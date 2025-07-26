Trump, Epstein Belgelerindeki İddiaları Reddetti - Son Dakika
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Trump, Epstein Belgelerindeki İddiaları Reddetti

26.07.2025 00:04
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Trump, Epstein belgelerinde adının geçtiği iddiasını reddederek, öne çıkan soruşturmalara yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan Jeffrey Epstein'a ilişkin soruşturma belgelerinde isminin geçtiğinin kendisine bildirdiği iddialarını reddetti.

ABD Başkanı Trump, Epstein belgelerinde adının geçip geçmediğine ilişkin tartışmalarla ilgili İskoçya'ya indikten sonra açıklama yaptı.

Trump, mayıs ayında Adalet Bakanlığının kendisine, "adının birkaç kez Epstein belgelerinde geçtiğini bildirip bildirmediği" yönündeki soruya, "Asla böyle bir brifing almadım." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Trump, Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'i affedip affetmeyeceğiyle ilgili soru üzerine, gündeminde herhangi bir af konusunun olmadığını söyledi.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile son günlerde kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgelere yönelik yürüttüğü incelemeyle gündeme gelmişti. Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein'e ait binlerce görüntünün incelendiğini aktarmıştı.

İnceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söyleyemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik bir mektup yazmasını istediğini, bu mektuplardan birinin de Trump'a ait olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, Epstein Belgelerindeki İddiaları Reddetti - Son Dakika

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