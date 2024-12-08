Trump: Esad ülkeden kaçtı

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(ANKARA) - ABD'nin 20 Ocak'ta göreve başlayacak seçilmiş başkanı Donald Trump, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Rusya'nın desteğini kaybettikten sonra "ülkesinden kaçtığını" söyledi. Katar'ın başkenti Doha'daki Suriye Büyükelçiliği de Suriye'nin "kurtuluşunu" kutlayarak, "özgürlüğün şafağının söktüğünü ve Suriye'nin tiranlığın pençesinden kurtulduğu" ifadelerini kullandı.

ABD'nin 20 Ocak'ta göreve başlayacak seçilmiş başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Rusya'nın desteğini kaybettikten sonra "ülkesinden kaçtığını" söyledi. Trupm, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada "Esad gitti" dedi ve "Vladimir Putin liderliğindeki koruyucusu Rusya, Rusya, Rusya, artık onu korumakla ilgilenmiyor" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin Katar Büyükelçiliği ülkenin "kurtuluşunu" kutladı

Doha'daki Suriye Büyükelçiliği "özgürlüğün şafağının söktüğünü ve Suriye'nin tiranlığın pençesinden kurtulduğunu" ifade eden bir açıklama yayınladı. "Halkımız, insan onurunu ve ulusun kaynaklarını baltalayan en ağır suçların faillerine boyun eğmeyi reddederek onlarca yıl boyunca tarifsiz adaletsizliklere katlandı" denilen açıklamada, halkın şimdi ülkeyi tüm Suriyeliler için bir vatan olarak yeniden inşa edeceği belirtildi. Açıklamada, "Bu mesajı tüm halkımıza iletiyoruz; önümüzde uzun ve zorlu bir yol var. Ülkemizi yeniden inşa etmek ve bu büyük vatana yakışır bir gelecek kurmak için sorumlulukta birleşerek birbirimize el uzatmalıyız" ifadeleri kullanıldı.