Trump, Katar'a Ulaştı

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu ayağının ikinci ayağı Katar'a ulaştı.
Trump'ı taşıyan uçak Uluslararası Hamad Havalimanı'na inerken, ABD Başkanını Katar Emiri Temim Bin Hamed Al Sani karşıladı.
ABD Başkanı, Orta Doğu turunun son ayağında da Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecek.
Bu tur, Trump'ın geçen Ocak'ta başlayan ikinci döneminin ilk yurt dışı gezisi sayılıyor.
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