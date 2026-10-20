Trump, Fransa'daki olayları 'devrim' olarak niteledi, Macron'a sınır uyarısı yaptı - Son Dakika
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Trump, Fransa'daki olayları 'devrim' olarak niteledi, Macron'a sınır uyarısı yaptı

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ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'daki olayların eğitimle değil göçmenlerle ilgili olduğunu savunarak Macron'un sınırları çok önceden kapatması gerektiğini söyledi. Trump, olayları 'tam anlamıyla bir devrim gibi' niteledi ve Le Pen'e haksızlık yapıldığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da yaşananların eğitimle değil, "göçmenlerle" ilgili olduğunu savunarak, "Fransa'da hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu küçük bir ayaklanma değil, tam anlamıyla bir devrim gibi." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği yolsuzlukla mücadele konulu toplantının ardından basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Olayları yakından takip ettiklerini belirten ve sorunun kaynağında "göçmenlerin" olduğunu savunan Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u bu konuda daha önce birçok kez "uyardığını" söyledi.

"Fransa'daki olaylar eğitimle ilgili değil, göçmenlerle ilgili. Macron'un ülke sınırlarını çok önceden kapatması gerekiyordu." diyen Trump, birçok ülkeden Fransa'ya ve Avrupa'ya düzensiz göçmenlerin yoğun şekilde geldiğini ifade etti.

Ülkedeki olayların "ayaklanma" olarak tanımlanmasını yetersiz bulduğunu belirten Trump, "Fransa'da hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu küçük bir ayaklanma değil, tam anlamıyla bir devrim gibi." yorumunu yaptı.

Avrupa'daki göçmenlerin bulundukları ülkelerden "çıkarılması" gerektiğini de savunan Trump, aksi durumda "Avrupa Birliği diye bir şeyin kalmayacağını" ileri sürdü.

Le Pen'i desteklemeye açık kapı bıraktı

Öte yandan Trump, Fransa'da gelecek yıl yapılacak seçimlerde aşırı sağcı aday Marine Le Pen'i destekleyip desteklemeyeceği ile ilgili bir soruya da yanıt verdi.

Le Pen'i desteklemeye açık kapı bırakan ABD Başkanı, "Açıkçası onu tanımıyorum, onunla hiç tanışmadım, ama bana göre kendisine haksızlık yapıldı. Yaşanan bazı olaylardan sonra kendisi, kesinlikle muhafazakar kesimin sesi haline geldi." değerlendirmesini yaptı.

Fransa'daki eylemler

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken, 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, yaklaşık 3 bin iş yeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı.

Limoges Belediye Binası ve Lyon kentindeki turizm ofisi ateşe verilmiş, Marsilya kentinde eylemciler belediye binasına zarar vermişti.

Eylemlerde iş yeri zarar görenler, hükümete krizi yönetemediği gerekçesiyle tepki göstermişti.

Yüzlerce eylemci 18 Ekim'de tekrar Paris'te sokağa inmişti.

Yerel makamlar olası eylemleri önlemek için Paris, Lille, Lyon ve Nice başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı.

Kaynak: AA
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