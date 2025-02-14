Trump, G8'e Rusya'nın Dönüşünü İstiyor

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WASHINGTON, 14 Şubat (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'yı geri getirerek G8 olarak bilinen sanayileşmiş ülkeler grubunu yeniden kurmak istediğini belirterek, Rusya'nın 10 yıl önce ABD'nin önderliğinde gruptan çıkarılmasını "hata" olarak nitelendirdi.

Trump perşembe günü Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya'nın geri dönmesini çok isterim. Bence onları çıkarmak bir hataydı" dedi.

G7 ülkeleri ve Rusya'dan oluşan G8, Batılı ülkelerin dönemin ABD Başkanı Barack Obama liderliğinde Rusya'yı Kırım'ı ilhak nedeniyle gruptan çıkarma kararıyla Mart 2014'te sona ermişti. İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve ABD'den oluşan G7 mekanizması ise faaliyetlerine devam etti.

Trump, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de geri dönmek isteyecektir. Obama'nın aralarında bulunduğu birkaç kişi hata yaparak Rusya'yı gruptan çıkardı. G8 olsaydı büyük olasılıkla Ukrayna ile ilgili bir sorun yaşanmazdı" ifadelerini kullandı.