Trump'ın suçlu bulunduğu davada ceza açıklanması ertelendi - Son Dakika
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Trump'ın suçlu bulunduğu davada ceza açıklanması ertelendi

ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın avukatları, Yüksek Mahkemenin, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için Trump hakkında 'bazı konularda dokunulmazlığı' bulunduğuna karar vermesinin ardından New York'ta suçlu bulunduğu 'sus payı' davasında cezasının açıklanacağı duruşmanın ertelenmesi talebinde bulundu.

02.07.2024 19:39
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NEW ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın avukatları, Yüksek Mahkemenin, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için Trump hakkında "bazı konularda dokunulmazlığı" bulunduğuna karar vermesinin ardından New York'ta suçlu bulunduğu "sus payı" davasında cezasının açıklanacağı duruşmanın ertelenmesi talebinde bulundu.

Associated Press'in ele geçirdiği belgeye göre, Trump'ın avukatları, davaya bakan yargıç Juan M. Merchan'a mektup gönderdi.

Avukatlar mektupta, Yüksek Mahkemenin kararı temel alınarak, sus payı davası sırasında Trump aleyhine kullanılan bazı kanıtların "dokunulmazlık" kapsamında olduğunu belirtti.

Trump'ın başkan olduğu dönemde yaptığı görüşme ve sosyal medya paylaşımlarının kanıt dosyalarından çıkarılması gerektiğini savunan avukatlar, ayrıca Yüksek Mahkemenin kararının davaya etkisini değerlendirmek amacıyla, Trump'ın cezasının açıklanacağı 11 Temmuz'daki duruşmanın ertelenmesini talep etti.

Avukatların bu talebine karşılık, Manhattan Bölge Savcılığından mahkemeye gönderilen yazıda, Yüksek Mahkemenin kararı sonrası Trump'ın 11 Temmuz'da görülecek ceza duruşmasının iki haftaya kadar ertelemeye açık olduğu kaydedildi.

Trump'ın "sus payı" davası

Eski ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından yargılanması için suçlanmıştı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Trump'ın 15 Nisan'da New York'ta yargılanmasına başlanmış, 6 hafta süren duruşmalar sonucunda 31 Mayıs'ta mahkeme jürisi tarafından hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu. Trump'ın cezasının belirleneceği duruşma 11 Temmuz tarihine bırakılmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi de dün, hakkındaki 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için eski Başkan Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı" bulunduğuna hükmetmişti.

Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla, eski Başkan'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın, özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti.

Kaynak: AA

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