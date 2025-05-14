Trump, Katar'da Barış İçin Görüştü - Son Dakika
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Trump, Katar'da Barış İçin Görüştü

ABD Başkanı Trump, Katar Emiri ile barış ve iş birliği konularında ikili görüşme yaptı.

14.05.2025 17:25
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ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu ziyareti kapsamında geldiği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili görüştürme gerçekleştirdi.

Katar Emiri, Doha'daki Emirlik Divanında yapılan görüşmede, "Trump'ın Katar'a resmi ziyaret gerçekleştiren ilk ABD Başkanı olduğunu ve bundan onur duyduklarını" belirterek, gün içinde ikili ilişkiler, yatırımlar gibi bir çok konuyu ele alacaklarını söyledi.

Al Sani, "Asıl en önemli gündemimiz bölgeye barış getirmek. Bay Başkan sizi uzun yıllardır tanıyorum ve sizin barış insanı olduğunuzu biliyorum. Bu bölgeye barış getirmek istediğinizi biliyorum ve bizler de bunu istiyoruz. Umarız ki bu sefer doğru şeyi yapıp bölgeye barış getirebiliriz." ifadesini kullandı.

ABD'nin FIFA 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağı için Trump'ı tebrik eden Al Sani, Katar'ın 2024 Dünya Kupası deneyimini ABD ile paylaşabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, uzun süredir dost olduklarını söyleyerek Katar'ın sadece bölge konusunda değil Rusya- Ukrayna gibi krizlerde de barış için çalıştığını ifade ederek, "Umarız ki (Rusya-Ukrayna) buraya ilişkin bugün, belki yarın, belki de cuma çok iyi haberler gelecek." İfadesini kullandı.

Katar'a dostluğundan dolayı teşekkür eden Trump, Emirlik Divanının "mermerlerinden" övgüyle bahsetti.

Al Sani ve Trump ikili görüşmenin ardından iş birliği anlaşmaları imza törenine geçti.

Trump'ın Katar'a gerçekleştirdiği ziyaret ile eş zamanlı Doha'da Hamas ve İsrail arasında Gazze'de bir ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması müzakereleri gerçekleşiyor.

-Trump'ın ziyareti Gazze'de ateşkes görüşmelerine etkisi

Öte yandan, Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, Doha'nın "ABD Başkanı Trump'ın ziyaretinin, Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili olarak Katar-ABD- Mısır ortak arabuluculuk çabalarının ilerlemesine katkı sağlamasını ümit ettiğini" dile getirdi.

Katar haber ajansı QNA'ya verdiği röportajda Ensari, Trump'ın ziyaretinin "gerilimin sona erdirilmesi ve siyasi sürecin yeniden başlatılması için çabaların birleştirilmesi ve uluslararası baskının artırılması adına önemli bir fırsat teşkil ettiğini" kaydetti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari, ziyaret sırasında ele alınması muhtemel en önemli konular arasında güvenlik ve savunma iş birliği, Gazze Şeridi ve Filistin meselesindeki gelişmeler ile ekonomik ve yatırım ortaklığının yer aldığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, Katar'da Barış İçin Görüştü - Son Dakika

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