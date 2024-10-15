Trump'ın Miting Borcu 209 Bin Dolar - Son Dakika
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Trump'ın Miting Borcu 209 Bin Dolar

Trump'ın St. Cloud mitingi için 209 bin dolarlık borcu hala ödenmedi. Faturalar cevap bekliyor.

15.10.2024 12:51
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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın kampanya sorumlularının, Minnesota eyaletinin St. Cloud kentinde düzenlenen miting için yapılan yaklaşık 209 bin dolarlık harcamaya ilişkin borcunu hala ödemediği kaydedildi.

Yerel Minnesota Star Tribune gazetesinin St. Cloud kenti yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Trump'ın kampanya yürütücüleri, 27 Temmuz'da St. Cloud Eyalet Üniversitesinde düzenlenen ve son ödeme tarihi 10 Ekim olan mitingin faturasını hala ödemedi.

Haberde yaklaşık 209 bin dolarlık faturanın kampanya sorumlularına ikinci kez iletildiği ancak yanıt alınamadığı da belirtildi.

Faturada polis için yaklaşık 63 bin, üniversite kampüsü yakınındaki inşaat projesinde yapılan değişiklikle ilgili masraflar için yaklaşık 62 bin, kamu hizmetleri için yaklaşık 60 bin 500, itfaiye için yaklaşık 21 bin, bilgi teknolojileri masrafları için ise yaklaşık 2 bin dolar harcama listeleniyor.

Kent yetkililerinden Matt Staehling, Beyaz Saraydan yapılan resmi ziyaretler için fatura kesilmediğini ancak seçim kampanyaları ve şehir hizmetleri gerektiren diğer etkinlikler için bunun yapıldığını belirtti.

Trump'ın kampanya ekibinden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

NBC News'e konuşan Erie, El Paso, Spokane ve Mesa kentlerinden yetkililer de düzenledikleri mitinglerdeki harcamalar nedeniyle Trump kampanyasının kent yönetimlerine 750 bin dolardan fazla borcu olduğunu belirtmişti.

Trump kampanyasına kesilen faturalarda harcamaların büyük çoğunluğu yerel kolluk kuvvetleri ve ilk müdahale ekiplerinin masrafları kaleminde görünüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'ın Miting Borcu 209 Bin Dolar - Son Dakika

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