Trump Kuzey Carolina'yı Kazandı

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(ANKARA) - ABD'de sandıklar kapanırken, seçim sonuçlarında belirleyici olması beklenen salıncak eyaletlerden ilk sonuç geldi. Kuzey Carolina'daki projeksiyonlara göre, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, 16 delegesi bulunan Kuzey Carolina'da seçimi kazandı. Cumhuriyetçiler, Senato'da hakimiyeti garantiledi.

ABD Başkanlık seçimlerinde sandıklar kapanırken oylar sayılmaya devam ediyor. Edison Research'ün projeksiyonuna göre, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump North Carolina'da seçimi kazandı. Başkanlık seçimlerinde karar verici pozisyonda görülen "salıncak eyaletlerden" gelen bu ilk sonuca göre North Carolina'nın 16 delegesini Trump aldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Trump 230 delegeye ulaşırken Demokratların adayı Kamala Harris 169 delegede kaldı. Adaylardan birinin seçimi kazanması için toplam delege sayısının yarısından bir fazla olan 270 delegeye ulaşması gerekiyor.

Harris'in kazanma şansı zayıflıyor

Decision Desk HQ projeksiyonuna göre, Trump'un Georgia'yı da kazanacağı öngörülüyor. ABD medyasına değerlendirmelerde bulunan uzmanlara göre bu durum, Harris'i Michigan, Pensilvanya ve Wisconsin'de bir zafer kazanmak zorunda bırakıyor. Harris şu ana kadar bu üç eyalette de Trump'ın birkaç puan gerisinde görünüyor.

Edison Research'ün çıkış anketlerine göre, Trump ve 2020'deki son başkanlık seçiminden bu yana enflasyon ve fiyat artışlarını derinden hisseden düşük gelirli hanelerden daha fazla destek aldı ve 2020'ye kıyasla 13 puanlık bir artış sağladı.

Ekonomi konusuna öncelik veren seçmenler, dört yıl öncesine kıyasla finansal olarak daha kötü durumda olduklarını düşünenler, büyük ölçüde Trump'ı tercih etti.

Öte yandan, Cumhuriyetçiler, Ohio'da Bernie Moreno, Batı Virginia'da Jim Justice ve Nebraska'da görevine devam eden Deb Fischer'in kritik zaferleriyle Senato'da hakimiyeti garantiledi. Cumhuriyetçiler, 100 koltuklu ABD Senatosu'nda şu ana kadar 51 koltuğu kazandı.