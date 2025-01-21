Trump Göreve Başladı

WASHİNGTON, 21 Ocak (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'daki Capital One Arena'da imzaladığı başkanlık kararnamesini gösteriyor, 20 Ocak 2025.
ABD Başkanı Donald Trump, yemin ederek göreve başlamasından kısa bir süre sonra ilk başkanlık kararnamelerini imzaladı. (Fotoğraf: Wu Xiaoling/Xinhua)
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