'u tanımadığını ve kendini savunmak istediğini belirtti. Yargıç Kaplan, Trump'ın siyasi içerikli ifadelerden kaçınmasını ve jüri kararına aykırı tezlerde bulunmamasını hatırlattı. Mahkeme yarın kapanış konuşmalarının yapılacağını ve jürinin karar için tartışmaya başlayabileceğini belirtti.

Trump, Carroll davasında ifade verdi
26.01.2024 - 00:11,
Abone Ol

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta süren "E. Jean Carroll" adlı kadına tecavüz ve hakaret davasının devamı kapsamındaki "zarar tazminatı" davasında 3 dakikalık ifade verdi.

Trump, avukatıyla geldiği mahkemenin öğleden sonraki duruşmasında tanık sandalyesine oturdu.

Avukatı Alina Habba'nın Trump'ı son şahit olarak tanık sandalyesine çağırması üzerine, Trump, "Bu kadınla hiç karşılaşmadım, bu kadını tanımıyorum" şeklinde konuşmaya başlayınca Yargıç Lewis Kaplan tarafından uyarıldı.

Kaplan, Trump'tan mahkeme usulünü bozmamasını isteyerek, ifadesinde siyasi içerik ve önceki yargılamada jürinin aldığı karara aykırı tez ve ithamlarda bulunmaması gerektiğini hatırlattı.

Avukatı Habba'nın soruları sırasında Carroll'u "yalancılıkla" suçlayan Trump, "Ben sadece kendimi, ailemi ve açıkçası başkanlığı savunmak istedim" diye konuşunca Carroll'un avukatı Yargıç Kaplan'a itirazda bulundu.

Yargıç Kaplan, jüri heyetinden Trump'ın yargılama usulüne aykırı ifadelerini dikkate almamalarını istedi.

Yaklaşık 3 dakika ifade verdikten sonra mahkeme salonunu terk eden Trump'ın, dışarıda başını sallayarak, "Bu Amerika değil, bu Amerika değil" şeklinde ifadeler kullandığı duyuldu.

Yargıç Kaplan, duruşmada yarın sabah kapanış konuşmalarının yapılacağını, öğleden sonraki oturumda ise jürinin karar için aralarında tartışmaya başlayabileceğini belirterek, duruşmayı bugün için bitirdi.

"Tecavüz ve hakaret" davası

Magazin dergisi yazarı 80 yaşındaki E. Jean Carroll, Trump'ın 1996 ilkbaharında New York'taki Bergdorf Goodman adlı mağazanın giyinme odasında kendisine tecavüz ettiğini açıklamış, Trump ise iddiaları reddetmişti.

Trump, Caroll tarafından açılan "tecavüz ve hakaret" davasında mayıs 2023'te iki hafta süren duruşmalar sonucunda jüri tarafından suçlu bulunmuştu.

Jüri, Trump'ın, Carroll'a cinsel taciz ve darptan 2 milyon, karalamadan 3 milyon dolar olmak üzere toplam 5 milyon dolar zarar tazminatı ödemesi gerektiğini bildirmişti.

İlk hukuk zaferinin ardından Carroll, Trump'a yönelik kazandığı 5 milyon dolar tazminata ek olarak 10 milyon dolarlık ikinci bir "zarar tazminatı" davası açmış, 6 Eylül 2023'te yargıç davada Trump'ı tekrar sorumlu bulmuştu.

New York'ta 16 Ocak'ta başlayan "zarar tazminatı" davasında 9 kişilik jüri, bu defa sadece, Trump'ın ödeyeceği tazminatın miktarına karar verecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, New York, Mahkeme, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, Carroll davasında ifade verdi - Son Dakika


00:22
Ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranlarında indirime gidildi Ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranlarında indirime gidildi
00:15
İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu
23:36
Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi
22:54
Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
22:35
Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oluyor Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oluyor
22:05
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı
21:58
Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
21:54
Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi

Son Dakika
00:15 İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu
23:36 Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi
22:54 Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
22:35 Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oluyor
22:05 İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı
21:58 Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
21:54 Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi
20:49 RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi
20:30 Birol Aydın, Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
20:12 TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasında ''Kürdistan'' tartışması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 00:40:06. #1.11#
SON DAKİKA: Trump, Carroll davasında ifade verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement