Trump'ın İkinci Döneminde Halk Endişeli - Son Dakika
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Trump'ın İkinci Döneminde Halk Endişeli

Ankete göre, ABD halkının çoğunluğu Trump'ın ikinci döneminden 'hayal kırıklığı' yaşıyor.

30.04.2025 12:16
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ABD Başkanı Donald Trump, görevinin ilk 100 gününü tamamlarken ülkede yapılan anket, ABD'deki denge ve denetleme mekanizmalarının Trump'ın eylemlerini sınırlamada yetersiz kaldığını ortaya koydu.

CNN'in bağımsız araştırma şirketi SSRS'nin, 17-24 Nisan tarihlerinde 1678 kişiyle yaptığı ankette, ABD halkının Trump'ın ikinci dönemindeki eylemlerine ilişkin fikri araştırıldı.

Anket, halkın yaklaşık üçte ikisinin Trump'ın ikinci dönemine ilişkin "hayal kırıklığı" yaşadığını ortaya koyarken çoğunluğun, ABD'deki denge ve denetleme mekanizmalarının Trump'ın eylemlerini sınırlamada yetersiz kaldığını düşündüğünü gösterdi.

Katılımcıların yüzde 41'i Trump'ın ikinci döneminden "endişe duyduğunu" ifade ederken yüzde 16'sı "karamsar" olduğunu belirtti.

Trump'ın ikinci dönemine ilişkin "iyimser" oy kullanan katılımcı oranının yüzde 28'i bulduğu ankette, Başkan'ın eylemlerinden "memnun" olan katılımcıların oranı sadece yüzde 15 oldu.

Şubat ayında yapılan ankette, Trump'ın ikinci döneminden "endişe duyduğunu" ifade eden katılımcıların oranı yüzde 35, "karamsar" olduğunu belirten katılımcı oranı ise yüzde 18'di.

Anket sonuçları, ABD halkının Trump'ın eylemlerinden giderek daha fazla "endişe" duyduğunu gösteriyor.

ABD'liler Trump'ın yetkilerinin yeterince denetlenmediğini düşünüyor

ABD'lilerin yüzde 56'sı, Kongre'nin Trump'ın gücünü sınırlamak için yeterince çaba göstermediğini belirtirken yüzde 50'si mahkemelerin ve yargıçların da bu konuda yetersiz kaldığını söyledi.

Katılımcıların yüzde 53'ü, Trump yönetiminin denge ve denetleme mekanizmalarını korumak için yeterince çaba göstermediğini kaydetti.

Demokratların ve bağımsızların çoğu, Trump'ın yetkililerinin yeterince denetlenmediğini aktarırken Cumhuriyetçilerin yüzde 75'i, Trump yönetiminin doğru dengeyi kurduğunu savundu.

Öte yandan, Cumhuriyetçilerin yüzde 52'si mahkemelerin Trump'ın yetkilerini sınırlandırmada aşırıya kaçtığını düşünüyor.

Halkın yaklaşık üçte ikisi siyasetten dolayı "hayal kırıklığı" yaşıyor

ABD'lilerin yüzde 63'ü ülkelerindeki siyasetten dolayı "hayal kırıklığı" yaşıyor.

Demokrat ve Demokrat eğilimli seçmenlerin yüzde 82'si, Cumhuriyetçi ve Cumhuriyetçi eğilimli seçmenlerin ise yüzde 45'i, bu kapsamda "hayal kırıklığı" yaşadığını ifade etti.

Demokratlarda siyasetten dolayı "hayal kırıklığı" artarken Cumhuriyetçilerde bu duygu azalma eğilimi gösterdi.

Halkın yarısından fazlası Cumhuriyetçilerden memnun değil

Katılımcıların yüzde 58'i, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi, Senato ve Beyaz Saray'ı kontrol etmesinin ABD için "olumsuz" olduğunu belirtti.

Ancak halk, Cumhuriyetçi yönetimden memnun olmamasına rağmen Demokratlara yöneliş konusunda güçlü bir işaret de göstermedi.

Kongre'deki Demokratları onaylayan katılımcıların oranı sadece yüzde 27 iken katılımcıların yüzde 46'sı her iki partinin liderinden de memnun olmadığını vurguladı.

Halk, Trump ve Harris arasında kararsız

ABD'liler, Trump'ın mı yoksa Harris'in mi daha iyi bir iş çıkaracağı konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Katılımcıların yüzde 42'si Trump'ın Harris'ten daha iyi iş çıkardığını düşünürken yüzde 41'i ise Harris'in daha başarılı olacağını, yüzde 16'sı ise ikisinin de performansının benzer olacağını savundu.

Demokratlar, kendi partilerinin liderliğinden memnun değil

Demokrat Partinin imaj sorunu, büyük ölçüde kendi seçmeninden gelen memnuniyetsizlikten kaynaklanıyor.

Cumhuriyetçiler ve Cumhuriyetçi eğilimindeki bağımsızların yüzde 72'si, partilerinin Kongre'deki liderlerini onaylarken Demokrat veya Demokrat eğilimli seçmenlerin yüzde 61'i partilerinin liderliğinden memnun olmadığını ifade ediyor.

Demokrat seçmenlerin sadece yüzde 38'i parti liderlerinden memnun.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'ın İkinci Döneminde Halk Endişeli - Son Dakika

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