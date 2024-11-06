Trump Kuzey Carolina'yı Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trump Kuzey Carolina'yı Kazandı

ABD Başkanlık seçimlerinde Trump, Kuzey Carolina'da kazanarak 16 delege kazandı; Senato hakimiyeti garanti.

06.11.2024 08:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - ABD'de sandıklar kapanırken, seçim sonuçlarında belirleyici olması beklenen salıncak eyaletlerden ilk sonuç geldi. Kuzey Carolina'daki projeksiyonlara göre, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, 16 delegesi bulunan Kuzey Carolina'da seçimi kazandı. Cumhuriyetçiler, Senato'da hakimiyeti garantiledi.

ABD Başkanlık seçimlerinde sandıklar kapanırken oylar sayılmaya devam ediyor. Edison Research'ün projeksiyonuna göre, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump North Carolina'da seçimi kazandı. Başkanlık seçimlerinde karar verici pozisyonda görülen "salıncak eyaletlerden" gelen bu ilk sonuca göre North Carolina'nın 16 delegesini Trump aldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Trump 230 delegeye ulaşırken Demokratların adayı Kamala Harris 169 delegede kaldı. Adaylardan birinin seçimi kazanması için toplam delege sayısının yarısından bir fazla olan 270 delegeye ulaşması gerekiyor.

Harris'in kazanma şansı zayıflıyor

Decision Desk HQ projeksiyonuna göre, Trump'un Georgia'yı da kazanacağı öngörülüyor. ABD medyasına değerlendirmelerde bulunan uzmanlara göre bu durum, Harris'i Michigan, Pensilvanya ve Wisconsin'de bir zafer kazanmak zorunda bırakıyor. Harris şu ana kadar bu üç eyalette de Trump'ın birkaç puan gerisinde görünüyor.

Edison Research'ün çıkış anketlerine göre, Trump ve 2020'deki son başkanlık seçiminden bu yana enflasyon ve fiyat artışlarını derinden hisseden düşük gelirli hanelerden daha fazla destek aldı ve 2020'ye kıyasla 13 puanlık bir artış sağladı.

Ekonomi konusuna öncelik veren seçmenler, dört yıl öncesine kıyasla finansal olarak daha kötü durumda olduklarını düşünenler, büyük ölçüde Trump'ı tercih etti.

Öte yandan, Cumhuriyetçiler, Ohio'da Bernie Moreno, Batı Virginia'da Jim Justice ve Nebraska'da görevine devam eden Deb Fischer'in kritik zaferleriyle Senato'da hakimiyeti garantiledi. Cumhuriyetçiler, 100 koltuklu ABD Senatosu'nda şu ana kadar 51 koltuğu kazandı.

Kaynak: ANKA

Kuzey Carolina, Kamala Harris, Donald Trump, Donald Trump, Carolina, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump Kuzey Carolina'yı Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:20 ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy çıktı ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çıktı
06:26 Dpnald Trump’tan bir açıklama daha: Çok iyi gidiyoruz, büyük bir başarı elde edeceğiz Dpnald Trump'tan bir açıklama daha: Çok iyi gidiyoruz, büyük bir başarı elde edeceğiz
05:03 Harris, en büyük darbeyi en güvendiği Georgia eyaletinden yedi Harris, en büyük darbeyi en güvendiği Georgia eyaletinden yedi
02:31 Trump kazanmaya çok yakın İşte ABD’deki seçimlerden anlık sonuçlar Trump kazanmaya çok yakın! İşte ABD'deki seçimlerden anlık sonuçlar
01:17 Trump’ın seçimi kazanabileceği beklentisi Bitcoin’i uçurdu Trump'ın seçimi kazanabileceği beklentisi Bitcoin'i uçurdu
14:18 Bomba iddia: UEFA, Türk hakemlerini inceliyor Bomba iddia: UEFA, Türk hakemlerini inceliyor
14:16 Patlama sonrası TÜPRAŞ hisselerinde düşüş Hisseler işleme kapatıldı Patlama sonrası TÜPRAŞ hisselerinde düşüş! Hisseler işleme kapatıldı
14:14 Bahçeli’nin ’’Erdoğan tek seçenek’’ çıkışına Süleyman Soylu’dan destek Bahçeli'nin ''Erdoğan tek seçenek'' çıkışına Süleyman Soylu'dan destek
14:11 Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti Hastanenin ismi açılışa damga vurdu Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu
14:03 Çerezlik ayçekirdeğinde teknoloji ön plana çıktı Çerezlik ayçekirdeğinde teknoloji ön plana çıktı
13:58 Ayyüce Türkeş’ten Bahçeli’nin Öcalan çağrısını yinelemesine zehir zemberek tepki Ayyüce Türkeş'ten Bahçeli'nin Öcalan çağrısını yinelemesine zehir zemberek tepki
13:46 41 yaşındaki bir adam, kamyonunun arızalanması sonucu üzerine boşalan sıcak asfaltın altında kalarak hayatını kaybetti 41 yaşındaki bir adam, kamyonunun arızalanması sonucu üzerine boşalan sıcak asfaltın altında kalarak hayatını kaybetti
13:35 İzmit’te Tüpraş Rafinerisi’nde patlama İzmit'te Tüpraş Rafinerisi'nde patlama
13:21 ABD’de seçim öncesi gerginlik artıyor: Başkanlık konutunun çevresine 3 metre yüksekliğinde ağır metal bariyerler yerleştirildi ABD'de seçim öncesi gerginlik artıyor: Başkanlık konutunun çevresine 3 metre yüksekliğinde ağır metal bariyerler yerleştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 09:03:29. #1.13#
SON DAKİKA: Trump Kuzey Carolina'yı Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.